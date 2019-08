6 ago 2019 Pablo Francescutti

La noticia pasó desapercibida: Dinamarca prohibirá en el año 2030 el dinero en efectivo. ¿Cabía sorprenderse? A fin y al cabo, los pagos con tarjeta no dejan de crecer. Además, la supresión del metálico conlleva la ventaja de poner coto a la economía sumergida, las transacciones delictivas, el uso de fondos públicos en locales de alterne y otras transgresiones. Sin embargo, pocas personas han reparado en que con esa medida una parte considerable de nuestra privacidad quedará al descubierto. Y que operaciones que ahora realizamos sin dejar rastro (compra de juguetes en el sex-shop, de Viagra en la farmacia, de banderas que revelan nuestras preferencias partidistas en un mitin…) serán sometidas al escrutinio del Estado. Semejante perspectiva ha dado munición a quienes auguran la inminente abolición de la privacidad, un ámbito de la vida personal que debe protegerse de toda intromisión.

En tu mente gozas de completa privacidad. Ahí no hay diferencia entre lo que es y lo que podría ser” Chuck Palahniuk

Bien mirado, lo privado es inseparable de su opuesto y complementario: lo público. Hannah Arendt remontaba la distinción entre público (la política) y privado (el hogar y la familia) a la Grecia clásica; eso sí, esos dos niveles se restringían a las clases altas, pues campesinos y esclavos no gozaban entonces de nada parecido a la intimidad. Claro que incluso los pudientes la entendían de un modo muy diferente a su acepción actual. En la India, el maharajá desfloraba a su esposa ante los ojos de la corte al completo. Y en Francia, Luis XIV despachaba con sus ministros en un regio retrete, algo inconcebible para nuestro concepto del cuarto de baño como un reducto a salvo incluso de nuestros familiares.

En aquellos tiempos, no existía siquiera el fuero de la conciencia. Los delitos de pensamiento —creencias “herejes”, por poner un ejemplo— se castigaron con saña hasta que la fe religiosa fue declarada un asunto personal libre del control del clero y de los gobiernos. El gran cambio vino con la Ilustración. Sus próceres soñaban con una sociedad en la que el Estado no escondería nada a los ciudadanos. Pero eso no implicaba que los ciudadanos tuvieran que poner su corazón al desnudo al estilo de Jean-Jacques Rousseau. La consigna era: máxima transparencia de lo público y máxima opacidad de lo privado.

La ausencia de intimidad aparece a menudo en el cine distópico. En portada, la serie 'Mr Robot'. pinit d.r.

Qué tiempos aquellos. En los últimos años hemos colaborado alegremente en el sacrificio de la intimidad. Lo hemos hecho a fuerza de consumir “reality shows”, programas de cotilleos y revistas con fotos morbosas obtenidas con ese fisgón, el teleobjetivo. También hemos contribuido a la destrucción de la privacidad con nuestra hambre insaciable de escándalos creados por el choque entre las virtudes públicas y los vicios privados de ricos y famosos.

Decir que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que ocultar es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir”. Edward Snowden

La televisión ensanchó la senda indiscreta abierta por los “paparazzi”, haciendo de la vida privada un espectáculo y convirtiendo en escenario el “backstage” de la dramaturgia social. Pero sus pecados son insignificantes comparados con el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías: con internet, la frontera entre lo público y lo privado se ha difuminado más que nunca desde los albores de la modernidad. Si antes se inmolaba el anonimato en aras del entretenimiento, ahora son los poderes estatales y corporativos los que buscan aprovecharse de su violación. Y no vale rasgarse las vestiduras: les hacemos el juego al engancharnos a redes donde los niños cuelgan fotos que sus mayores jamás osarían sacarse, y en las que amigos desaprensivos propagan vídeos íntimos que compartimos en petit comité; o cada vez que visitamos una página web y consentimos que nuestros datos sean utilizados; o en el momento en que confiamos archivos a la nube en vez de almacenarlos en la seguridad (y privacidad) del disco duro de nuestro ordenador.

A cambio de ceder nuestra privacidad, se nos ofrece un mundo customizado: los sitios webs que visitamos, el periódico digital que leemos, nuestro correo electrónico y nuestro muro de Facebook nos atiborran de productos escogidos a nuestra medida. Pero esa comodidad tiene un precio muy alto, si consideramos que la inviolabilidad de nuestro domicilio se esfuma cuando los aparatos conectados a internet pueden manipularse desde el exterior para grabarnos; o que la protección de la correspondencia se va al garete si un chiste en WhatsApp nos cuesta un juicio por apología de un delito; o cuando la intercepción de llamadas telefónicas pasa a ser algo rutinario. En nuestra sociedad mitad voyerista, mitad exhibicionista actuamos a la manera de las “celebrities”: cuando nos apetece aireamos intimidades recónditas; pero si ventilan esos asuntos privados sin consultarnos previamente clamamos al cielo.

Queremos que nuestra pareja no se guarde nada para sí, pero si exige controlarnos el WhatsApp nos enfurecemos. Nos fascinan los hallazgos neurológicos que sugieren que la telepatía es posible; y al mismo tiempo sospechamos que esa apertura sin barreras podría desembocar en una pesadilla (imaginemos que en nuestro lugar de trabajo todos nos volvemos telépatas y conocemos las enfermedades ocultas, los líos de pareja, los secretos de familia, los chivatazos al jefe y lo que cada uno piensa de los compañeros de trabajo... ¡Ahí no hay quien viva!).

Sobran motivos para sentir preocupación. Resulta aterrador pensar que un déspota pueda tener acceso a cúmulos de información digital sobre la ciudadanía con los que jamás hubiera soñado la dictadura de “1984”, la novela creada por George Orwell

De la novela de George Orwell “1984” su “Gran hermano”se han hecho tres lecturas: la primera veía en ella un alegato antitotalitario contra las dictaduras estalinistas; la segunda, una advertencia sobre las tecnologías de la vigilancia; y la tercera, una denuncia de la posverdad. pinit d.r.

Los más pesimistas prevén la llegada de una policía del pensamiento que perseguirá las opiniones formuladas en la intimidad del hogar o de nuestros dispositivos electrónicos. Y vaticinan, además, la desigualdad que traerá consigo, y que surgirá entre los poderosos, que comprarán su privacidad con sofisticados recursos tecnológicos, y el resto de la humanidad, que se verá expuesta a un infierno rigurosamente vigilado. ¿Asistimos, por lo tanto, al fin de la vida privada? Antes de llorar su desaparición convendría no idealizarla tanto. El feminismo demostró que la privacidad ha sido el ámbito de sojuzgamiento del segundo sexo (lo que no impidió a Virginia Woolf defender que, sin esa intimidad, la mujer no podrá equipararse en derechos al hombre). Y en vez de darla por finiquitada, más nos valdría recordar que los límites entre lo público y lo privado han fluctuado repetidas veces a lo largo de los siglos. La historiadora Sarah Igo lo ejemplifica con el revuelo que causó la aparición de la tarjeta postal: ¡una carta que podía ser leída por cualquiera se le antojaba a muchos el acabose! Otro ejemplo: las notas de los exámenes, que en otros tiempos los profesores clavaban en la puerta de su despacho sin que a nadie se le ocurriera chistar. Cualquier enseñante que lo hiciera hoy en día se arriesgaría a ser denunciado por violación de datos.

Todos los seres humanos tienen tres vidas: pública, privada y secreta” Gabriel garcía márquez

Lo público y lo privado seguirán fluctuando en el futuro. Actividades que hoy preferimos esconder se sacarán a la luz. Pensemos en la muerte, que hemos recluido en la soledad del hospital. ¿Podemos descartar que algún día veamos a los famosos, en sus lechos de agonía, despedirse ante las cámaras, emperifollados para la ocasión? Como contrapartida, cosas que hacemos hoy a la vista de todos se ocultarán bajo siete candados. Tal vez el futuro de la privacidad se nos aclare si lo comparamos con los vaivenes de su meollo, el secreto. Afirmaba el sociólogo Georg Simmel que el secreto es, de hecho, una gran conquista de la humanidad, porque con él como eje se pergeñan las alianzas y las exclusiones que tejen la vida social. También, siempre según Simmel, radica la importancia del secreto en que nuestra identidad también está hecha de lo que escondemos a los otros. El secreto nunca muere, solo se desplaza (volviendo a la legislación danesa: si desaparece el efectivo, las transacciones que queremos ocultar se realizarán en el mercado negro). Pese a las tecnologías de la vigilancia, una sociedad sin secretos es imposible. ¿Acaso los activistas de Anonymous no se ocultan bajo disfraces para combatir el secreto? Igual de imposible es que exista un individuo sin interioridad, totalmente transparente. Y mientras continúen existiendo los secretos, habrá privacidad, aunque esta asuma formas inéditas que nos obliguen a pensar la intimidad de otra manera.