9 sep 2019

Fue uno de los festivales pioneros en la capital que nació con el objetivo de que Madrid, siendo el centro cultural del país, también tuviera su evento festivalero del verano. Pero en los últimos años se ha convertido más en el festival que anuncia el fin del verano con su vuelta al cole correspondiente o más bien 'vuelta al curro' ya que la media de edad de este festival, al menos en esta edición, era la treintena.

El campo de Rugby de la Universidad Complutense se convirtió en el centro musical este fin de semana con 3 escenarios y varias food trucks para tomar el aperitivo desde el mediodía, aprovechando el buen tiempo y solecito de los últimos días de verano en Madrid, hasta la cena (y recena) para aquellos que decidieron quedarse hasta última hora de de la jornada. Una intensidad de horarios que hizo que grupos de renombre como La Casa Azul tocarán a horas tan inhóspitas como las 14h de la tarde pero que los asistentes de esa franja horaria no dudaron en darlo todo igualmente. El DCODE se reafirma como uno de los festivales más cómodos de la capital; lejos de las viviendas madrileñas y de la odisea de la vuelta a casa de festivales como el MadCool; este contaba con la parada de metro a dos minutos y una movilidad total tanto dentro como fuera de las instalaciones sin ningún tipo de aglomeración.

Conciertos y música para todos los gustos

Los 20.000 asistentes de este año, cifra récord hasta la fecha, asistieron a una propuesta de conciertos que esta edición tenía para todos los gustos. Aunque comenzaron con algunos fallos de sonido con Carolina Durante después se solucionaron con las siguientes actuaciones de Viva Suecia y La Casa Azul.

Otro de los grandes del 'tardeo' fue Tom Odell que acompañado de su piano hizo vibrar a los que allí se reunieron a primera hora de la tarde. Un momento de relax, de tomar cervezas en el césped con su música y su temazo 'Another love' de fondo. Un auténtico lujo.

Miss Cafeina fueron los siguientes que hicieron bailar al grueso de los asistentes que ya habían llegado al festival con su música indie electrónica y de los que echamos de menos más temas de sus primeros discos. Eso sí, no faltaron el más comercial y tema estrella que les catapultó a la fama de los festivales, "Mira como vuelo", y otro de los más cantandos, "Merlí", junto a un par de versiones de discoteca de lo más bailongas que levantaron al público al final de su actuación.

Se apagaba el escenario #1 para dar paso al escenario #2 presidido en esta ocasión por los Eels, unos rockeros que ya participaron hace unos años en este festival y que presentaban su último disco `The deconstruction', en principio, porque después interpretaron todo tipo de canciones sobre el escenario hasta una versión de los The Who, 'Out in the street'.

Uno de los grupos más esperados de la noche eran The Cardigans, ya que más de 10 años después sin actuar en España, los suecos celebraban su vigésimo aniversario sobre el escenario del DCODE con varios temas míticos que todo el mundo ansiaba escuchar en directo como 'My favorite game' y 'Erase/Rewind'. Two Door Cinema Club era otra de las bandas cabezas de cartel que todo el mundo deseaba ver para bailar sin parar "What you know" el tema que les llevó a la fama años atrás y que sigue siendo su buque insignia. Y otro de los grandes Kaiser Chiefs que con temas tan míticos como 'Everyday I Love you less and less' pusieron el punto y final a una noche 'dura' ya que tantas horas de fiesta pasaron factura a muchos de los asistentes que que llevaban desde la mañana disfrutando de los conciertos.

Amaral fue la gran estrella

Por supuesto, teníamos que hacer mención especial a la actuación de los maños Eva Amaral y Juan Aguirre. Amaral hacía aparición en el escenario #2 decorado con una gran cortina de cristales asimétricos en relieve a modo de pantalla gigante para dar la bienvenida a su último disco "Salto al color", que además presentaban en este festival. Con el DCODE a reventar, alrededor de las once de la noche se definía a quien había ido a ver la mayoría de los asistentes. Amaral no paró de agradecer el cariño de la gente durante toda su actuación. Una artista que con sus estudiados movimientos y danzas hizo una actuación de 10 combinando a la perfección sus temas de "toda la vida", y que todos querían escuchar, como "Universo sobre mí", "Moriría por vos", "Cómo hablar" o "Son mis amigos", perfecta para cantar y bailar en un festival; con aquellos más nuevos como "Hacia lo salvaje", "Revolución" y canciones del nuevo disco como "Soledad", "Juguetes Rotos", "Mares igual que tú" y "Nuestro tiempo". El grupo hizo un directo espectacular, consolidándose de nuevo como una de las bandas españolas que mejor suenan en concierto. ¡Bravo, Amaral!