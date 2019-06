24 jun 2019 espido freire

El ser humano tiene dificultades para imaginar lo abstracto. De ahí las metáforas y las parábolas, las comparaciones y los mitos (también la literatura) y nuestra compulsión por etiquetarlo todo: altos y bajos, de letras o de ciencias, gatos comunes europeos o siameses. Y añadimos otra dificultad, también: no sabemos aferrarnos al presente.

Vivimos en el pasado o anticipamos el futuro. En eso admiro a mis gatas, una especie tan distinta y a la que no sabemos qué tipo de inteligencia atribuir pero que, sin duda, disfruta del presente. Lady Macbeth se estira con una voluptuosidad de actriz de cine negro, busca el rayo de sol o la caricia.

No sabemos cuándo la inteligencia animal pasó a ser humana; los eslabones de esa cadena han de ser cuidadosamente reconstruidos para comprendernos mejor, pero una de las personas que más sabe sobre ello, el sabio paleontólogo Juan Luis Arsuaga, no solo se encarga de las excavaciones de Atapuerca, sino de traer al presente esos trazos de pasado. Sin ellos, tampoco podremos abordar el futuro. Y, dice él, el futuro no será de la inteligencia artificial, que tanto miedo nos infunde, sino de la humana. De los humanos, que somos capaces de haber construido un mundo de ajetreo y ambición, de rutina y persecución de logros, pero también de música y de conversación, de belleza y de arte.

Quien más sabe del pasado humano nos dice que hay que mantener no solo la esperanza en el futuro, sino también el disfrute en el presente. Hundir las manos en la arena del día a día, mover los dedos de los pies para sentirlos vivos. Nos recuerda que la curiosidad y las ganas de aprender son los motores de esa inteligencia que tanto nos preocupa que las máquinas conquisten, y de la que, a la vez, nos ocupamos tan poco. Si yo hubiera estado allí, en alguna conferencia en la que Arsuaga habla de esto, o incluso mientras redactaba su último libro, Vida, la gran historia, no le hubiera preguntado por los robots o los neandertales, sino por su serenidad.

Quizás sea a que no obedece a las etiquetas que otros le han puesto, sino a su propio recorrido. La inteligencia se demuestra en la flexibilidad, pero también en la perseverancia y la independencia de criterio. Que un científico que trabaja con lo que existió hace miles de años nos recuerde la importancia de preservar hoy la belleza y la cultura, que nos detengamos, que la felicidad general es un patrimonio que debemos defender y cuidar rompe cualquier etiqueta mental: nos acerca a ese pensamiento sin fractura, a esa manera de mirar el mundo sin límites y en el instante, a esa inteligencia humana que cada día (son bonitas las paradojas) me enseñan mis gatas.

