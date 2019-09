2 sep 2019 clara usón

El año pasado, de vacaciones en Londres, padecí la maldición del turista: un terrible dolor de muelas. Localicé una clínica dental y allí me planté. En el pequeño consultorio fui recibida por un hombre y una mujer en la treintena, con uniformes blancos. Sin más preámbulo, la mujer –la ayudante–, me preguntó sobre mi dolencia. Yo le di explicaciones con cierta incomodidad; no entendía por qué el dentista se mantenía en un cortés silencio y permitía que su ayudante tomara la iniciativa. Supuse que, por ser yo extranjera, había decidido ponerme en manos de su aprendiz, lo cual me indignó: mi dolor de muelas merecía su atención tanto como el de cualquier paciente inglés, por ello puse especial cuidado en mirar al dentista cuando daba mis respuestas a la entrometida joven. De pronto, la ayudante ordenó al dentista que le trajera un instrumento y en ese momento comprendí: ella era la dentista y él, su ayudante. El equívoco se debía a mi prejuicio: había supuesto que el varón era el jefe y ella, la subalterna; ni siquiera que fuera ella quien se dirigió a mí me indujo a corregir mi error de juicio. Me sentí avergonzada y, mientras operaba en mi boca, barajé en mi mente posibles disculpas o justificaciones para mi grosero comportamiento: ninguna era aceptable.

Solo después recordé un episodio de mi carrera de abogada. Yo tenía 27 años y trabajaba en un bufete de Barcelona, al que se acababa de incorporar un recién licenciado. Mi jefe lo puso bajo mi tutela. Una tarde recibí en mi despacho a un cliente nuevo en compañía de mi pupilo. Me hago cargo ahora de que, a los ojos de un extraño, mi pasante y yo éramos coetáneos; apenas nos llevábamos tres años y él vestía traje y corbata, lo que unido a unas gafas de pasta le otorgaba un aire de eficiencia y seriedad del que yo carecía. El cliente resolvió que mi pasante era el jefe y yo su ayudante, pese a que yo llevaba las riendas de la reunión. Respondía a mis preguntas de mala gana, sin mirarme; toda su atención depositada en mi joven colega, que se sintió obligado a intervenir y poner algo de su parte. Al poco, me vi excluida de la conversación. Experimenté idéntica perplejidad y frustración a las que debió de sentir la dentista inglesa: ¿cómo deshacer el equívoco? Creo que encargué algún cometido a mi pasante y, ya a solas con el cliente, procuré hacerle entender que yo era la encargada de su asunto y podía confiar en mí, aunque no llevara corbata.

Muchos años después, en la era del Metoo, yo, que me considero feminista, cometía la misma torpeza: presumir que el hombre era el jefe porque los jefes siempre son hombres. La machista que hay en mí asomó la cabecita. Tras milenios de predominio masculino, es inevitable que también las mujeres hayamos interiorizado esa supremacía.

Huelga decir que el verdadero poder sigue siendo –salvo excepciones– cosa de hombres. Hace poco reparé en una foto del último encuentro de líderes del G-20: una treintena de caballeros y en una esquina, como avergonzada de su diferencia, Angela Merkel. Imagino un día, dentro de…. ¿cuánto tiempo?, en que en la foto del G-20 haya tantas mujeres como hombres, o más mujeres, y a nadie cause asombro.