“Después de 5 años he tenido que tomar la difícil decisión de dejar el deporte en alta competición… en este momento se me hace muy difícil conciliar mi vida como madre soltera con el balonmano de alta competición”. Ésta es parte de la declaración de la deportista que, con apenas 30 años se retira para cuidar de sus sobrinas, a las que tiene en acogida desde hace dos años. Visiblemente emocionada, agradecía al Club el apoyo que había recibido en los dos últimos años, pero está claro que la transigencia de sus colegas no ha sido suficiente para que evitar que una de nuestras destacadas atletas tenga que abandonar una prometedora carrera de éxitos.

Zugarrondo se puso al cuidado de sus dos sobrinas por circunstancias familiares. "Soy amatxo de dos niñas preciosas, algo que he compaginado con el balonmano durante los últimos dos años, con mucha ayuda eso sí, pero creo que ha llegado el momento de dedicarles más tiempo y pensar en trabajar para darles el mejor futuro que pueda", declara acerca de su retirada.

Sobre las deportistas de alta competición

La situación de clarísima desigualdad de las deportistas de alta competición en España no da esperanza de desarrollo profesional alguno a cualquier mujer que practique deporte en las categorías femeninas de nuestro país, tengan o no descendencia.

La ley del deporte de 1990, claramente obsoleta, las considera “deportistas amateur”. No cotizan a la Seguridad Social, se quedan desamparadas en el caso de lesiones o embarazos, no existen los convenios colectivos ni hay una regulación salarial, y tampoco hay en nuestro país en el ámbito del deporte ninguna liga profesional femenina. Incluso las grandes marcas penalizan a las deportistas que venden sus productos rebajando sus contratos cuando deciden ser madres –Nike ha sido recientemente denunciada por varias atletas estadounidenses por su política discriminatoria-. Y todo ello, a pesar de que en los Juegos de Río de Janeiro de 2016 acabaron con un total de 9 medallas conseguidas por deportistas mujeres de las 17 totales conseguidas por nuestro país.

Ante este panorama, la mayoría de las jóvenes asumen que el deporte, no da para vivir, a pesar de que muchos deportes, que exigen un alto nivel de concentración, son incompatibles con cualquier otra actividad profesional, razón de más, para que éstas chicas coticen como asalariadas.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero el borrador del anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, llamada a sustituir a la que está vigente desde 1990. Corregir la situación de discriminación femenina es uno de los grandes objetivos de la nueva Ley, que también apuesta por un mayor equilibrio de género en las juntas directivas de federaciones y una mayor protección en situaciones de embarazo o permisos de maternidad, mayor visibilidad del deporte femenino (al menos en los medios públicos) e igualdad en los premios respecto a los hombres.

Sobre la conciliación

Las medidas estatales para la conciliación son: baja de maternidad de 16 semanas (6 semanas de disfrute obligatorio más 10 que se pueden repartir entre los miembros de la pareja). Permiso de lactancia para madres trabajadoras, 1 de cada 8 horas de jornada laboral hasta los 9 meses de edad del bebé. La prohibición de horas extras durante el embarazo y el período de lactancia. La baja de paternidad de 8 semanas. La reducción de jornada laboral con la consiguiente reducción de sueldo. Las excedencias para el cuidado del/a hijo/a, sin percepción de sueldo y por último el permiso para la formación en el horario laboral.

Aunque algunas de estas medidas estatales están obteniendo buenos resultados, no son suficientes. La Asociación Yo No Renuncio, a través de diversos estudios sociológicos constatan que tanto las medidas de conciliación como los roles heredados del patriarcado están empujando a las mujeres madres a renunciar a un aspecto u otro de su vida profesional y personal. Tal y como citan en su cuenta de Instagram @malasmadres: “Las mujeres siguen abandonando el mercado laboral para ser madres y poder ver crecer a sus hijos… siguen exigiendo una corresponsabilidad real en las tareas domésticas respecto a sus parejas varones… siguen instando al gobierno a que valore no sólo el trabajo productivo, sino también el reproductivo porque el cuidado de los niños y niñas es una responsabilidad social”.