21 ago 2019 a. santos

Que un viaje puede cambiarte la vida es una máxima que la modelo Almudena Fernández (Benavente, Zamora, 1977) puede corroborar. Hace casi una década visitó Lanzarote con un grupo de amigos, se subió por primera vez a una tabla de surf en la playa de Famara y descubrió lo que iba a convertirse en una de las cosas más importantes de su vida. “Siempre he tenido una conexión muy fuerte con el mar, pero con la primera ola que cogí llegué hasta la orilla. Supongo que tuvo que ver con que practico yoga desde hace muchos años y sé mantener el equilibrio, pero conseguí abstraerme de todo y conectar con mi interior y con la naturaleza. Eso me hizo pensar que todo lo bueno que me aportaba a mí también se lo podía aportar a otros”, recuerda. Así comenzó un sueño que poco después se hizo realidad con la creación de Kind Surf, una ONG que utiliza este deporte como terapia para niños con problemas de salud (parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down y de Asperger) y en riesgo de exclusión social. “Llevamos trabajando siete años con cientos de voluntarios en Valencia y Zarauz, y es increíble el impacto que tiene el surf en estos niños. Porque el agua es el origen de todo y ellos se sienten muy cómodos en ese elemento. Chicos y chicas de siete a 10 años a los que sus familias nunca han oído hablar, acaban diciendo cosas a su monitor. Y ver a esos padres, que tienen vidas muy complicadas y apenas reciben ayudas, tan emocionados que no saben cómo agradecer lo que hacemos… Eso no hay dinero que lo pague”, afirma.

Vía de escape. Antes de llegar aquí, Almudena Fernández fue una de las primeras modelos españolas que alcanzó la categoría de top. Con solo 15 años, una amiga del instituto y ella se pintaron como puertas y mandaron unas fotos al concurso The Look of the Year, que organizaba la agencia Elite. Almudena fue seleccionada, quedó segunda y enseguida empezó a recorrer el mundo. “Venía de una familia desestructurada con pocos recursos. Para mí, la moda fue una vía de escape para conseguir la vida que quería tener, no la que me esperaba. Me daba la oportunidad de viajar y de crearme a mí misma”, explica. Y la supo aprovechar. Tras unos meses en Milán, se instaló en París, y de ahí dio el salto a Nueva York, donde sigue viviendo desde hace 17 años. “Es una ciudad con una energía maravillosa y yo la siento como mi hogar. Allí se junta gente muy motivada y es un chute de energía continuo que no deja de inspirarte”, afirma.

Pero llegó un momento en que sintió que debía echar el freno y parar. Llevaba media vida sin dejar de trabajar y le estaba pasando factura. “Cuando tienes una carrera tan larga y tan intensa, vas acumulando toxicidad y necesitaba tomarme un descanso. Lograba un objetivo y no lo disfrutaba porque ya estaba pensando en el siguiente –explica–. Tenía que dejar de alimentar mi ego para nutrir mi espíritu”.

En ese impás fue cuando el surf se cruzó en su camino. Y también el amor. Porque un año después de fundar su ONG conoció al donostiarra Aritz Aramburu, el mejor surfista español de la historia. “Cuando nos presentaron, no sabía quién era y le metí un rollo tremendo sobre lo que estaba haciendo con el surf. Él es muy tímido y solo escuchaba. Es muy buena gente y eso me enganchó, porque en el mundo de la moda todo es más complicado”, explica. Ya llevan juntos seis años y comparten su proyecto solidario, pero reconoce que mantener una relación a distancia no es fácil y prefiere no hacer planes. “Ser madre es una opción, no una obligación vital. Y no sé si lo seré algún día. Hace años congelé óvulos y creo que es bueno que se sepa, porque yo animo a las mujeres que están en una situación similar a la mía a que también lo hagan”, revela.

Lo cierto es que Almudena nunca fue una modelo al uso. Abrazó el yoga y se hizo vegetariana cuando no era habitual y siempre ha estado comprometida con organizaciones que velan por la conservación del planeta, como Oceana y The Climate Reality Project, la institución que fundó el exvicepresidente norteamericano Al Gore, quien acabó convirtiéndose en su mentor. “Toda mi vida he deseado crecer interiormente y eso me hizo vincularme a estos proyectos. Y es una pasión que nace de una necesidad. En casa nunca me inculcaron una religión y mi compromiso con la naturaleza se ha erigido, de alguna manera, en mi espiritualidad”.

Otro ritmo. Almudena es de las que piensa que las modelos, como los toreros, lo son para toda la vida. Y sigue disfrutando frente a una cámara, aunque de otra manera. “Cuando fundé Kind Surf hice un parón largo porque requería toda mi energía, pero después retomé mi carrera. Gracias a aquel esfuerzo, estoy en un punto en el que puedo ser selectiva y eso me da mucha libertad para elegir nuevos proyectos”, reconoce. Entre ellos, ser embajadora desde hace dos años de la marca suiza de relojes Tag Heuer. “Su lema es Don’t crack under pressure [No te rompas bajo presión] y me pareció que encajaba perfectamente conmigo y con los niños con los que trabajamos, que son un ejemplo de superación. Tag Heuer también es padrino de la ONG”, cuenta.

Sin embargo, cuando tiene que responder cuál es su prioridad, no lo duda ni un segundo: “Kind Surf es mi proyecto de vida; es lo más bonito que he hecho nunca. Hemos recibido varios premios por la labor que hacemos y nuestro objetivo es conseguir que el surf sea reconocido como una terapia a nivel internacional”, concluye.