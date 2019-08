27 ago 2019 Ofelia de Pablo/Javier Zurita

Son las 5 de la tarde y Nazan, el hijo de Angela Babb, ya está sentado en el vestíbulo de su casa de Hackney, un barrio del este de Londres, con la maleta hecha y el jersey en la mano. “¡Mañana nos vamos de vacaciones!”, exclama emocionado. Su madre ríe al verle porque Nazan nunca antes había hecho una maleta y ha empaquetado hasta el televisor. “Allá donde vamos no lo necesitas, tendrás amigos con los que jugar en el bosque”, le explica Angela. Para Nazan, como para el resto de la familia, es la primera vez en la vida que van de vacaciones. Como la mayoría de los 14 millones de ingleses que viven bajo el umbral de la pobreza, nunca han podido afrontar este gasto. Ahora están a punto de partir hacia un lugar muy especial llamado Casa Familiar de Frimhurst, una propiedad victoriana rodeada de cuatro hectáreas de bosque y situada a solo una hora de Londres, donde pasarán 10 días junto a otras familias que están en la misma situación de vulnerabilidad.

Esta espectacular casa fue adquirida en 1957 por Grace Goodman, una trabajadora social con una visión diferente para abordar los problemas. Ella creó un hogar para acoger a la gente más necesitada y más adelante lo cedió a ATD Fourth

World, una organización que trabaja en 27 países luchando para erradicar la pobreza. Fue en ese momento cuando crearon las llamadas “vacaciones de la pobreza”, una iniciativa única que ofrece a familias en situación crítica un espacio y un tiempo que las ayude a reconstruirse. Aquí pueden desconectar de sus angustias diarias, relajarse, liberarse y respirar sin ser juzgados. En Frimhurst, con la ayuda de trabajadores sociales, pueden recuperar la dignidad que les permita reestructurar sus vidas.

Rumbo al paraíso

Un coche recoge a Angela y a su familia. Todos están entusiasmados. Tras unos 50 kilómetros, el paisaje gris de Londres comienza a dejar paso a un mundo verde lleno de árboles y pequeñas casitas que salpican los prados del condado de Surrey. Los hijos y las nietas de Angela, pegados a los cristales, no dan crédito de las hermosas vistas que sus ojos contemplan por primera vez. “¡Un paraíso!”, exclaman al atravesar las puertas de Frimhurst y adentrarse en el frondoso camino que los lleva a la casa principal.

Cuando llegan, otras familias les dan la bienvenida. La primera que acude a saludarles es Moraene Roberts, que en su día fue huésped como ellos y ahora colabora con ATD y conoce todos los rincones. “Estos árboles y esta casa han salvado muchas vidas. En mi caso, llegaron en el momento justo”. Moraene pertenece a esa clase media trabajadora que un día vio cómo se le complicaban las cosas: se quedó sola con sus hijos y sin trabajo y acabó teniendo que solicitar ayudas sociales. “Fue una pesadilla. Te dicen cosas como que tienes que esperar cuatro semanas para solicitar ayuda. ¡¿Cómo espero yo en la calle sola, con tres niños, durante cuatro semanas?!” Fue el principio de una espiral en la que muchos británicos se ven sumidos. Un día conoció a alguien que le habló de esta casa. “¿Cómo me va a salvar una casa? –se preguntó–. Pero mis hijos me suplicaron venir y aquí me salvaron”.

Anne Marie Nutt repasa las fotos que cuentan la historia de Frimhurst Family House.

Ante la pregunta de cómo una enorme casa victoriana con maravillosos salones, habitaciones preparadas, jardines y salas de actividades pueden ayudar a la gente sumida en la pobreza, Moraene responde de manera muy sencilla: “Cuando llegas a Frimhurst agotado, exhausto y muy débil por todas las situaciones terribles que día a día tienes que vivir, dejas tu carga en la puerta. Aquí descansas, no piensas en las facturas, en los problemas, ves a tus hijos jugar y ser felices. Por supuesto, sabes que tienes que volver a tu dura realidad, pero cuando recoges tu carga al salir es menos pesada porque aquí la has compartido”, reconoce.

Ir a pescar al río, talleres de artesanía o de cocina, juegos o simplemente poder pasear en la naturaleza son algunas de las actividades que se plantean en la casa. Hasta se hace una excursión para ir a ver el mar. Todas las opciones son libres. “No es un retiro con educadores sociales. Aquí se busca que las familias encuentren su camino, compartan en dignidad, sin ser juzgados –comenta Tom Croft, que gestiona la casa–. Se trata de que conozcan a gente en su misma situación y se apoyen”.

Precariedad invisible

En el Reino Unido, la pobreza ha alcanzado de lleno a las clases trabajadoras: el 67% de los niños que no pueden tener una vida digna pertenecen a familias que tienen ingresos. Pero los altos costes de la vivienda y del día a día no les permiten alcanzar un umbral de supervivencia. El número de bancos de alimentos en el país ha aumentado de 50 a 2.000 en los últimos años y las colas para buscar comida o el número de personas que duermen en la calle están llegando a cifras nunca vistas.

La ONU ha tomado cartas en el asunto y acaba de presentar un informe que arroja unas terribles conclusiones: uno de cada tres niños británicos es pobre y si el Gobierno no actúa para poner remedio a esta situación –añade el informe– las cifras crecerán exponencialmente en los próximos años, agravadas por el Brexit. “Lo peor es que la sociedad prefiere ignorar lo que ocurre –señala Moraene–. La gente dice que estamos gordos y que no podemos tener hambre. Lo que no saben es que les damos las verduras a los niños y comemos lo que podemos: tostadas, muchas tostadas y muchas tazas de té”.

Por primera vez en su vida, Angela Babb ha podido dedicar tiempo a no hacer otra cosa más que disfrutar de sus hijos y sus nietas, sin preocupaciones.

Los habitantes de Frimhurst hablan de la humillación y la vergüenza de tener que acudir a un banco de alimentos porque, “aunque trabajes, no te llega el dinero para comer”. Muchos lo ocultan, viven su miseria en silencio y esto hace que nunca busquen ayuda. “Te llama la atención ver a un chico con un móvil de última generación –señala Eileen Donovan, una de las trabajadoras de ATD– y piensas que la pobreza no existe. Pero lo que no sabes es que esa persona no come para poder ir con ese teléfono y que no conozcan su realidad. Aparentar para no parecer diferente. No quiere ser estigmatizado. Nadie habla de lo que tiene en casa, eso es ser un fracasado”.

La invisibilidad es una de las mayores barreras para salir de la pobreza, comentan las familias. “El problema es que a nosotros mismos nos cuesta decir que la pobreza existe, nos avergüenza. Pensamos que valemos menos que los demás a pesar del esfuerzo que realizamos cada día por sobrevivir”, cuenta Moraene.

Una de las grandes dificultades para entender el concepto de pobreza en los países industrializados, señala Eileen, es que no se corresponde con la imagen que tenemos de países con hambruna o con filas de refugiados buscando asilo. “Aquí es una miseria invisible a los ojos de la sociedad, pero que mantiene a familias con hambre bajo los rascacielos de una de las grandes economías del mundo”.

Moraene Roberts y su hija en los jardines y los salones de la casa. "Cuando llegas aquí, exhausto por todas las situaciones terribles que vives día a día, dejas tu carga en la puerta y al salir la sientes más ligera, porque la has compartido", explica.

Segundas oportunidades

Angela está sentada en la biblioteca con sus nietas y rodeada de libros. Les está leyendo un cuento. Luego confesará emocionada que para ella ha sido el momento más especial de las vacaciones. “Hasta ahora jamás había tenido tiempo de hacer algo como esto: simplemente, relajarme con ellas y leerles una historia”.

A pocos pasos están Barbara Murphy y su madre, Anne Marie Nutt. Mientras hablamos llega Sophie, la tercera generación. La joven acaba de graduarse como educadora social y acude de vez en cuando a la casa para echar una mano. “No sé qué habría sido de mi familia sin Frimhurst, llegaron aquí sin nada y les han enseñado a valerse por si mismos. Gracias a eso yo puedo tener una vida”, afirma Sophie. La presión del día a día no deja ver con claridad cuando los problemas se desbordan y “esa espiral negativa puede llegar a hundirte. Esto es un punto y aparte, un espacio de calma para que puedas mirar tu vida desde otra perspectiva. Cuando te marchas, tienes una nueva familia con la que contar”, añade. Bajo la arboleda llega caminando Eric Knibbs, con su singular silueta, su gorra militar, su barba y su pipa. “Llegué a esta casa en un momento muy duro de mi vida. Estaba solo a cargo de mis cinco hijos y viviendo de las ayudas sociales, así que era prácticamente imposible sobrevivir. Al principio desconfiaba, porque los que vivimos de ayudas somos despreciados por la sociedad. Piensan que eres de lo malo lo peor. Pero al llegar vi a familias que, como yo, estaban en situaciones difíciles y todos intentaban ayudarse. Aprendí a confiar. Ahora ellos son mi familia y estoy aquí para devolver a Frimhurst lo que me ha dado”.

Eric Knibbs pasea por los senderos de Frimhurst que se adentran en el bosque. Su modo de devolver la ayuda que ha recibido es recorrer Gran Bretaña dándole voz a la pobreza invisible en un país que presume de buena salud económica.

En el informe realizado por la ONU se recogen testimonios de personas que, en pleno corazón de Londres, han tenido que vender sexo a cambio de un refugio donde pasar la noche o de jóvenes que sienten que las pandillas son la única forma de salir de la miseria. Eric es ahora una de las voces que recorre Gran Bretaña haciendo ver a la sociedad que gran parte de ella está sufriendo y trata de concienciar para actuar. “¿Cómo puede uno de cada tres niños vivir bajo el umbral de la pobreza cuando el Gobierno presume de buena salud económica?”. Eric se encuentra a mucha gente que le pregunta: “¿Qué puedo hacer para ayudar?”. “La respuesta es simple: solo di en voz alta que la pobreza existe”.

Tras 10 días de paz y disfrute, esta tarde toca baile en uno de los salones de Frimhurst. Las familias bailan y disfrutan, sintiendo que el mundo hostil queda lejos. Aquí se sienten seguros y su confianza se renueva, saben que mañana tendrán que afrontar la realidad, pero el vínculo creado durante estas vacaciones les ayudará a seguir adelante.