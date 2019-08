5 ago 2019

Entre los muchos motivos por los cuales tengo fe en la generación de mis hijos adolescentes, uno de los más importantes es su dominio del inglés. Ya estaba tocando que fuéramos un poco solventes en algún idioma que no fuera el propio. Que dejáramos de pasear por el mundo haciendo gala de nuestra tradicional ignorancia en las lenguas extranjeras (y de paso haciendo el ridículo o con miedo de hacerlo y la boca cerrada). Sí, sí, ya sé que muchos de ustedes (adultos) lo achacarán a los años en que crecieron, a las rémoras de la educación que recibieron y los vaivenes de la política, pero la verdad es que no nos hemos caracterizado por el interés que hemos puesto en el tema del aprendizaje de los idiomas extrajeros. Es lo que tiene hablar una lengua de las más extendidas y florecientes del mundo.

Esto (por fin) está cambiando. Algunos de nuestros hijos son capaces de ver películas en versión original, se sacan títulos de otros idiomas, viajan al extranjero con o sin nosotros, hablan en inglés con amigos a quienes solo conocen a través de la pantalla del ordenador y se permiten el lujo de decirnos cosas como: "Mamá, tienes un acento horrible" o "Mamá, ya lo digo yo, que tú te equivocas todo el tiempo". Y lo peor es que tienen razón, por mucha pasta que nos haya costado que puedan soltarnos tamaña indelicadeza.

Se permiten el lujo de decirnos: 'Tienes un acento horrible'. Y tienen razón".

Yo les imagino dentro de unos años, pongamos 10 o 15, cuando los que hoy han cumplido 15 o 16 comiencen a ocupar cargos de importancia en el mundo. Me pregunto en qué quedará su sensibilidad medioambiental, su conciencia de género, su respeto por las diferencias de los demás, sus valores al margen de la política o de la religión. ¿Se pervertirán al llegar a la edad adulta o conservarán algo de su actual esencia? ¿Serán capaces de arreglar el mundo que nosotros estropeamos? Ojalá el inglés solo sea el principio.

Ventajas de ser mayor

Me pregunta mi hijo de 13 años si es mejor ser mayor o ser pequeño. Le digo que depende de para qué cosas. Le devuelvo la pregunta. Y él, ¿qué piensa? "No sé, nunca he sido mayor", contesta. Le pregunto si tiene ganas de serlo. "Sí, para tener un coche y no, porque tendré que trabajar", replica. "Pero si no trabajas no podrás tener un coche". Lo piensa dos segundos y concluye: "Entonces, ganaré la lotería".

Sigue leyendo a Care Santos:

- Cuestiones de género

- Nuestros hijos y sus grandes decisiones

- Le digo a mi hija que es guapa, pero ella no me cree