24 jul 2019 mujerhoy

1. ANA ASENSIO: Actriz y directora

Ana leyó una novela mía y consiguió llevarla al teatro en Nueva York. Parece frágil y en el escenario se vuelve inmensa. Llena de talento, ella solita escribió, dirigió y estrenó Most beautiful island, su primera película, premiada en todo el mundo. Me ha enseñado a no rendirme. Y a esperar su próxima obra.

2. PHOEBE WALLER-BRIDGE: Actriz y escritora

Desde su serie, Fleabag ha demostrado que las mujeres nos contamos mejor sin intermedia-rios: con humor, autocrítica, ternura y muchas ganas de vida. Me flipa que no tenga miedo a mostrar sus heridas. Imprescindible, como Sally Wainwright y Michelle King.

3. KATHARINE HEPBURN: Actriz

Crecimos con comedias románticas en las que la felicidad de una mujer dependía de un hombre que se resistía. El horror. Pero en el cine clásico Hepburn llevaba literalmente los pantalones: elegante, inteligente, ingeniosa. Libre.

4. PAMELA ADLON: Actriz y directora

Su serie Better things es un prodigio de realismo, ternura, humor e inteligencia. Las madres single trabajamos todo el día con la logística en on... y nos reímos de nosotras porque nadie nos va a hacer reír. Me ha demostrado que no estoy sola, y que merece la pena contarnos.

5. LEILA GUERRIERO: Periodista

Desde que leí un artículo suyo sobre Idea Vilariño devoro todo lo que escribe. Es la reportera que mejor observa y mejor cuenta. Ha reforzado mi convicción de que el periodista nunca debe ponerse delante del objetivo, que para ser hay que escuchar.

6. ALICE MUNRO: Escritora

Los hombres hablan de nosotras, pero faltan nuestras voces. Voces como la suya, que escribe y se rebela desde el hogar. Ni madre ni esposa: escritora. Munro le ha demostrado al mundo (y a mí) que lo cotidiano es infinito. Y, en esa línea, Vivian Gornick, Grace Paley, Elizabeth Strout...

7. JACINDA ARDERN: Política

La reacción de la primera ministra de Nueva Zelanda tras el atentado contra las mezquitas es un ejemplo de lo que aportan las mujeres en política, y de lo que pasa cuando los buenos saltan al campo. ¿Saltamos?

8. EVA ISANTA: Actriz

La conocí cuando protagonizó La novia de papá. Salía al escenario y cambiaba la energía: el público se erizaba. Su talento como actriz es incuestionable, pero a mí lo que me admira es su alma: Eva es pura luz.

9. ELENA FORTÚN: Escritora

Mi abuela fue maestra de la República. Corazón enfermo, cabeza brillante, alma valiente. Como las mujeres de Celia en la revolución. Ellas, mi profe Pura Sotillos, y mi maestra de vida, Elvira Aguilar, me enseñaron a dar la cara.

10. JESSA CRISPIN: Escritora y pensadora

En su libro Por qué no soy feminista. ataca la autocompla-cencia y la complicidad con el sistema. El feminismo busca la igualdad, no el éxito de algunas mujeres. Desde que la leí, todo lo analizo con más autocrítica.