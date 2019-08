26 ago 2019

Spoty (así llamamos la gente cool a Spotify) me espía. Sabe mis días malos y mis fracasos en Tinder porque esos días escucho morralla. La música de la vergüenza que guardo en una carpeta llamada "inconfesables". Hay temazos en ese playlist que me suelo poner en bucle cuando el nihilismo se apodera de mi Tinder.

He pensado en crear un playlist para pasar los duelos, pero son tantos que sería vulgarizar mis sentimientos. No todos los Tinder merecen un temazo de Bambino. Algunos no llegan al nivel de Has perdido tu tren, de Mocedades.

En otras ocasiones, cuando he conocido a alguien que aún parece que puede ser el amor (o el sexo) de mi vida, me dejo arrastrar por el optimismo y las hormonas, una circunstancia que se hace evidente porque escucho el playlist "Canciones para lubricar". Pero luego todo se coloca en su sitio y regreso con el rabo entre las piernas a la lista de "inconfesables".

Todo esto lo puede saber casi cualquiera cada vez que olvido poner el Spotify en privado para proteger la intimidad de mi Tinder. O eso creía yo, que configurando la opción de la privacidad estaba protegida. Pues no esa así, el propio Spotify adivina nuestra montaña rusa emocional y la vende al mejor postor. Han desarrollado "una inteligencia streaming" que descansa en un precepto indiscutible: eres lo que escuchas.

La misión de datos de Spotify (así se llama desde 2016) ha aprendido a interpretar el significado de todo, desde saltarte una canción hasta poner el modo aleatorio. Dicen que los días que me pongo la lista de "inconfesables" Spotify podría pasar la información a una conocida marca de refrescos para que convirtiera mi tristeza en algo rentable. Por lo visto, prefieren anunciarse en perfiles que han estado apagadillos y empiezan a ver la luz porque asociarán la marca al subidón.

Como soy una emprendedora emocional, he pensado que debo sacar rédito inmediato a los hábitos de Spotify y, a partir de hoy, empezaré a interrogar a mis Tinder con una perspectiva holístico-musical. Lo primero es pedirle su usuario de Spotify y, una vez que consiga seguir su perfil, prestar atención a lo que escucha las 48 horas previas a quedar y sacar conclusiones. Todos sabemos que los que escuchan coplas a deshoras están desequilibrados, los que oyen trap son de género fluido y los amantes del pop inglés, meláncolicos. Cuando encuentre la banda sonora de los tipos normales, volveré para dar la noticia.

