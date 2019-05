20 may 2019

Es posible que décadas de persecución, amenazas, cárcel y exilio pueden doblegar a algunas personas. A la iraní Shirin Ebadi, no. La primera mujer musulmana que recibió el premio Nobel de la Paz, en 2003, no parece una rama capaz de quebrarse. A pesar de sus 71 años y de alguna dificultad al caminar, Ebadi transmite fortaleza. En su gesto serio, apenas interrumpido por una leve sonrisa. En su apretón de manos, cordial y firme. En su traje de chaqueta negro, con la pincelada de una blusa salmón. En los golpes sobre la mesa para recalcar algunas respuestas. Y en la mirada que no aparta de su interlocutor, mientras la intérprete de persa traduce sus palabras. Solo un pequeño anillo con una turquesa, que pasa de un dedo a otro durante esta charla, parece distraerla mínimamente de su contundente discurso.

La vida de Ebadi ha girado en torno a la justicia. Hija de uno de los primeros catedráticos de Derecho Comercial de su país, ha recordado en más de una ocasión que “desde niña estaba enamorada de algo que, al crecer, comprendí que era la justicia. Si pasaba por la calle y veía a otros niños peleándose, intervenía para ayudar al más débil. En alguna ocasión me castigaron por eso”.

Las mujeres estamos mejor. Lo importante es no contentarnos con lo poco que hemos conseguido”.

En una época en la que no era habitual que las mujeres fueran a la universidad, decidió estudiar Derecho. “Mi padre decía que los estudios eran más necesarios para las mujeres, porque si no tenían un buen marido debían poder mantenerse”, ha contado. Fue así como, en 1969, se convirtió en la primera jueza de su país y, en 1975, en la primera presidenta de un tribunal.

Pero la revolución islámica de 1979 torció su camino. El régimen de los ayatolás prohibió el ejercicio de la justicia a las mujeres por considerarlas “volubles, irresolutas e incapaces” para dictar sentencias, así que todas las juezas fueron apartadas y destinadas a puestos administrativos. Ebadi pasó a ser secretaria del tribunal que había presidido. Protestó, pero al final abandonó y empezó a ejercer la abogacía. Primero llevó casos de divorcio o penales, pero luego defendió a miembros de la minoría basiyí. Y se convirtió en una voz molesta para el régimen.

El Nobel llegó en 2003, por “sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos”, y reconoció su atención a la “lucha por los derechos de mujeres y niños”, su “sensatez profesional” y su “valentía”. El premio visibilizó su lucha, pero también multiplicó la presión del régimen para intentar acallar su voz. Fue detenida, amenazada y acusada de ser agente de Occidente, defender a los homosexuales, no llevar velo en público o poner en entredicho el sistema penal. La organización que creó con el dinero del premio fue clausurada; su casa y su despacho, asaltados; sus compañeros y colaboradores tuvieron que esconderse y muchos acabaron en la cárcel. Ella seguía viviendo en Irán. Hasta que en 2009, tras las detenciones masivas que ordenó el recién elegido Mahmud Ahmadineyad, supo que su nombre estaba en una lista de activistas a los que el régimen quería eliminar. Ella estaba fuera del país. Aún no ha regresado.

Durante esta década, no ha dejado de denunciar las violaciones de los derechos humanos en su país y otras partes del mundo. Incansable, participa en conferencias y da charlas en parlamentos y universidades de todo el mundo. Lo hizo recientemente en Santander WomenNOW Summit, organizado por Taller de Editores-Vocento. Allí hablamos con ella.

Mujerhoy En esta cumbre, hemos oído a muchas personalidades decir que vivimos un momento histórico para las mujeres. A su juicio, ¿en qué momento se encuentra la lucha por la igualdad?

Shirin Ebadi De alguna manera, así es. Sigue habiendo discriminación, pero cuando miro el pasado, me doy cuenta de que hemos avanzado mucho, que ahora estamos un poco mejor. Lo importante es no contentarnos con lo poco que hemos conseguido. Hasta que no logremos la verdadera y plena igualdad, tenemos que seguir luchando. Y debemos hacerlo con una colaboración y participación universal.

Mujerhoy ¿Por qué cree que las mujeres han alzado su voz? ¿Este movimiento puede mejorar la vida de las mujeres no occidentales?

Shirin Ebadi Porque estamos más formadas y tenemos mayor independencia económica. Y sí creo que este movimiento va a ayudar a todas las mujeres. Veo el mundo como un navío donde todos hemos embarcado: si una parte queda dañada en una tormenta, la seguridad del resto estará amenazadas.

Mujerhoy Usted dice que el islam defiende la igualdad, que la situación que viven las mujeres en países como el suyo es un problema de interpretación de las leyes. ¿Se puede ser feminista y musulmana?

Shirin Ebadi Siempre digo que el islam, igual que otras religiones, tiene interpretaciones diferentes. En occidente, una iglesia acepta el matrimonio entre miembros del mismo sexo y otras no, pero ambas creen en la misma religión. Lo mismo pasa con el islam: hay fundamentalistas y modernos. El islam moderno es una práctica que se extiende cada vez más, pero, desgraciadamente, esa voz no se oye mucho en Occidente. Las leyes de la sharia son de dos tipos: las que hablan de la relación del hombre con Dios, como el ayuno o la oración, y las que ordenan la relación entre las personas dentro de la sociedad, como las relacionadas con el matrimonio, la herencia o los castigos, que no tienen nada que ver con Dios. La sociedad y las relaciones sociales están cambiando, y el islam moderno cree que las leyes que afectan a la vida de las personas debería estar al día. Es lo que ocurre con la poligamia: que un hombre pueda tener cuatro mujeres no tiene nada que ver con Dios. Esa ley se creó hace 14 siglos, pero ahora no es necesaria. Por eso, creo que podemos ser practicantes musulmanes y creer en la igualdad plena entre las personas. Siempre he dicho que, con una interpretación adecuada y actual del islam, podríamos respetar los principios universales de los derechos humanos. Y la justificación que dan algunos gobiernos, como los de Arabia Saudí e Irán, para no cumplirlos amparándose en la cultura o la religión no se puede aceptar.

Mujerhoy ¿Existe un gran desconocimiento en Occidente sobre la situación de las musulmanas?

Shirin Ebadi Totalmente, por eso digo que ustedes tienen que ofrecer los micrófonos a los musulmanes modernos. Ayudaría a que nos conozcan y permitiría que los fundamentalistas pudieran cambiar un poco su pensamiento, porque ahora solo se escuchan a sí mismos. Está bien que oigan a un musulmán moderno decir: “Yo también soy musulmán, también rezo y creo en el profeta, pero se puede vivir de otra manera”. Las universidades y foros de debate occidentales tienen también esa responsabilidad. Por eso acepto hablar en ellos.

El gobierno de Irán tiene mucho miedo a las feministas. Si no fuera así, no las metería en la cárcel”.

Mujerhoy Se acaban de cumplir 40 años de la Revolución iraní. Usted ha dicho siempre que fue un movimiento en contra de las mujeres: “Era una mujer, y la victoria de la revolución exigía mi derrota”. ¿Cree que su situación está cambiando?

Shirin Ebadi Desde la Revolución Islámica, en mi país se han aprobado leyes contra las mujeres: un hombre puede estar casado con cuatro a la vez, y divorciarse cuando quiera, pero una mujer no. Una vez casada, se restringe su movimiento y no puede trabajar sin consentimiento de su esposo. Su testimonio vale la mitad que el de un hombre; en caso de accidente, su vida también vale la mitad; y si es violada, necesita cuatro testigos o la acusarán de adulterio... Pero tengo esperanzas de que algo cambie. Por eso el Gobierno de Irán tiene mucho miedo a las feministas. Si no fueran fuertes, no las metería en la cárcel. En cada protesta, ellas ocupan la primera fila.

Mujerhoy ¿Conseguirán el reconocimiento de sus derechos en un plazo más o menos corto?

Shirin Ebadi Creo que hemos iniciado el derrumbamiento del régimen actual, pero es un proceso que va a llevar su tiempo. No podemos hablar de una fecha, pero para mí es tan claro como el día. Este Gobierno va a cambiar [Da un golpe en la mesa]. Un Gobierno no puede tener continuidad si más del 90% de su población no está contenta. El año pasado, había protestas cada día. Ahora han llenado las cárceles. ¿Hasta cuándo va a continuar esto? La situación económica es muy mala, la gente tiene hambre, cuando Irán es el segundo país en reservas de gas natural y hay mucho petróleo. ¿Por qué la gente tiene que pasar hambre? ¿Por que todo el presupuesto nacional va al grupo terrorista Hezbollah en Líbano, a los hussies en Yemen o a ayudar a que Al Assad siga en el poder en Siria? La población protesta en las calles. Tenemos hambre y queremos trabajo, dicen, pero el Gobierno no escucha. Y a nivel internacional, Irán está aislado. Esto no puede continuar, nadie puede arreglarlo. Lo que importa es cuánto va a durar el proceso.

Mujerhoy Una de las protestas más visibles desde Occidente, la encabezan las jóvenes que se quitan el velo, a pesar de que pueden ser castigadas con la cárcel. ¿Son ellas una punta de lanza contra el régimen?

Shirin Ebadi [Da otra palmada en la mesa] Llevamos 40 años luchando contra ese velo obligado, no es una lucha nueva. Antes no había tanta presencia, porque no había internet o redes sociales. Por eso estoy contenta de que existan y de que el mundo vea lo que sucede. ¿Sabes qué una de las chicas que se quitó el velo fue condenada a 20 años de cárcel? Salió de Irán y ahora es refugiada.

Mujerhoy Nasrin Sotoudeh, la abogada que ha defendido a estas mujeres, ha sido recientemente condenada a 38 años de cárcel y 148 latigazos, por “reunirse y conspirar para cometer crímenes contra la seguridad nacional” e “insultar al líder supremo”. ¿Qué piensa de esta condena?

Shirin Ebadi Nasrim es una de las mujeres que está cumpliendo una condena más fuerte. Es una de mis colaboradoras y es muy valiente. Pero, desgraciadamente, su caso no es el único. Tenemos a muchas mujeres que han estado más de 15 años encarceladas. Por eso digo que este Gobierno no puede continuar.

Mujerhoy Usted también estuvo encarcelada antes de exiliarse de su país, hace ahora 10 años.

Shirin Ebadi Así fue. Yo no tuve miedo a estar en prisión, pero estando en la cárcel nadie podía escucharme, y fuera de Irán puedo contar todo lo que sucede. Por eso viajo mucho. Paso 10 meses al año viajando, que para mí es mucho. Pero debo seguir haciéndolo mientras la situación siga así.

Nunca tuve miedo de estar en prisión. Pero en la cárcel nadie podía escucharme y ahora sí”.

Mujerhoy ¿Sigue estando amenazada por el régimen?

Shirin Ebadi Sí. En mi último libro, Hasta que no seamos libres, relato cómo actúa el Gobierno iraní para que yo no hable. Ellos dicen que siguen las normas del islam, pero no es así. Por ejemplo, tienen un grupo de mujeres prostitutas, como en las películas, que trabajan como agentes para los servicios secretos, presionando a los opositores. Mi marido fue víctima de esta actuación del Gobierno, le grabaron con una de ellas. La persona que me interrogaba cuando estuve detenida, le dijo: “Ahora dile a tu mujer que se quede callada”. Pero no lo he hecho.

Mujerhoy Haciendo balance de estos 10 años de exilio, ¿cree que ha merecido la pena dejar su país? ¿Qué ha aprendido?

Shirin Ebadi Lo más importante que aprendí es que para, colaborar en una causa, no tienes que estar en una sala encerrada con tus colaboradores. Yo sigo trabajando por el reconocimiento de las libertades en Irán igual que lo hacía antes, aunque, desgraciadamente, algunos de mis colaboradores estén ahora en la cárcel. Como Narges Mohammadi [videpresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos, que dirige Ebadi], que cumple una condena de 16 años de cárcel, o como Nasrim. Pero hay muchas mujeres que siguen activas y no han sido detenidas. Cada día estoy en contacto con ellas.

Mujerhoy En estos 10 años de exilio, ¿han cambiado sus ideas feministas?

Shirin Ebadi Desde el inicio, he creído en la igualdad plena. Tengo las mismas creencias que el primer día.

No quiero que nadie me tome como ejemplo. Cada persona debe seguir su creatividad y buscar su objetivo”.

Mujerhoy Usted ha sido pionera en su país: fue la primera jueza, la primera magistrada, la primera mujer musulmana que ha recibido un premio Nobel... Sin embargo, asegura que no se siente cómoda siendo considerada un ejemplo. ¿Por qué?

Shirin Ebadi Sí, es verdad, no quiero que nadie me tome como ejemplo. Creo que cada persona debe seguir su creatividad y buscar su propio objetivo. Incluso a mis hijas les digo: “No sigáis mi ejemplo”. Creo que así, ambas están teniendo más éxito en su vida, porque son más creativas.

Mujerhoy ¿No es importante que las nuevas generaciones tengan referentes de mujeres que han luchado por sus derechos? ¿Qué valores piensa que se les debe transmitir?

Shirin Ebadi Creo que lo más importante es enseñarles a que dependan de sí mismas. Tienen que elegir una carrera, unos estudios que les permitan ser independientes económicamente y tener confianza en sí mismas.

Mujerhoy ¿Por qué considera que en la sociedad existe un gen patriarcal?

Shirin Ebadi Creo que la cultura patriarcal, como la hemofilia, se transmite a través de la madre. Ella tiene que educar a los hijos para que no tengan ese gen. Es fundamental.

Mujerhoy ¿Cree que es posible una sociedad más igualitaria para las mujeres en todo el mundo o nos queda aún mucho para conseguirla?

Shirin Ebadi Creo que va a ser un camino muy largo, pero sí, vamos a llegar a ella.

Mujerhoy ¿Cómo ve su futuro? ¿Volverá a su país?

Shirin Ebadi Estoy segura de que voy a volver. Ya le he dicho que no tengo ninguna duda de que se va a derrocar al régimen actual.

"Las españolas han salido a la calle porque no toleran la injusticia".

Durante su intervención en la cumbre Santander WomenNow Summit, Sirin Ebadi felicitó a las españolas por su participación en la vida pública y la política, aunque hizo referencia a su ausencia en la primera línea. “Seguro que hay más mujeres preparadas”, dijo. “Me parece muy interesante el resurgir del movimiento feminista, que muestra de una manera impactante y clara dos cosas: la formación y el conocimiento que tienen las mujeres españolas, y que lo que han conseguido hasta ahora no es suficiente para ellas”, dijo posteriormente en esta entrevista.

Además, la exjueza no dudó en referirse a la sentencia contra La Manada: “Me alegra que las mujeres salieran a la calle a protestar por estos casos, porque es una muestra clara de que la sociedad española no soporta la injusticia”, afirmó. “El juez que lleva un caso no debe dejar que sus intereses o sus ideas personales sean las que dicten sentencia. Si lo hace, nunca será justo. Tiene que pensar solo en buscar justicia”, concluyó.