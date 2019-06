3 jun 2019

Lo que diferencia a los seres humanos de los animales no es la búsqueda de la felicidad o del bienestar, sino la búsqueda del significado de la felicidad. Una búsqueda permanente desde que tenemos uso de razón: ¿soy realmente feliz? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Estoy haciendo lo que amo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Para responder a estas preguntas tenemos a nuestra disposición decenas de libros, tutoriales, frases impresas en camisetas, tazas y libretas. La filosofía de la felicidad está presente en todas partes.

Pero conviene tener cuidado porque este evangelio felicista a veces esconde un monstruo en su interior: la sensación de que si no obtienes los resultados que deseas es porque no te estás esforzando lo suficiente. Porque no te dicen un "si quieres igual puedes, o igual no, porque la vida a veces es un poquito cabrona"; no, te gritan con colores pastel que "¡SI QUIERES, PUEDES!". No te dicen "Persigue tu sueño, pero puede que la cosa salga regular o no salga"; afirman que "SI PERSIGUES TUS SUEÑOS, LOS ALCANZARÁS".

El otro día pasé delante de un bar en El Rastro con un cartel que decía: "Deja tus problemas en casa y entra con una sonrisa". Y mira, por ahí sí que no paso, a ver si ahora no vamos a poder arrastrar nuestros problemas ni a la barra de un bar.

Así que aquí os presentamos en ilustraciones algunas propuestas de optimismo realista. Ese que sí te puedes permitir y sí te va a ayudar. Porque si la felicidad es una meta, conviene llegar con sosiego hasta ella... o la cruzaremos asfixiadas.

