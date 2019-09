2 sep 2019 nuria labari

1. ¿Por qué siempre acabamos llorando?

Hay una chica llorando frente al puente colgante que une las dos márgenes del río. ÉL la ha abandonado. Puede que sea porque es demasiado rico, porque ETA prefiere matar a los de su lado del río o porque no quiere hacerle daño. En cualquiera de los tres casos, es el fin del mundo.

La chica lleva una sudadera azul marino y unos vaqueros rotos por la rodilla, así que lo más probable es que tenga mucho frío en las piernas o demasiado calor en el pecho. El puente que está mirando es el primer transbordador de estructura metálica construido en el mundo y separa (al tiempo que une) Portugalete, la esquina del mundo desde donde ella mira, con Getxo, que es la perspectiva opuesta.

Los juramentos no obligan en asuntos de amor. Porque todo se les permite a los amantes, hasta incumplir las promesas.

En este momento la chica está pensando que sin ÉL no tiene sentido seguir viviendo. Claro que va a seguir viviendo mucho tiempo después. Si esa joven fuera yo, seguiría viviendo al menos 20 años más y ÉL siempre estaría cerca. En realidad, se casará con ÉL, tendrá hijos con ÉL, se hará vieja con ÉL. Por eso, ahora que la veo llorar tan sola y tan lejos, creo que debería sentarme a hablar con ella.

El muy imbécil me ha dicho que espera no haber roto el puente por no cruzarlo. ¡Pero me ha roto a mí!, grita. Soy yo quien se ha roto. Y llora como lloran los que aman. No sé qué decir. Ella está atenta a todo alrededor, como si agarrara el mundo con sus pupilas. Y como si, al mismo tiempo, se le escapara entre los dedos.

Hablar de amor es siempre inútil cuando alguien llora, así que mejor señalo los libros que lleva en el macuto de cuero. Yo que tú, arrojaría al río el manual de Derecho Administrativo que cargas a todas partes. No va a servirte para nada ni ahora ni nunca, digo. Deberías fijarte en la libreta de notas que posas sobre tus rodillas. Deja de llorar sobre ella o se correrá la tinta.

Ella cierra la libreta y la guarda en el bolsillo de la sudadera, pero no deja de llorar.

Dentro de muchos años, abrirás esta misma libreta para contar tu historia, digo. Entonces podrás decidir que pase cualquier cosa, lo que te venga en gana. Podrás vivir para siempre con él o viajar alrededor del mundo o tener hijos o taparos con la misma manta escocesa todos los domingos. Podrás incluso enamorarte de otro y seguir amándolo a él. Podrás besar a una chica una noche y volver a casa como si nada. O podrá ser el único hombre de tu vida. Piensa bien en esta posibilidad: el único. La cuestión es qué vida elegirás cuando por fin puedas escribirla.

Una en la que me quiera, contesta. Él ya te quiere, respondo. Que me quiera ahora. El único problema de esa frase es quién decide cuándo es ahora.

2. ¿El amor debería hacer el mundo un lugar más grande o más pequeño?

La respuesta correcta es grande, el amor debería hacer el mundo un lugar inmenso, en realidad. Porque el amor es amplitud de miras y es el único sentimiento capaz de convertirnos en algo más importante que nosotros mismos. Se trata de un asunto trascendental y ella lo sabe.

Abre el macuto y saca un libro.

Celebro que no sea un manual universitario. Se trata de Pájaros de América, los cuentos que Lorrie Moore escribió con solo 23 años, más o menos la edad que ella tiene ahora, a punto de volar con esas alas.

Muy pronto, puede que hoy mismo, la chica tendrá que elegir si enamorarse es mirarse al ombligo y centrarse en la propia historia o salir de una misma y prestar atención al mundo. El problema es que ella sabe más de lo que debería. Después de todo, hace solo un par de días que entraron en ese hostal tan barato y tan vacío.

Aquella noche, podían haber hecho el amor en el suelo o en la cama o sobre la silla de escritorio que había pegada a la pared. Ella podría haberse sentado desnuda sobre la lista de precios del mini bar y podría haber visto cambiar la luz que entraba en la habitación a través de las cortinas, primero eléctrica sobre su cuerpo fluorescente y mucho después, ya en la mañana, casi roja, como si su propio calor encendiera el día.

Pero ella lo vio con sus propios ojos. La clase de espejo de cuerpo entero donde una comprueba que está todo bien antes de salir, aunque esta noche va a utilizarlo para entrar en ÉL, una y otra vez. Y después para salir de ese hostal y de la margen izquierda, y de Bilbao y del país y del Estado (sobre todo del Estado) y de todo cuanto les separa y les ha unido. Porque ellos van a atravesar el espejo. Y una vez allí, casi a punto de romper el cristal, ella verá como todo su mundo cabe ahí dentro. Y sabrá que no hay horizonte más allá de la guarida que es su propio cuerpo cuando ÉL está dentro. Y sentirá que la vida no es más que un reflejo sobre cristal envuelto en un gran marco dorado. El amor convierte el mundo en un lugar más pequeño.

3. ¿Qué pasaría si lo nuestro saliese bien?

Nuestra hija tenía ocho años cuando nos advirtió que había descubierto quién era el Ratón Pérez. Sois vosotros, dijo. Y nosotros contestamos que, si estaba tan segura, no hacía falta que pusiera el diente debajo de la almohada la próxima vez. Y ella que sí lo pondría, salvo que la próxima vez no nos diría nada al respecto. Aquella tarde no me preocupó su estratagema, porque cada vez que se le caía un diente dibujábamos juntos una puerta mágica en la pizarra de su habitación, una puerta imprescindible para que el ratón fuera capaz de cumplir con su destino. Siempre hay que abrir una puerta para que la magia pueda pasar.

pinit maite niebla

Unas semanas después, nuestra hija nos despertó por la mañana para explicarnos que lo había hecho, que había dejado el diente y que el ratón no había aparecido. Eso es porque no dibujaste la puerta, le expliqué. Y ella me dijo que sí, que la había hecho, como siempre. Me llevó a su habitación donde la pizarra estaba impoluta y entonces señaló la pared opuesta donde había dibujado una enorme puerta con rotulador permanente rojo. Encima había un letrero con dos palabras escritas en letras mayúsculas de mano de niña: “Ratón Pérez”. Y para ponérselo fácil había previsto unas escaleras desde la puerta hasta el suelo. Por si al final venía. ¿Por qué has pintado la puerta en la pared? Ahora no se podrá borrar. Tú sabes que no está bien pintar las paredes, le dije. Es que creí que no pintaría esta puerta nunca más, contestó. Lo dijo tranquila. No había ira ni rabia en su respuesta, solos serenas letras mayúsculas.

Es difícil saber cuándo dos personas se quieren tanto como para convertir el más puro azar en destino. Pero hace falta abrir una puerta para que algo así pueda llegar a pasar. La chica que llora aún no sabe que, cuando eso ocurra, ella tendrá que cerrar muchas puertas a su paso. Tendrá que decir muchas veces que no para seguir donde quiere estar. A veces ya no sabrá si quiere seguir con ÉL o si es que no hay otro sitio donde ir. El amor puede hacer el mundo más grande. Pero también puede hacerlo más pequeño.

4. ¿Te acuerdas de cuándo?

Antes o después van a tener que recordar juntos muchas cosas. Sus manos blancas en la manifestación de Ortega Lara, por ejemplo. O la primera vez que pusieron un pie en el Guggenheim. El restaurante cubano en medio de Bilbao, el taxi parando en la farmacia, aquel vino espumoso que los dos detestaron con el paso del tiempo, las tabernas donde él decidió no entrar muchos años después de que acabase todo, el chaval andaluz que se cambió el nombre por uno en euskera y todas las cosas de las que nunca hablaron en la cafetería de la facultad, porque hay muchas cosas de las que, durante mucho tiempo, no se habló en Euskadi. Los conflictos resultan siempre fascinantes y cuantas menos posibilidades tengan de ser resueltos, más horas de pensamiento nos ocupan.

El marco dorado puede llegar a ser una jaula. O quizás sea la llave mágica que todos queremos llevar colgada al cuello.

Ellos dos recordarán más manifestaciones que canciones, no irán a ningún cineclub ni escucharán música francesa, entenderán la realidad a través del análisis y la difícil resolución de un solo conflicto. Porque esa es su historia, la única que les pertenece. Y todas las demás no llegarán a suceder. Con el tiempo habrá muchas cosas que no recuerden porque, sencillamente, nunca les sucedieron.

Con el tiempo ellos serán un matrimonio. O, lo que es lo mismo, crearán un conflicto a su medida.

La chica que llora vio Dirty dancing cuando tenías solo nueve años. Entonces le pareció una verdadera historia de amor. Sin embargo, Baby no era especial. Se paseaba con la misma delicadeza e inconsistencia con que se mueven todas las chicas antes de enamorarse en las películas. Y esa forma de estar en el mundo la convirtió en el ser más hermoso del hotel que pagaba su padre a los ojos de Patrick Swayze. A ella no volvería a verla en ninguna película después. Se evaporó con la misma suavidad con que movía su falda de tul mientras bailaba The time of my live. “No dejaré que nadie te arrincone”, dijo Patrick, antes de morir 20 años después de un cáncer de páncreas. A lo mejor Lorrie Moore tenía razón cuando escribió que vivir es un precáncer. Sin embargo, Baby no subió al coche cuando él se fue. No escuchó esa puerta cerrarse. El amor nunca debería ser un precáncer.

5. ¿Seremos felices para siempre?

Fundido negro, perdices, matrimonio civil, yo os declaro, por el poder que se me ha otorgado, los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente.

Conviene recordar que los juramentos no obligan en asuntos de amor. Porque todo se les permite a los amantes, hasta incumplir las promesas. Eso es así desde El banquete y afecta por igual a dioses y mortales: los amantes son los únicos perjuros que el cielo puede perdonar. Aunque, en realidad, los amantes nunca mienten.

El problema es otro y siempre el mismo, que me quieras ahora y quién decide cuándo es ahora. Que ahora suceda a la vez. Eso pasa algunas veces en la vida, momentos muy importantes, pero no tantos.

Pero qué piensa ella que es el amor. ¿Ha vivido lo suficiente para llorar así? ¿Ha leído lo suficiente? No hay nada malo en enamorarse y casarse, en hasta que la muerte nos separe y final feliz. No hay nada malo en los príncipes ni en las princesas. Nada en vivir de acuerdo con la opción más normativa y convencional. Tampoco hay nada bueno. Eso es lo único que debería decirle, justo ahora, antes de que se levante y suba al trasbordador y cruce el puente.

¿Qué debo hacer?, me pregunta.

Mira de frente, los ojos firmes y húmedos. Ella es ahora mismo el puente de esta historia. Ella será el lazo que una los dos puntos de vista que conviven o se distancia en cualquier relato, también en el suyo.

Si yo fuera tú, digo, seguiría llorando.