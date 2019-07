23 jul 2019

Este 23 de julio se cumplen 8 años desde la partida de Amy Winehouse, una de las voces femeninas más imponentes del siglo XXI. La británica destacó por su poderoso registro vocal, que mezclaba gran variedad de estilos como el jazz, el R&B y el soul. También se hizo reconocida por crear una estética distintiva con su peinado, vestimenta y maquillaje que sirvió de inspiración para muchos diseñadores.

Su trágica muerte la hizo entrar al Club de los 27, junto a Kurt Cobain, Jimi Hendrix y otros grandes músicos que fallecieron a temprana edad. Hoy recordamos a Amy con lo mejor de su repertorio.

Back to Black'

Rehab

You Know I’m No Good

'Love Is a Losing Game'

Valerie

Fuck Me Pumps'

Tears Dry On Their Own

Just Friends'