30 sep 2019

Crecí en un Madrid muy distinto del actual. Recuerdo que, de vez en cuando, un rebaño de ovejas atravesaba el barrio y mis hermanos y yo corríamos tras ellas. En segundos desaparecían por un túnel, dejando una polvareda y a nosotros fascinados. Junto al túnel, por donde salían a campo abierto, había un cine, un banco y una comisaría. Las tardes del sábado íbamos al cine de sesión continua. Pero antes había que pasear a nuestra perra.

Se llamaba Niwa, como la protagonista de Nómadas del norte, una foca cuya existencia transcurría en un paisaje congelado. El mismo por donde ahora deambulan osos desnutridos cuya imagen hiela el alma. Tratamos al planeta y al resto de las especies sin ninguna consideración. Ellos caminan hacia la extinción y nosotros hacia la desertización. Alarmadas, las nuevas generaciones se están movilizando para proteger al planeta. Pero la ley puede ser lenta como un perezoso o veloz como una liebre, según a quien convenga. Esto último se llama legislar en caliente. ¡Deberían legislar en caliente contra el cambio climático!

Mientras escribo, mi perra se acerca porque quiere salir. Ya os he hablado de ella. La recogimos después de que alguien le diera una paliza, matara a su camada y la tirase a un vertedero. Dina es corpulenta, inteligente, terca y cariñosa. Según la ley, es una perra potencialmente peligrosa. Según mi percepción, es potencialmente patosa. Cuando está contenta se te sube encima y puedes acabar en el suelo. Mientras las leyes medioambientales avanzan despacio, otras lo han hecho a la carrera metiendo a todos los perros en el mismo saco. Deberían revisarse. ¿Por qué no se prohíbe encadenarlos o adiestrarlos para el ataque? Muchas personas los utilizan para que avisen de los intrusos. Sería más práctico instalar una alarma. No hay que vacunarla, quererla, ni pasearla.

Superadas las pruebas, soy propietaria de una Perra Potencialmente Patosa. Algunas preguntas del test que realicé para poder quedármela me dejaron perpleja: “¿Es usted irritable? ¿Siente que el mundo está en su contra?”. A pesar de que en algunas dudé, parece que no soy una psicópata. La Administración debería revisar la ley, aunque algunos medios no ayuden.

Tengo una amiga que, cuando escucha algún suceso canino, me llama. “Soy yo. ¿Lo has leído?”. Escucho resignada y, cuando termina, respondo: “¡Terrible! ¿Pero es que no habían comido? Y la siguiente noticia, ¿no lo sabes? Te la leo: “Tras comunicarle la subida del alquiler, ataca a su casero con un hacha”. Así que un inquilino es potencialmente un asesino. Yo que tú dejaría de alquilar el adosado”. Ella se ríe.

Salgo al jardín. Veo a Dina tumbada al sol como una lagartija. Al notar mi presencia, se levanta y vuelve con su correa en la boca. Con esa mirada que me mata. De amor.