26 ago 2019 luz gabás

Cuento esta historia ahora porque apenas quedan quienes la recuerdan. Y me entristece que se olvide. Pertenece a una generación anterior a la mía, aunque, tal como sucedieron los hechos, parece de tiempos de Shakespeare. Yo la conocí por ciertas personas mayores que no se prodigaban en detalles a la hora de contarla, permitiendo así que mi imaginación fluyera y rellenara los huecos de la narración. La protagonista es una mujer, Nieves. Si viviera -y si no hubiera perdido la razón-, lamentaría no haber nacido más tarde. Porque la suya fue una existencia malgastada, deteriorada y anulada por un tirano que la obligó a renunciar al amor. Y a la vida.

María de las Nieves nació en 1929. En Estados Unidos comenzaba entonces una crisis económica brutal que afectaría durante una década a un gran número de países. En la otra punta del mundo, en el pueblo de montaña donde nació ella, la vida era tan medieval que sus habitantes ni se enteraron de la Gran Depresión. Como allí no había dinero, sino tierra que labrar, hierba que cortar y vacas que atender, continuaron como siempre con sus quehaceres diarios, sus esporádicas celebraciones y sus acuerdos matrimoniales.

El padre de Nieves había estado en Cuba. Luego regresó al pueblo. Allí dejó embarazada a la única hija -María Clotilde- de una buena casa en la que había varios hijos varones. Como se hacía en esos casos, los padres de la joven resolvieron rápidamente el asunto. Sin cuestionarse qué tipo de persona era él, accedieron a dotarla con una pequeña casa de su patrimonio y varias fincas no demasiado malas. Los casaron en 1918 y pocos meses después nació María Crescencia, que murió de bebé. La causante de tan desafortunado matrimonio partió al otro mundo dejando a su madre encadenada a este. Cuentan que María Clotilde fue muy desgraciada; que, cuando enfermó, aullaba su dolor por esos campos; que el animal de su marido no dejó que la viera un médico.

Sea como fuera -me imagino cómo-, a los 11 años de matrimonio -o calvario-, nació María de las Nieves. Cuentan que se oían sus lloros de niña desde la calle; que apenas jugaba con las demás niñas porque su padre no la dejaba salir de casa y que, cuando lo hacía, siempre acompañada, iba vestida como una muñeca. Nieves crecía y se desarrollaba secuestrada en su propia casa. Dicen que era dulce, guapa como su madre y sonriente. Y que un joven se enamoró de ella y ella de él. ¿Que cómo hacían para verse? Imagino que se conocerían en alguna fiesta popular; en la misa o en el baile. Se mirarían. Se gustarían. Él sabría de su extraña situación familiar, pero valoraría el hecho de que fuera hija única. ¿Y con quién compartiría ella las sensaciones del enamoramiento, si apenas tenía contacto con nadie...? Imagino que se las guardaría para ella. Serían su gran secreto. Pensaría en él por las noches, en el lecho de su casa desangelada, detenida en el tiempo. Repasaría una y mil veces las palabras intercambiadas en los breves diálogos. Cruzaría las manos sobre el pecho para sentir los latidos acelerados de su corazón. Fantasearía con una vida juntos: ¿cómo sería su vestido de novia?, ¿a quién se parecerían los hijos que tuvieran?, ¿qué guisos prepararía para cuando él llegara de trabajar en el campo? ¡Qué lentos se le tenían que hacer los días hasta el siguiente encuentro! ¡Cuánta incertidumbre!

La madre de Nieves murió cuando esta tenía 18 años. De golpe, Nieves pasó de ser hija y joven enamorada a ser ama de casa. El luto sirvió de excusa para que no pisara la calle durante un tiempo. Su padre se encargó de que la rutina la engullera. Lo imagino repitiéndole mil veces las mismas cosas para no dejarla pensar, para grabarle a fuego en la mente cuáles eran sus obligaciones. Limpia la casa. Haz la comida. Lava la ropa. Plánchala. Zúrcela. No salgas de casa. No hables con nadie.

Lo imagino así porque mis primeros recuerdos de Nieves son de cuando yo tenía ocho años y ella 47. Parecía una niña grande. Media melena de cabello oscuro, un poco graso, mechado de canas. Una horquilla cerca de la sien. El cutis de porcelana, liso y luminoso. Una fina cadena de oro con una medallita al cuello. Una bata gris abierta sobre una falda negra y una camisa blanca. Hablaba con voz dulce, algo aguda. Le gustaba que las niñas del pueblo la pasáramos a ver. Nos dejaba curiosear en la cocina, que parecía de juguete. Allí no habían llegado los tiempos modernos. Recuerdo una sencilla encimera sobre la que reinaba un escurreplatos entre pequeñas ollas y cacharros. En lugar de puertas de armario había cortinillas de tela que se deslizaban fácilmente por el gusanillo de metal de las que pendían. En el pequeño recibidor cuadrado nos dejaba accionar la manivela de un teléfono antiguo de caja de madera -el primero que hubo allí- con el que su padre informaba de las cuestiones de la mina del pueblo mientras esta estuvo en funcionamiento. Luego, tras una introducción intrigante de una historia que nos resultaba increíble, desaparecía tras una de las oscuras puertas, que siempre estaban cerradas, y regresaba con un objeto alargado envuelto en una tela que desplegaba ante nuestros ojos curiosos con lentitud para mostrarnos el sable que su padre había traído de Cuba. Era la prueba de que no mentía; de que su padre había sido un aventurero.

Nos hacía pasar entonces a ver al hombre -flaco, de aspecto débil y entrañable, sentado en una silla de ruedas en medio de un cuarto casi desprovisto de muebles, con una manta de cuadros cubriéndole las rodillas tanto en invierno como en verano- para que lo saludáramos. Y el hombre nos enseñaba el violín que decía que sabía tocar, aunque yo nunca le vi hacerlo. Y con su voz leñosa gastaba el nombre de su hija. Nieves esto, Nieves lo otro. Eso recuerdo. Que no paraba de hablarle, de llamarla, de pedirle cosas, de obligarla a que no estuviera quieta, de exigir sutilmente ser él, y no ella, el centro de la atención de unas crías que no entendíamos nada de la vida todavía, que no sabíamos explicar con palabras lo que intuíamos que allí sucedía, que no sospechábamos que aquella mujer con aspecto de niña lo seguía siendo en verdad, que se había quedado anclada en algún momento del pasado del que no había querido desprenderse para no enfrentarse a la realidad, o del que no había podido desprenderse por no enfrentarse a aquel hombre, en apariencia entrañable.

Dicen que no superó la negativa de su padre a que se echara un novio. Ese novio que la rondaba, que insistió, que buscó intermediarios para convencer al padre. Un padre que quería a toda costa que la hija siguiera viviendo en su casa, trabajando de criada para él. Argumentaba que era una muchacha mentalmente débil. Que tenía que protegerla. Que el mundo más allá de la recia puerta de entrada a la casa, enmarcada por un arco dovelado, la devoraría. Que él la amaba más que a nadie en el mundo: tanto, que había conservado todas y cada una de las latas de leche con la que la habían alimentado en la infancia; decenas de latas perfectamente apiladas en el hueco de la escalera de piedra que unía el patio con la planta superior y que ofrecían una imagen de orden absurdo, por innecesario, que a mí me resultaba inquietante y espantosa. Era una señal con un claro significado: ella siempre sería su niña.

Me pregunto cómo habría sido la vida de Nieves si se hubiera casado con quien ella soñaba. Si el amor de ese joven la habría salvado de las tinieblas. Es probable. La imagino tarareando mientras realiza las tareas del hogar, canturreando sobre su costura, siempre sin prisa, nunca acelerada, con el vientre abultado albergando una vida nueva que dará el mismo sentido a la suya que a la de tantas como ella. En aquel entorno, las aspiraciones de una joven eran las que eran. Pero, en su caso, alguien decidió que incluso esas ambiciones, que hoy se nos antojan simples e insuficientes, eran excesivas.

Me pregunto cómo no fue posible impedir esa tristeza. Eran otros tiempos. Lo que sucedía en cada casa se guardaba de puertas para adentro. A nadie se le ocurría meterse en los asuntos de los demás, aunque oyeran barbaridades, aunque supieran de la existencia del mal. Supongo que a sus familiares les tuvo que quedar un mal sabor de boca hasta sus muertes. Porque nada se olvida. Y menos un secreto así, clamoroso y compartido en silencio, que se llevaron a la tumba. Todos tenemos algo de lo que arrepentirnos en nuestra vida. Y ellos fueron cómplices de algo terrible que sucedía en su entorno cercano.

Y el joven aquel que la cortejaba... Podría haber organizado un plan de fuga. Ella habría preparado una maletita con sus pocas pertenencias y aprovechado la oscuridad de la noche para acudir a ese punto de encuentro pactado. Habrían comenzado una nueva vida en cualquiera de aquellas ciudades que crecían gracias a tantas parejas como ellos, sin más posesiones que la ilusión compartida. Tal vez se lo propuso y ella no fue capaz de abandonar su prisión. Quizá cuando él apareció en su vida ya era tarde para esa niña obligada a seguir siéndolo.

Poco a poco, Nieves fue perdiendo la cordura. Tampoco en esto fueron claras las explicaciones. Cuentan que estaba intranquila, que tenía ataques de nervios, que intentaba dañarse, que ya no podía hacerse cargo de la casa ni de su padre. Un día, cuando yo era una adolescente, la sacaron de su casa y cerraron los postigos de las ventanas por las que ya nunca más la veríamos asomarse. Supe que la habían ingresado en un psiquiátrico, donde fue envejeciendo tan lentamente que quienes la visitaban la encontraban siempre igual.

Su padre vivió 100 años. Al morir, el tutor legal de Nieves, designado por la familia, vendió la casa para hacer frente a los gastos de la mujer. Ella siguió preguntando por la casa hasta que murió en 2009, a la edad de 80 años. Se acordaba de todo. Como si se hubiera marchado el día anterior; como si la casa y el pueblo no hubieran sido su cárcel. Se acordaba de sus vecinos, de sus familiares. Supongo que también de aquel joven que mostró interés por ella durante un breve espacio de tiempo. ¿Quién sabe? Quizá él tampoco la olvidó; quizá las circunstancias lo superaron; o quizá fuera que ella era realmente inestable, o que él no era realmente muy valiente.

Yo también me acuerdo mucho de Nieves. A veces, deposito una flor ante la lápida del cementerio en el que está enterrada. No puedo evitar pensar que fue otra de tantas cuyas vidas podrían haber sido diferentes si hubieran nacido en otro contexto, en una familia donde hubiera reinado el amor y no la brutalidad. Me gusta decirle mentalmente que me acuerdo de ella. Que ocupó cierto espacio de mi vida, que dejó huella en mí. Es posible que mi imaginación haya rellenado los huecos de aquellas narraciones incompletas sobre su vida de una manera imprecisa, contaminada por mi propia percepción del mundo, del significado de ser mujer, de la rabia que produce tanta injusticia pasada e irremediable. Es difícil recuperar el pasado con precisión. Lo interpretamos, conjeturamos acerca de él con los pocos datos de los que disponemos acerca de una abrumadora realidad que fue y ya no es. Aunque también es posible -mucho me temo- que me haya quedado corta.