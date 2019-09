16 sep 2019

He estado revisando los mensajes que me han mandado los hombres de mi vida. Léase los de mi Tinder. He sido generosa con las faltas de ortografía y he desechado los monosílabos –esos que deben de mandarse automáticamente– así que conservo un buen material teórico para analizar qué es lo que me escriben aquellos que –en teoría– pretenden ligar conmigo.

Y he notado una paradoja, otra más, que vengo a compartir en este Muro de los Lamentos: los que parecen algo más empáticos tardan mucho en responder. De hecho, algunos nunca vuelven a dar señales de vida y otros desaparecen por el agujero negro de Tinder a los pocos días. En cambio, los bordes y maleducados entran al trapo a cada comentario, se dejan provocar y algunos pasan incluso a los mensajes de Whatsapp, máxima señal de intimidad en los tiempos que corren.

Estoy en condiciones de afirmar que el buen rollo en los primeros mensajes es mala señal y que el señor que más interesado está es aquel que manda el mensaje más distante. Corro con mi teoría a Google a buscar estudios clínicos que validen mi hipótesis, a todas luces absurda, pero respaldada por la amplia experiencia. Y he aquí que encuentro lo que busco. Ahora puedo citar un estudio, algo que siempre confiere autoridad y prestigio.

Un estudio publicado en Science Advance confirma mi experiencia después de estudiar las estrategias de ligoteo de hombres y mujeres en las apps para estos fines. Según sus datos, las mujeres, cuando contestamos, siempre enviamos un mensaje cálido y de buen rollo a los que consideramos parejas potenciales. Ellos, en cambio hacen lo contrario: cuanto más atractiva le resulta una persona, más frío y menos positivo es su acercamiento.

Según Elizabeth Bruch, profesora de Sociología de la Universidad de Michigan y unas de las coautoras del estudio, los hombres prefieren no arriesgar demasiado y jugar despacio, mientras nosotras ponemos toda la carne en el asador y somos menos estrategas.

Lo que más extraña a los científicos es que esta estrategia absurda funcione. Los hombres tienen menos respuestas cuando envían mensajes positivos, y mucho más éxito si emplean estrategias pasivo agresivas y comentarios del tipo: “¡Estás muy bien para tu edad!” o “Me gusta tu sonrisa, aunque no eres mi tipo”. Para los expertos que estudiaron el caso, este tipo de comentario esconde una estrategia de “manipulación emocional” que erosiona la confianza y aumenta la necesidad de aprobación masculina. Ahí lo dejo.

Y que conste que no queda nada claro por qué funciona. La propia Bruch tiene un equipo de colaboradores estudiando este raro comportamiento humano y promete compartir el secreto, si alguna vez lo encuentra.