Sherrilyn Kenyon se hizo mundialmente famosa, a mediados de la década de los 2000, con Cazadores oscuros, una de las sagas literarias de “romance paranormal” más leídas del mundo: vendió más de 30 millones de libros en más de 100 países. Es la reina de un género tejido de historias llenas de seres de otro mundo, escenas de amor y sexo tórrido, y crímenes sangrientos.

Escribir fue para ella una forma de sobrevivir a una infancia marcada por la pobreza, el abandono y la violencia de sus padres. Cuando conoció a su marido, Ken, en la Universidad, sintió que había descubierto la felicidad. Mientras él estudiaba Derecho, ella trabajaba para mantener a la familia y escribía relatos fantásticos a velocidad de vértigo –dos semanas por historia–. El éxito llegó en 1993, con Un amante de ensueño y Placeres de la noche. Cobró 10.000 dólares. Y empezó la serie de Cazadores oscuros. Sherrilyn comenzó a recorrer el mundo de convención en convención, vestida de negro y tocada con un cisne negro, para encontrarse con sus fans. Luego se encerraba a escribir. Ken cuidaba a los niños y, a veces, la acompañaba en sus viajes.

Pero la fama empezó a decaer. Las ventas bajaron y la inspiración se agrietó. Quizá no fue capaz de aceptarlo o el deterioro de su matrimonio fue desequilibrándola. El caso es que Sherrilyn creía que su marido y una de sus empleadas urdieron una conspiración para envenenarla y quedarse con su fortuna. Decía que varios análisis han mostrado restos de metales pesados en su organismo. Y contaba que sufría jaquecas y dolores de estómago, exhibía una palidez enfermiza, se le caían los dientes y el pelo, y no podía respirar. Sin embargo los indicios no estaban claros, según los médicos. Su marido, que le pidió el divorcio en 2018, decía que era producto de su imaginación y que la ficción había sido una trampa para ella. Afirmaba, que como sus personajes, era capaz de “vender su alma al diablo” para lograr lo que quería. Y lo que quería era ser la primera, la mejor, la más rica.

La demanda, que Sherrilyn retiró a finales de julio, parecía una novela gótica, con giros melodramáticos, frases barrocas y referencias a la brujería. Interpretaba como una amenaza cualquier detalle y retrataba a Ken como mezquino y controlador.

Hoy sigue escribiendo, aunque ni las ventas ni su salud se han recuperado. Ella continúa pensando, como muestra en sus libros, que los humanos se convierten en héroes inmortales solo cuando son traicionados o asesinados y que, cuando su alma deja sus cuerpos, los dioses le dan otra oportunidad: unirse a un ejército de demonios para vengarse. Quizá así recupere la fama que tanto ansía.