Viéndola acercarse con su bandolera cruzada, la ropa cómoda y amplia, sus canas al aire, sin maquillar y portando unas toscas galeradas en un amarillo similar al de las viejas guías telefónica, Sigrid Rausing parece más una turista despistada que lo que realmente es: la dueña de una de las grandes fortunas no ya de Suecia, de donde es originaria, o Reino Unido, donde reside desde hace décadas, sino del planeta. Vecina de la exclusiva área londinense de Holland Park –donde reside con su marido, el productor de cine y teatro Eric Abraham, en una casa del siglo XVIII–, es también esa amante de la literatura que compró la revista Granta, la biblia de las letras contemporáneas británicas, en el año 2005, rescatándola de un futuro más que incierto.

De trato distante, pero amable, Rausing, de 57 años, mira profundamente a los ojos, como esperando a saber más de su interlocutor, como si le gustase más escuchar que contar. “Sigo sin saber aún hoy lo que significa la expresión “el poder del dinero”. Me lo sigo preguntando, pero no tengo una respuesta certera”, dice cuando se le interroga por su fortuna y las consecuencias que ha tenido en su vida.

El origen de esa fortuna está datado: en 1929 su abuelo Ruben Rausing se asoció con Erik Akerlung para crear una compañía envasadora de alimentos. En 1947 patentaron bajo el nombre de Tetra Pak lo que, desde 1963, cuando cambió su forma tetraédrica original por la de ladrillo, se llamó tetra brick. Sí, donde vienen la leche, los zumos, los gazpachos, los caldos y salsas, y hasta algunos vinos. Tetra Pak (la empresa mantiene ese nombre) es aún hoy la principal envasadora alimentaria del mundo.

El padre de Sigrid vendió su parte de la compañía a su hermano en 1995, cuando la fortuna familiar ya ascendía a billones de dólares y a día de hoy sigue siendo el segundo hombre más rico de Suecia. Sigrid es la mediana de tres hermanos: Hans Kristian Rausing, el pequeño, y Lisbet, la mayor, que dirige parte del negocio familiar y ejerce de notabilísima filántropa. Lo mismo que nuestra entrevistada: su fundación, la Sigrid Rausing Trust, entrega todos los años entre tres y 22 millones de libras esterlinas, según las fuentes, a unas 100 organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos. “Creo que de joven ya era consciente de que tenía una responsabilidad –asegura ella–. Entendía que, dada mi posición, tenía que aportar algo para que el mundo fuera un sitio mejor”. Cuando le recuerdo que tanta generosidad no es lo más común en el club de millonarios se limita a esgrimir, con gesto exquisitamente inglés: “Ya, pero no sería educado criticarlos por eso, ¿no?”.

Estudió Antropología en el University London College. Y fue precisamente realizando el trabajo de campo de su tesis en Antropología Social, durante el desmantelamiento de una granja colectiva en Estonia en 1994, cuando conoció los desmanes de la época soviética en el país: la represión de un pueblo, una identidad y una lengua propias. “Allí realmente comencé a involucrarme en la defensa de los derechos humanos. Yo ya era miembro de algunas organizaciones, pero contemplar de primera mano sus efectos sobre las personas fue definitivo”, asegura.

Sigrid Rausing tiene tantas facetas como un diamante finamente tallado. Tras un matrimonio roto con el marchante de arte Dennis Hotz, con el que tuvo a su hijo, en 2003 se casó con el productor teatral y cinematográfico de origen sudafricano Eric Abraham, exiliado en Londres debido a su lucha contra el apartheid. La compañía de Abraham se llamaba Portobello Productions y Sigrid se sumó al proyecto creando Portobello Books: una división editorial. “Portobello no deja de ser un proyecto más de Eric. Yo me he sumado y le doy todo mi apoyo, pero generalmente él se dedica a sus cosas... y yo, a las mías”, reconoce.

Sigrid se lanzaba así a una pasión apenas descubierta: la edición, a la que llegó por la simple lectura. El mismo año que fundó Portobello Books, 2005, adquirió también la revista Granta, la decana de las publicaciones británicas sobre literatura, y su editorial, Granta Books, que había sido fundada en 1989. “Yo había leído Granta toda mi vida, estaba fascinada. Digamos que Granta me había hecho la clase de persona, de lectora y de escritora que soy. Aún así, me lo pensé durante un tiempo antes de comprarla. Pero decidí luchar por ella. Tenía algo de poético. No me arrepiento, pero reconozco que ha sido un trabajo durísimo llevarla a donde está ahora mismo. Construir ese mar de relaciones con escritores y agentes, manejarla y darle estructura de compañía... Sigue siendo complicado: es una compañía con problemas. Pero estoy orgullosa de la atmósfera que hemos creado”, reconoce con absoluta claridad.

Bajo sus órdenes, la revista ha recuperado prestigio y su cartera de escritores se ha abierto más a las mujeres y se ha internacionalizado: ella impulsó la aparición de Granta en español –dirigida hoy en Barcelona por Valerie Miles– y de las ediciones de Brasil y Japón.

Mujerhoy ¿Creía hace 10 años que los derechos humanos se verían tan amenazados en el mundo como estamos viendo que lo están ahora?

Sigrid Rausin Lo intuía. Lo vi en la misma Inglaterra: cómo la ultraderecha inglesa iba minando lo conseguido atacando, por ejemplo, a los tribunales internacionales de derechos humanos. El mensaje creo que se replica en todas partes del mundo: “Los derechos humanos los imponen organismos transnacionales que están sometiendo a los británicos con sus leyes”. Y puedes cambiar la palabra “británico” por cualquier otra nacionalidad. Puedes ver claramente cómo las organizaciones contrarias a los derechos humanos se están armando y creciendo, sobre todo a través de ese pensamiento de que leyes supranacionales son un atentado directo a su soberanía. Es un peligro real, ya no latente: lo estamos viendo a cada día, propagado por la ultraderecha internacional.

M.H. ¿Es esa otra amenaza que percibe, la internacionalización de los movimientos contrarios a los derechos humanos?

S.R. Por supuesto. Están vinculados unos a otros, se comunican y actúan en relación. También aprenden unos de otros. Los derechos humanos además tienen otras amenazas menos evidentes: las reacciones contrarias está muy presentes en países donde imperan la corrupción y el crimen organizado [Rausing, entre la multitud de cargos supranacionales que ostenta, es miembro de la junta asesora de la Coalición por la Corte Penal Internacional]. Estas personas o grupos están trabajando sin descanso para crear una narrativa paralela a los derechos humanos que beneficie sus negocios y su posición.

M.H. ¿No le sorprende que tantos líderes se manifiesten contrarios a los derechos humanos para todos, pero luego expresen sus “profundos” sentimientos religiosos?

S.R. Sobre este fenómeno no estoy del todo segura. Es un terreno muy complicado el de las creencias religiosas. Pero sí que veo otros fenómenos más peligrosos: la cultura de la celebridad aplicada a la política. Eso distorsiona mucho el discurso político y humano, pero vemos cómo afecta a la realidad cada vez más. Pienso en Trump y Kim Jong-un, su presencia en los medios, lo seguros que están en el uso de su popularidad mediática, lo bien que se sienten frente a las cámaras... creo francamente que la política es ahora mismo más un show que política real, y esto me parece un fenómeno interesante, sí, pero muy perturbador.

M.H. Esa espectacularización de la política que menciona, ¿en qué afecta a los derechos humanos?

S.R. Donald Trump y Kim Jong-un tienen visiones diametralmente opuestas del mundo. Uno es un gran capitalista, el otro es el último comunista. Pero creo que sus visiones ideológicas realmente ya no tienen peso: comunismo o capitalismo ya no importan, lo que importa es estar en la televisión. Juntos o por separado. Lo que dicen poco importa. Apelan a discursos que para muchos suenan extraños, un ruido más que una asertividad. Me parece un teatro orquestado a lo grande. Y que se deje de luchar por los derechos humanos en el mundo, que debía ser la prioridad, es un daño colateral de todo este entramado espectacular, del show festivo de la política internacional.

M.H. ¿Cree que debemos reformular la palabra “poder”? Intuyo que usted cree que no significa exactamente lo mismo para un hombre que para una mujer...

S.R. Efectivamente, eso es verdad. Creo que, para una mujer, tener el tipo de poder que yo tengo –por mi fortuna, por mi activismo– es algo que resulta inquietantemente masculinizador. Creo que lo puedo ilustrar con una anécdota: mi hijo pequeño, a los tres o cuatro años, quería enseñarme sus músculos. Cuando yo le enseñé los míos, me miró y me dijo: “Mamá, eso nos son músculos, es solo relleno” [Risas]. Creo que esa es la reacción de un mundo masculino a la unión de las palabras “mujer” y “dinero”. Pero en mi caso es todavía peor: no es una virtud adquirida, sino delegada. Y siempre me recuerdan que mi fortuna me fue concedida por un hombre, mi abuelo. Hay un poso de hacerte sentir cierta culpabilidad... Muchas veces he oído mencionar el “regalo” o el “don” que mi abuelo nos dejó. Bueno, pues realmente no sé bien cómo definir ese “don”. Francamente, lo primero que hace es aislarte. Luego, cuando te propones vivirlo con algo de solidaridad, se te recrimina. Por lo bajo, pero se hace. En mi caso, no he podido declinar el “honor” de ese aislamiento...

M.H. ¿Cómo evalúa Granta hoy? ¿Qué cree haber conseguido con ella?

S.R. Sigue siendo un proyecto muy dulce para mí. Así lo veo. Y en cierta medida está vinculado a ese sentido de responsabilidad del que le hablaba… ese sentido del servicio público, de hacer lo correcto, que creo lo tengo un poco demasiado desarrollado [Risas]. Aunque con Granta fui algo más egoísta: también quería un retorno, algo que me satisficiera. Reforzar de alguna manera mi individualidad. Quería que mi horizonte fuera menos aburrido, y también menos fronterizo. Así que pensé en la edición, porque al final nosotros no dejamos de ser una pequeña compañía editorial.

M.H. Pequeña, sí: pero con un enorme prestigio nacional e internacional...

S.R. Sí, eso espero. Mantenerlo es el objetivo.

M.H. Cuando la compró, insinuó que le iba a dar un giro, que Granta iba a dejar de ser ese islote de escritura “masculina” y la iba a llevar también por la senda del feminismo...

S.R. Por supuesto. Pero esto no debe sorprendernos. En cada búsqueda histórica que he tenido que realizar, en cada revisión de los archivos –y lo tengo muy presente porque acabamos de repasarlo para uno de los aniversarios–, por cada mujer de la que Granta publicaba algo había al menos 10 o 15 hombres. Esto no ha cambiado en el mundo literario británico, o lo ha hecho muy recientemente. De hecho, no cambió formalmente hasta 2007. Es algo sobre lo que tenemos que pensar. Y para mí ha sido un descubrimiento. De hecho, revisando los archivos, me he dado cuenta que el grueso de lo publicado por Granta de autores masculinos no es ni de lejos tan bueno como se cree. Mucho de lo publicado, si hubiera sido escrito por una mujer, ni lo hubieran admitido. Asumo que esto formaba parte de un sistema muy masculinizado: unos hombres que trabajaban en ella y acudían a otros con mayor éxito para ver su propia producción finalmente vindicada o promocionada. Un asunto de amistad entre caballeros.

M.H. ¿Tiene alguna sorpresa en catálogo que nos pueda adelantar? ¿Qué tipo de literatura le interesa ahora mismo dar a conocer?

S.R. Pues he de decir que estoy absolutamente esperanzada con la nueva novela de Ben Lerner [autor de Saliendo de la estación de Atocha (Random House, 2013)], The Topeka School, que publicaremos este verano. Creo que es lo más excitante que he publicado hasta hoy. Es un libro autobiográfico, además.

La polémica: Como quien no quiere la cosa, Rausing deja caer confesiones inconscientes, o alusiones premeditadas. Porque lo autobiográfico, en ella que confesó a la BBC hasta sus constantes y severas depresiones de juventud, está entroncado con su vocación literaria. Cuando se decidió a escribir, lo hizo por el lado más doliente, honesto y sobrecogedor. Relató el drama de su propia familia.

En 2012, la policía londinense detuvo a su hermano pequeño, Hans Kristian, por comportamiento errático en las calles. El menor de los Rausing arrastraba un largo historial de adicciones (había conocido la heroína desde su juventud) e intentos de rehabilitación. Pero lo más terrible fue que, al acudir a su casa, la policía encontró el cadáver de su mujer, Eva, que había muerto por sobredosis dos meses antes. Estaba envuelto en plástico, en el dormitorio común de la pareja, rodeada de flores secas.

El escándalo mediático fue brutal e inmediato. Duró más de un lustro, con constantes alusiones a la “decadencia” de una prominente familia. Hans fue detenido (su condena fue posteriormente suspendida a condición de que iniciase una rehabilitación seria) y Sigrid tuvo que hacerse cargo de los cuatro hijos de la pareja, que aún viven con ella.

En 2017, ella misma provocó un sobrecogedor giro narrativo al publicar Maynhem: a memoir (Penguin), donde relataba los hechos desde dentro. Presidiéndolo todo, la culpa de una familia que no supo cómo abordar el más penoso de los problemas.

La crítica literaria británica no valoró el libro solo por lo que contaba y lo convirtió en uno de los fenómenos editoriales del año por su voluntad literaria. “Magníficamente construido y bellamente escrito, volviendo una y otra vez a la espantosa imagen de la habitación de Eva y Hans”, reconocía el crítico del diario The Guardian. El Sunday Times lo incluyó en su lista de libros del año. Había nacido una escritora de raza.

M.H. Tuvo que ser muy honesta y también bastante atrevida para terminar novelando el drama de su hermano...

S.R. Por eso escribí sobre ello. Entiéndame: no es que sienta pasión extrema por estas historias complicadas, es que están ahí, forman parte de lo que soy y creo que es bueno escribir sobre ellas. Es como caminar a través del fuego. Lo haces porque tienes que llegar al otro lado, y luego ya decidirás. El conocimiento, o tratar de comprenderlo, no es lo que muerde más fuerte. De hecho, decidí contar la historia de mi hermano porque era lo único que podía hacer con una historia semejante. Había demasiadas especulaciones circulando sobre el tema y una victimización excesiva de mi familia. Yo solo quería aclararle a la gente lo que éramos, lo que vivimos. Enseñarle a la gente que, independientemente de cualquier otra valoración, nosotros también somos una familia real, no una ficción. Somos gente que también sufre. Y entonces alguien muere, y cada uno se enfrenta a ese dolor como puede. Y esa historia nos puede atañer a todos, porque de alguna manera, todos la hemos vivido.

M.H. ¿Cree que logró establecer ante la sociedad cuál era su posición?

S.R. Creo que al menos logré que la gente fuera muy respetuosa con lo que sentíamos. Y eso me bastó.

M.H. Me han dicho que ha vuelto a escribir...

S.R. Sí, estoy escribiendo. Una especie de memorias de viaje en tono humorístico, sobre los dos meses que pasamos en Sudáfrica el año pasado, durante la gran sequía. Pero es también una historia familiar, sobre Eric, sus orígenes de inmigrante judío húngaro criado en Ciudad del Cabo, pero también sobre una amarga y complicada historia de traición familiar. Porque su padre lo denunció a la policía de seguridad durante la época del apartheid. Fue secuestrado y desaparecido, hasta que alguien lo sacó de contrabando fuera del país, un doble agente infiltrado. Es una fabulación muy complicada...

M.H. ¿Cree que esta narrativa autobiográfica, la llamada "autoficción", ha supuesto un avance para la narrativa actual?

S.R. De lo que no estoy segura es de poder llamarlo autoficción. Siempre he creído que se trata de algo muy similar a las “memorias”, pero desarrollado de una forma no clásica, al estilo de Hemingway, por ejemplo. Esta novela de la que te hablo no es autoficción. Es verdaderamente una ficción con trazos autobiográficos, pero en cierto sentido realiza lo contrario a unas memorias. Es una novela, novela, con algo de experimentación.

M.H. Me tiene desarmado. ¿Dónde encuentra tiempo para leer, editar y escribir con todas sus otras actividades diarias?

S.R. [Risas]. Aunque tuviera muchísimo más tiempo, realmente no lo tendría.