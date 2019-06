3 jun 2019

Los actores Clara Lago, de 29 años, y Dani Rovira, de 38, vivían su historia de amor de manera reservada. Pocas veces se dejaban ver en público y tampoco se prodigaban como amantes en sus respectivas redes sociales, dando así poco de qué hablar a la prensa del corazón. Unos besos aquí y allá robados por los paparazzi al inicio de su relación y con motivo de los Goya 2014, cuando Rovira fue premiado como mejor actor revelación, y poco más.

No podemos decir lo mismo de su altruismo, que ellos mismos no tuvieron reparo en compartir con el mundo. A poco de conocerse su relación, la pareja de actores desarrollaba una identidad colectiva basada en además de su pasión por la interpretación, su afición por el deporte, los animales –ambos se han hicieron veganos- y el compromiso social. Juntos crearon la Fundación Ochotumbao, una iniciativa solidaria a favor de personas desfavorecidas, el medio ambiente y los animales. Esperemos que el punto y final a la discreta relación amorosa no impida que continúen su colaboración en este proyecto que tan bien hace, y que ambos engendraron mano a mano.

Sobre Ochotumbao

Tal y como se describe en su página web, la Fundación Ochotumbao es una iniciativa sin ánimo de lucro que tiene como objetivo apoyar a aquellos proyectos dirigidos a mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.

Desde recaudación de fondos a través de espectáculos de entretenimiento, galas benéficas y retos deportivos con el objetivo de dar visibilidad y poder ayudar a financiar las iniciativas que ponen en marcha otras asociaciones de carácter solidario, hasta el desarrollo de originales actividades benéficas como un maratón de spinning, unos monólogos, o una escalada al monte Toubkal en el Atlas Marroquí.

Entre algunos de los proyectos que actualmente sustentan está la iniciativa “Maestra a domicilio”, que pretende apoyar a los menores en tratamiento contra el cáncer que no pueden asistir al colegio, o el primer libro de la Fundación que se llama Habla de Nosotros, cuyas ventas se destinan a recaudar fondos para Rainfer, primer Centro de Rescate y Rehabilitación de Primates oficial de España que lleva más de 20 años protegiendo a aquellos que llegan a nuestro país a través del tráfico ilegal de especies.

Dónde los caminos se separan

Rovira está actualmente en Atlanta, en Estados Unidos, para el rodaje de “Jungle Cruise”, una película estadounidense de aventuras basada en la atracción del mismo nombre del parque temático de Disney.

Clara se encuentra en estos momentos inmersa en el rodaje de la serie de superhéroes 'El vecino', una adaptación de Nacho Vigalondo para Netflix. En su cuenta de Instagram sigue figurando el nombre de su ex pareja, que reza así: “Actriz y confundadora de @fundacionochotumbao junto a Dani Rovira”. Y le sigue una sonrisa, un corazón… verde, y un emoticono de la tierra. El código de color, y el apunte amable no da lugar a equívocos: por su parte, prevalecerá la amistad.