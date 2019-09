16 sep 2019

Creo que la primera vez que vi Apostrophes fue en París, a principios de los 80. Me quedé boquiabierta pensando que en España un programa de televisión así no tendría cabida, sencillamente porque no tendría audiencia. Sin embargo, en Francia las familias tenían a gala sentarse ante el televisor para ver el espacio presentado y dirigido por Bernard Pivot.

El recuerdo me vino este verano, leyendo una magnífica entrevista al periodista y crítico literario firmada por Laura Revuelta. Que Pivot ha sido y continúa siendo un referente en el mundo literario es de todos conocido. Hoy este hombre de 84 años ya no sale en televisión, pero tiene más de un millón de seguidores de Twitter y sigue siendo un guía para todos los que aman la Literatura.

Pero todo esto ya lo saben ustedes y yo lo que realmente quiero comentar es su confesión de que sobre todo lee novelas. Y es que no es habitual que un intelectual de su prestigio se reconozca lector de novelas. Bernard Pivot añadía, además, que es una pena que los políticos prefieran ensayos políticos o libros de economía, “porque si leyeran más novelas se acercarían más al mundo popular”. Incluso ponía como ejemplo al expresidente Barack Obama, quien al parecer le ha dicho que, gracias a las novelas, conocía mejor a los hombres y mujeres de su país.

Reconocerán conmigo que es una reflexión cuanto menos interesante. Desde luego, la comparto. Y no porque yo escriba novelas, sino porque creo que al leer una de ellas inicias un viaje que tiene como destino abordar la condición humana.

Pero a los políticos les suele gustar quedar como intelectuales y, cuando se les pregunta qué leen, normalmente se escudan en eso, un libro de economía o un ensayo sobre política. Y si condescienden a decir que han leído una novela, siempre buscan autores desconocidos para el común de la gente, lo que les debe hacer sentir que están por encima de sus gobernados.

Sin embargo, a todos les vendría bien seguir el consejo de Pivot y leer novelas, porque eso les permitiría dejar a de ver a la gente como números de estadística o meros votantes, y les ayudaría a tocar la realidad. Los personajes de las novelas resumen la condición humana y, a través de ellos, se puede obtener una radiografía de la sociedad y acaso de nosotros mismos.

Pero Pivot no solo pone en evidencia a la mayoría de los políticos, sino que también arremete con elegancia contra quienes muestran prejuicios ante los éxitos literarios, recordando que hay escritores populares que escriben para que les lean el mayor número de personas posible, pero también hay escritores que tienen calidad literaria y grandes éxitos de ventas, y pone como ejemplo al controvertido Houellebecq.

La verdad es que, leyendo la entrevista de Bernard Pivot, volví a lamentarme de que por estos lares no haya nadie como él. Pues eso, anímense y lean novelas. Lo recomienda nada menos que el gran Bernard Pivot.