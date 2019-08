19 ago 2019

Mucho se ha escrito sobre la llegada del hombre a la Luna cuando se cumplen 50 años de un hito histórico. Y lo podía haber sido aún más si uno de los tres astronautas que viajaban en el Apolo 11 hubiese sido una mujer. La carrera espacial ha estado repleta de obstáculos para ellas y poco a poco se conocen historias que así lo demuestran. Ahora Netflix acaba de estrenar Mercury 13, un documental que saca a la luz la increíble epopeya de 13 mujeres pilotos entrenadas para ser astronautas a las que la NASA les cerró las puertas. A pesar de sus aptitudes, en el último momento se las discriminó solo por su sexo. Aquel 16 de julio de 1969 pudo haber sido "un gran paso para la mujer", pero una vez más los prejuicios y el machismo imperante en la época truncaron los sueños de un grupo de mujeres inteligentes, valientes y capaces.

En los años 60, la NASA le pidió al doctor William Randy Lovelace que seleccionara a siete astronautas para el primer programa espacial de Estados Unidos, el Proyecto Mercury. Él se encargó de hacer los exámenes físicos y técnicos a los hombres elegidos para la carrera espacial. Pero Lovelace creía que las mujeres podían jugar un importante papel en la conquista del espacio y, a espaldas de la NASA, creó un proyecto secreto al que llamó Mercury 13. Reclutó a un grupo de mujeres, intrépidas pioneras de la aviación, y las sometió a las mismas pruebas. La primera participante fue Jerrie Cobb, que con 28 años era la mejor piloto de EE.UU. Jerrie y sus compañeras superaron con éxito todas las etapas y en algunos casos obtuvieron mejores resultados que los astronautas seleccionados. La candidata de más edad era Jane Briggs, tenía 41 años y era madre de ocho hijos. La más joven, Wally Funk, era una entusiasta veinteañera instructora de vuelo. Lovelace descubrió que las mujeres soportaban algunas de las pruebas físicas mejor que los hombres, pero cuando estaba a punto de concluir el proyecto la NASA se enteró de su existencia y lo suspendió.

En el documental se explican las razones, entre ellas presiones políticas y una fuerte oposición interna. A ellas les dijeron "que las mujeres astronautas no eran necesarias". Pero las "Mercury" no se quedaron de brazos cruzados y llevaron su caso al Congreso, pidiendo las mismas oportunidades que los hombres. La oposición fue tremenda y el astronauta John Glenn dijo: "Los hombres son los que luchan en batallas y vuelan por el aire, así lo determina el orden social". Sus palabras se las llevó el viento, porque en junio de 1963 la rusa Valentina Tereshkova se convertía en la primera astronauta. Tendrían que pasar más de dos décadas para que la NASA enviara a una mujer al espacio. Entre medias, todas las misiones fueron masculinas. Mas de 30 años después de la lucha de aquellas pioneras, Eileen Collins fue la primera comandante de un transbordador espacial. En su discurso tuvo un emotivo recuerdo para ellas: "Si no fuera por las Mercury 13, yo no estaría aquí".

