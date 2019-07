29 jul 2019

Ahora que estamos todos entrando y saliendo de trajes de baño, siempre insatisfactorios (los bañadores y nosotros), me encuentro con una de esas lectoras que, ella sola, justifica el esfuerzo de escribir. Estamos con sus amigas, de risas. Hablando de libros y de la vida, que es lo mismo. De repente, me pone la mano en el brazo y, emocionada, me dice que quería darme las gracias por un párrafo de mi novela.

Inma se desnuda despacio. Con su gordura, con su realidad. Se queda allí de pie, inmensa en esa casa diminuta. Muslos, tetas, tripa... Nada corresponde al dogma. Todo corresponde a Inma.

"Al leerlo lloré, ¿sabes? Porque esa que has descrito soy yo. Yo soy gorda. Esa es mi realidad. Esa soy yo desnuda... Soy gorda, soy grande...". "Grande en el mejor sentido", le contestaron sus amigas. "Eres y estás estupenda. Lo que tienes que hacer es quererte".

"¡Pero si yo me quiero!", protesta. "Yo me quiero, pero el mundo me etiqueta, me rechaza... No me ven. "Gorda", piensan cuando me subo al autobús. O en el trabajo, que me miran los zapatos de tacón como si fuera a hundirlos... "Eres gorda". Eso es lo que me dice el mundo".

Ella es una mujer inteligente y una profesional extraordinaria. ¿Es una gorda? Nos quedamos hablando mucho rato, sobre lo mucho que pesa la mirada de los otros, más que la propia, más que el mundo entero.

"A mí me pasa, también", dice una ejecutiva delgada. "Todos los días, al vestirme para trabajar, calculo: hoy me verán demasiado maquillada; mañana, con pantalón vaquero, una dejada; al otro, si llevo falda corta, que ya estamos con las armas de mujer... Yo quiero entrar en las reuniones como los tíos, con un pantalón y una camisa, con o sin corbata, y que lo único que vean de mí sea mi cerebro".

"También verán tu puesto. Eso siempre se mira".

Pues yo, que también soy gorda y estoy bien con mi marido, me pregunto quién me va a querer si me separo...

-¡Pues nosotras, claro! Y tú, te vas a querer tú...", le decimos.

-¿Pero querrías estar con alguien a quien solo le importara tu físico?

-Si me importa a mí... Y, sobre todo, que no me va a llegar a mirar sin el físico...

-Yo pensé en operarme las tetas, pero no quería ser esa mujer a la que querían por las tetas operadas...

-Que el mundo vea nuestro cerebro y juzgue nuestra alma...

Seguimos. Aligeramos. Este grupo de amigas me ha mirado bien. Pienso que lo que pesa es la mirada de los otros. Entro y le recito a Pablo una pancarta: "Cuando miremos, veamos. Cuando miremos, no juzguemos". Pablo me mira y me ve...