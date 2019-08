12 ago 2019 Ayanta Barilli

El problema venía de lejos.

Ni yo ni nadie de los míos habíamos conseguido aprobar nunca las matemáticas. De las tablas solo me sé de corrido la del dos, la del cinco y la del nueve. En desorden, la del cinco. Apenas recuerdo cómo sumar, restar y multiplicar. Dividir me es imposible y resolver una raíz cuadrada lo considero una hazaña digna de un científico con pelos de loco.

Bien, pues mi hija había heredado esta tara familiar. Como es natural, en lugar de afearle su incapacidad y falta de interés, la compadecí de inmediato, aunque sufrí, curso tras curso, las consecuencias.

Irene tenía 17 años. El último día de colegio apareció con las notas a la hora de comer, las tiró encima de la mesa y soltó:

-¡A septiembre con las putas mates!

-No digas putas- le contesté sin convicción.

Entonces se derrumbó en su cama en uno de aquellos llantos adolescentes insufribles. Y yo me derrumbé en el sofá con la mirada perdida en el vacío.

¿Cómo podía Irene aprobar matemáticas? Solo si no se veía obligada a estudiarlas.

Imaginé otro verano a la caza y captura de mi hija a lo largo de alguna playa para arrastrarla a sus clases particulares. La visualicé con cara de asco frente al horizonte marino, sorda a las enseñanzas de un desconocido en pantalón corto. Y me vi a mí misma metiendo en un sobre un fajo de billetes para que el profesor de turno hiciera su agosto a 30 euros la hora.

Sin moverme del diván, asfixiada por estos pensamientos lúgubres, se venció la tarde. El sol desapareció detrás de un edificio, amainó la calorina y, ante el panorama que me esperaba, fantaseé con vengarme de todo el cuerpo docente del país. Y también del ministro de educación. Y de mi hija, también. De todos. Por tortura psicológica. Por desfalco económico. Por machacarme todos los veranos. Por ridículos.

Me arrastré hasta la cocina para fumarme un cigarro a escondidas debajo del extractor cuando apareció Irene con una falda tan corta y un top tan top que la pregunta era inevitable.

-¿Dónde vas así?

-A la fiesta de final de curso. Fiestón, madre. ¡A celebrarlo! Y tú no fumes, que es malo.

Estampó un beso en mi frente de los que dejan marca. Y se piró dando tal portazo que parpadeó la lámpara y me crujió el alma.

La criatura parecía totalmente recuperada del disgusto. Pero yo no. Hice un cálculo rápido y caí en la cuenta de que llevaba 20 años de suspensos veraniegos. 10 míos más 10 suyos. Total: 20. Demasiados.

Abrí la nevera, bebí agua de la botella, me senté a la mesa frente a un gazpacho de bote. Cayó la noche en la ventana moteada de luces vecinas. Y recordé aquella niña que preparaba su cartera, antes de irse a dormir, para tenerla lista por la mañana. Le gustaban sus libros nuevos, el estuche con los rotuladores alineados, la goma que olía a caramelo. La merienda, el zumo de melocotón. Su primer bono del metro con foto. Tenía seis años, dos trenzas, una bufanda de rayas rojas.

Y el corazón lleno de ilusiones.

Lo que no sabía todavía es que poco a poco, de un modo sibilino al principio y cruel después, le arrebatarían la inocencia de creerse capaz de aprenderlo todo. Tú eres esto, tú eres lo otro. A ti no se te da bien. No sabes. No sabrás nunca. Eres incapaz.

Cuando volvía a casa y me enseñaba el cuaderno de matemáticas tachado de rojo, se le llenaban los ojos de vergüenza.

-Es que no sé- me decía humillada.

-Sí sabes- le contestaba con una sonrisa.

Buscaba mi perdón por una falta que no había cometido. Y yo volvía a reconstruir con ella la torre que otros habían derribado. Azul, rojo, verde, amarillo. Pieza a pieza. Verde, amarillo, azul, rojo. Hasta que ya no quiso sentarse conmigo en la alfombra. Hasta que se perdieron los juegos, los parques y los globos. Hasta que se hizo mayor.

Hasta que yo me hice mayor. En ese camino perdí la imaginación, la inventiva, la sorpresa. La esperanza. A mí también me habían convencido de que Irene era una inútil en matemáticas. Y en algunas cosas más.

Ni siquiera era un drama, sólo una condena. Aburrida. Larga.

Vi mi reflejo en la ventana de la cocina. El pelo recogido con una pinza, una camiseta cualquiera, varias colillas frías en el cenicero. Me sentía mal. Culpable. El cargo de conciencia comenzó a roerme por los bordes y llegó directo al centro, al plexo solar. Comprendí que me había equivocado, que estaba repitiendo errores ajenos, que no servía para nada imponer remedios o castigos que ya se habían demostrado inútiles. Que no era capaz de entender las necesidades reales de Irene.

No sabía ayudarla.

Cuando mi hija todavía dormía en una cama de muñecas, abrazada a una jirafa más grande que ella, me preguntaba. ¿Mamá? ¿Cómo ha ido hoy tu trabajo de madre?

Una pregunta del pasado que retumba en sordina. Pues desde hace un tiempo mal, hija, muy mal. Pensé aquella noche de cocina y gazpacho templado. Había perdido poderes. Ya no era la diosa que fui para ella. Por ella.

Unas semanas más tarde Irene y yo nos fuimos de veraneo a una isla amenazada por un volcán humeante. Calas de arena fina, negra. Acantilados de basalto. Atardeceres fogosos. Casas blancas, dos chiringuitos y un restaurante remataban el paisaje. Al llegar al pueblo, mi hija desapareció medio desnuda detrás de las dunas y yo me dediqué a buscar un profesor de matemáticas.

-Hay uno que es muy bueno -me dijeron en la plaza-, ahí lo tienes, en El Chipirón. El de la camisa hawaiana.

Antes de tomar ninguna iniciativa me senté a leer el periódico en ese mismo bar. Lo hojeaba distraída. El profesor hablaba por teléfono en un tono demasiado alto y llevaba una camisa demasiado fea. Era capaz de ver la película de nuestro futuro más cercano proyectada en ralentí delante de mí. La expresión de Irene en el momento de presentárselo, su sonrisa impostada, el apretón de mano flácida, el mamá no fastidies en su mirada.

No, no podía ser. Otro año, no. Me parapeté detrás del periódico.

Volví a asomar los ojos. Un muchacho se había sentado en una mesita cercana. Tenía una sonrisa bonita, dientes perfectos excepto la esquina partida de una paleta. Ojos verdosos, lampiño, pelo corto, oscuro y rizado. 25 años o por ahí.

Desfilaron por mi mente la cohorte de inútiles con los que había estado Irene hasta la fecha. Y me reí sola porque recordé una ocasión en la que mi hija, con 14 años, me había gritado algo absurdo.

-¡Mamá! Yo lo que quiero es un novio, ¿lo entiendes? ¡Quiero enamorarme ahora mismo!

-¿Y qué quieres que haga?- le contesté en el mismo tono exasperado- ¿¿Que te lo busque??

Qué ocurrencia la de la criatura. Qué graciosa. Pero yo lo que tenía que buscar ahora era un profesor de matemáticas, no un novio. Volví a fijarme en el chico que tenía enfrente.

Sobre la endeble mesita, un montón de libros, apuntes, un paquete de tabaco de liar, el ordenador manchado de ceniza y arena. Tacitas de café consumido. Chicles de menta.

Estiré el cuello. Cotilleé algunos de los títulos. Física cuántica. Matemáticas avanzadas.

No sé si serían los efluvios volcánicos de la isla o una inspiración repentina, pero el caso es que entendí que la idea genial que yo buscaba en mi noche de gazpacho templado en la cocina se había presentado.

Una idea perversa, lo reconozco. Repetí el enunciado del problema. ¿Cómo podía Irene aprobar las matemáticas? Solo si no se veía obligada a estudiarlas. (Me pareció escuchar la tremenda carcajada del cuerpo docente del instituto al completo).

¿Y cómo podía Irene estudiarlas por gusto? La solución era muy simple. De la mano de un profesor joven y atractivo, capaz de seducirla. Y lo tenía justo delante. Era él. Sin duda. Fui hacia él. Le pedí fuego. Rebuscó en los bolsillos, entre los papeles.

-¿De exámenes? -le abordé como una debutante un tanto trasnochada.

-Estoy preparando la tesina -me contestó al prenderme el cigarrillo.

-¿Qué estudias?

-Ciencias físicas.

Me trata de usted. Tiene maneras de chico de buena familia. Desastrado y sugerente. Una mirada irónica, distante. Me atrevo. Le pregunto si estaría dispuesto a dar clases a mi hija. Le ofrezco una compensación económica.

-Las matemáticas sólo se pueden enseñar por amor -me suelta a traición.

-No puedo estar más de acuerdo -replico desconcertada.

Así de bien comenzaron nuestras vacaciones. Álex e Irene pasan horas y horas frente a los libros. Sus rostros casi se tocan mientras él habla y habla.

-El amor empuja y alimenta el estudio de las matemáticas y al mismo tiempo las matemáticas son un ejercicio de amor hacia nuestro ser.

Les observo. Paso por delante de ellos. Saludo. Subo y bajo. La playa, la compra, el paseo. Escucho retazos de palabras al pasar.

Están sentados en un banco, en el bar, en la orilla, en las escaleras de entrada al patio, en el mirador frente al mar. En todas partes. Por la mañana, por la tarde, por la noche. A todas horas.

-Cuando la fuerza básica del amor se concentra en una persona lo hace encarnándose en una red de pensamientos y emociones, causas y efectos, virtudes y defectos, que se conjugan en una estructura claramente matemática.

Ella con el pelo rizado de sal. Él sin camiseta. Están descalzos. Sus pies brillan de arena. Se miran. Les miro.

-Asimismo el amor parece conectado a todas las partes pero se escapa a todas ellas. En apariencia, solo en apariencia, falsifica la estructura racional del cerebro.

Álex escribe números y letras en un cuaderno de espiral combado por el sol, abultado por el agua.

-No se puede alcanzar la aguja que teje, sino sólo ser el instrumento sin objeto de un argumento, en sí mismo, inescrutable.

Irene aprende a resolver las fórmulas con las que se construye el mundo. Su mundo. Mientras una flecha convierte a Álex en el subconjunto de su propio conjunto. De este modo pasan los días, las semanas. Llega el final del verano. La despedida.

Les contemplo apoyada en la barandilla del balcón, bajo una erupción de estrellas. Metidos en el mar hasta la cintura, se dan un beso. Un único beso. Y lloran abrazados por aquella distancia que les separa, que pondrá punto final al primer amor.

Irene le saluda desde la proa del barco. Cuando solo queda una línea doble de espuma, ella sigue mirando a puerto. Volvemos a casa. En silencio. Se encierra en su cuarto y escucha la música del verano a todo volumen. Canta.

Llega el día del examen de recuperación, la despierto, le preparo el desayuno, la acompaño en coche hasta la puerta del instituto. Los estudiantes se arremolinan nerviosos frente a la cancela.

-Suerte, vida mía -le digo.

-Si apruebo, le llamo -me contesta con esos ojos grandes, profundos, encendidos como el volcán de sus sueños.

Irene corre hacia sus amigos. Se confunde entre el gentío de mochilas coloreadas. Sube la escalinata de entrada. Desaparece. Y yo me quedo en el coche. A la espera de que finalice su examen.

El patio del colegio ha quedado vacío. Se escuchan los pájaros de septiembre, las frondas de los árboles. Veo un muchacho que se acerca, inseguro. Le reconozco enseguida.

Es Álex. Lleva puesta una chaqueta, camisa, vaqueros y playeras. Es la primera vez que le veo vestido.

Del bolsillo de la americana saca un puñado de arena, negra, fina, brillante. Y dibuja un reguero, un camino de lava en polvo, desde la entrada del colegio hasta el aula.

Sale y espera. Pongo en marcha el coche y me voy. Al rato parpadea mi móvil. En la pantalla aparece un corazón. Y una botella de champán. Ahora sí. He vuelto. Soy la madre de Irene.