8 ago 2019

La pregunta no es si Taylor Swift pasará a la historia de la música; es si lo hará más por sus canciones (pegadizas, generacionales, románticamente narrativas) o como ejemplo del proceso de fabricación de una celebrity en la era de internet. Porque Swift es una artista que sabe crear ruido donde y cuando quiere. Ha vivido largos periodos de perfil bajo, sí (de hecho, es una de las pocas famosas que han proclamado que se bajaban de las redes sociales... y han mantenido tal decisión).

Pero últimamente la vemos en todas partes: en los tráilers y clips de la película Cats, la adaptación del musical de Broadway, que se estrenará en diciembre; reconciliándose con su amienemiga Katy Perry; o a bordo de su última polémica, esta vez con el productor musical Scooter Braun, que acaba de convertirse en dueño de la discográfica de los primeros seis discos de Taylor Swift y al que ella acusa de bullying.

Por supuesto, no es casual que todo este revuelo se produzca en plena operación salida de su nuevo álbum, Lover (Universal), que estará en tiendas el 23 de agosto. El escenario está preparado par que ella brille y, en esta ocasión, piensa hacerlo a todo color: como hemos podido ver en los singles You need to calm down y ME!, Taylor ha dejado atrás el resentimiento que conducía su anterior trabajo, Reputation, y abraza el amor (y el color) en una apuesta por la alegría de vivir. Bienvenida otra vez.