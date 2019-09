7 sep 2019

Tiene una voz inesperadamente grave. Es altísima y conserva ese porte de modelo que la convirtió en musa de Karl Lagerfeld durante los 80. Tiene las arrugas propias de una mujer de 62 años, sí, pero también una elegancia que traspasa cualquier época y frontera. Inès de la Fressange es un icono de estilo en todo el mundo. Francia, EE.UU., España o Japón, el país de Uniqlo, la firma con la que colabora desde hace años y con la que hace una semana acaba de lanzar su duodécima colección para el otoño.

Una moda sin fronteras

El encuentro es en París, en una galería de arte en el barrio de Le Marais. Ella es la anfitriona, junto con Naoki Takizawa, director de diseño de proyectos especiales de la firma japonesa. Inès y Naoki saludan y charlan con un grupo de periodistas internacionales mientras enseñan la nueva colección. Tras verla con detalle, hablamos con la modelo y diseñadora del proceso de creación, pero también de las lecciones de vida y trabajo que aprendió de Karl Lagerfeld y de por qué nunca viste de negro y sí de azul marino, su color favorito.

¿Es difícil para una mujer francesa diseñar ropa de una firma japonesa que se van a poner mujeres de todo el mundo? Para ella, no. “Ahora la moda es global. La gente recibe información de cualquier parte del mundo muy rápido. Es muy interesante poder hacer prendas universales que van a llevar mujeres de diferentes países y de distintas edades. Esto es lo mejor de trabajar con Uniqlo. Que nuestro trabajo llega a miles de personas”, asegura.

Inès de la Fressange trabaja mano a mano en sus colecciones con Naoki Takizawa, director de diseño de proyectos especiales de Uniqlo. pinit d.r.

Misión en pareja

Inès habla en plural porque colabora mano a mano con Naoki Takizawa desde la primera colección que hizo para Uniqlo. “Trabajamos juntos desde el comienzo, al 50%, en todos los sentidos. ¿Que quién tiene las ideas? Ambos. Estamos tan compenetrados que, antes de empezar una colección, yo preparo un dosier, él prepara otro y, cuando los juntamos, son prácticamente iguales. Muchas veces llevan hasta las mismas fotos. Son ya muchos años trabajando juntos. Nos complementamos muy bien”.

No lo dice por decir: se nota que la complicidad que tienen ambos es absoluta. “Después vemos juntos los bocetos y discutimos si una chaqueta es demasiado corta o demasiado larga, o si tenemos que hacer los pantalones de una manera o de otra. Incluso elegimos a las modelos, las prendas que vamos a sacar en el catálogo, cómo y dónde lo vamos a fotografiar... Y creo que, cuando hay tanta honestidad, sinceridad y humanidad en el proceso de creación, se nota en el resultado final de la colección, se puede sentir”, explica convencida.

La colección de Inès de la Fressange para Uniqlo se llama “Prendas más que excepcionales” y está inspirada en la estación de esquí Megève, en los Alpes franceses, donde la modelo pasó los inviernos de su juventud y aprendió a esquiar. Está compuesta por prendas inspiradas en los años 70, desde trencas y chaquetas a jerséis, pantalones y vestidos realizados en tejidos invernales, como la pana, la lana y el tweed.

Los colores que ha elegido son blanco roto, burdeos, mostaza, azul marino y, por primera vez, negro. Nunca antes lo había incluido en sus colecciones para la firma japonesa. Y no es que no le guste, es que para ella se trata de “una solución fácil. Creo que cuando eliges el negro estás queriendo decir que no se fijen en ti, que no te miren, que no existes. Y cuando hemos utilizado el negro en esta colección no lo hemos hecho como un recurso fácil, ha sido algo muy pensado”, asegura. “Sin embargo, con el azul marino estás dando a los demás un mensaje muy diferente”, señala. Es evidente que De la Fressange tiene una debilidad por este tono. “Es mi color favorito y le queda bien a todo el mundo. Es alegre, elegante, sofisticado y lo puedes usar de la mañana a la noche, en cualquier sitio y en cualquier situación”, afirma.

Algunos de los looks de la colección otoño-invierno 2019 de Inès de la Fressange. pinit d.r.

La musa en busca de inspiración

Con 11 colecciones para Uniqlo a sus espaldas, ¿de dónde saca las ideas? “Cuando tienes un trabajo creativo, la inspiración viene sí o sí. Es una cuestión de deseo y el día que deje de desear algo es que estaré muerta. Diseñar no es fácil. Yo tuve que aprender, pero lo hice con un buen maestro [se refiere a Karl Lagerfeld]. Él me enseñó a intentarlo, a probar, a mirar las cosas sin prejuicios y a respetar la tradición sin caer en lo convencional”. Para Inès, Lagerfeld fue más que un maestro, “el único que hizo que la costura volviera a estar en el centro de la industria de la moda”. La admiración que siente por el creador alemán recientemente fallecido es innegable, pero también tiene debilidad por Jane Birkin: “Su forma de mezclar unos vaqueros con un jersey y un bolso de lujo ha inspirado a muchas generaciones posteriores”.

Igual que las anteriores, esta colección tiene claramente la esencia y personalidad de la ex modelo. Todas las prendas tienen su huella. “Muchas mujeres visten de determinada manera porque piensan que es como deberían ir o porque no tienen ideas de cómo hacerlo mejor; no disfrutan con la ropa, están asustadas por lo que la gente pueda pensar. Y creo que mi nombre puede ser una garantía para ellas. Si sirve para eso, creo que ya he hecho un buen trabajo”, confiesa.

“La ropa dice mucho de la persona que la lleva, sería hipócrita decir lo contrario. Y todo el mundo puede aprender a vestir bien. Mi estilo también ha evolucionado a lo largo de los años. Ahora llevo prendas más sencillas, menos colores y accesorios… Aún así, me pongo el mismo tipo de ropa que cuando tenía 20 años”, asegura. Se refiere a camisas, jerséis, pantalones –los que hace para Uniqlo son auténticos best sellers– que protagonizan no solo su armario, también sus colecciones. “El propósito es hacer prendas con estilo, pero cómodas. Tengo claro que, a la hora de vestirse, no todo vale y hay que saber cuándo y cómo llevar las cosas. No vas a ir elegante si llevas prendas que no encajan en el contexto. Puedes llevar un vestido largo precioso, pero si son las ocho de la mañana y estás en la calle bajo la lluvia no será nunca elegante. La elegancia es una idea subjetiva. Es la persona, pero también el contexto donde se encuentra”.

¡Hola Madrid!

El próximo 17 de octubre será la fecha de salida: Uniqlo abrirá su primera tienda en Madrid. La tercera en España, porque el gigante japonés ya tiene dos en Barcelona. Será en el antiguo centro Jardín de Serrano, en la calle Goya 6. Un local de dos plantas, con 1.590 m2, que albergará las colecciones de mujer, hombre y niños.