16 oct 2019

Compartir en google plus

Hay una pregunta que todos los niños escuchan con frecuencia: ¿qué quieres ser de mayor? En ocasiones, las respuestas son fascinantes. Otras suenan divertidas. Incluso, a veces, pueden ser desconcertantes. Pero, ¿son tan libres las de ellas como las de ellos? La respuesta a este interrogante es lo que llevó a la abogada española Miriam González Durántez, reconocida abogada internacional experta en asuntos comunitarios, a fundar Inspiring Girls International. Su objetivo era hacer ver a las niñas que no existen límites para sus sueños, ni siquiera los que impone de manera evidente (o subrepticia) una sociedad a la que aún no ha llegado del todo la igualdad. Para conseguirlo, optó por una técnica sencilla: hacer que referentes reales (empresarias, deportistas, científicas, arquitectas…) entraran en las aulas de los más pequeños para hablarles de sus trabajos, y que ellos pudieran comprobar de primera mano que no había profesiones de hombres y profesiones de mujeres.

A niños y niñas se les pregunta: "¿Qué quieres ser de mayor?". Pero ¿son igual de libres en su respuesta?

Fue así como la comandante Pilar Mañas, jefa de unidad del Ejército del Aire, conoció a un grupo de escolares de siete años. En su charla, contó que las estrellas no piden permiso para brillar. Por eso ellos, fueran chicos o chicas, también podrían brillar en lo que quisieran, siempre y cuando se lo propusieran con fuerza. Además les dijo que ella, la primera mujer oficial del Ejército del Aire de las Fuerzas Armadas Españolas en asumir el mando de una unidad, ya había cumplido su sueño. Fue entonces cuando una niña corrió a abrazarla sin dejar de repetir: “¡Eres de verdad! ¡Eres de verdad!”. Porque hasta que Pilar Mañas contó su historia, esa niña pensaba que trabajos como el de esta militar eran una posibilidad únicamente para los chicos.

Ahora, la historia de la comandante Mañas estará accesible para todos los niños del mundo en pequeños vídeos colgados en internet. Y también la de la exprimera ministra danesa Helle Thorning Schmidt, actual directora ejecutiva de la organización Save the Children International; la de Nathalie Picquot, directora general de Twitter para España y Portugal y exdirectiva de Google; la de la diseñadora Carolina Herrera; o la de la medallista olímpica de aguas abiertas Keri-Anne Payne. También podrán ver entrevistas a mujeres piloto de British Airways, criminólogas, escritoras, oceanógrafas, ingenieras...El ambicioso proyecto, desarrollado con Google y Telefónica, se presentará la próxima semana en Londres, en la cumbre mundial de la Fundación Inspiring Girls, donde participarán también la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, o la directora operativa de Facebook, Sheryl Sandberg.

“El objetivo es dar a conocer esta especie de biblioteca on line con mujeres procedentes de cualquier lugar del mundo, en todos los roles posibles”, cuenta María Eizaguirre, editora del Canal 24 Horas (TVE) y embajadora de honor de Inspiring Girls. “Con un solo clic, cualquier niña podrá conocer de primera mano a cientos de mujeres con carreras brillantes”, explica. Su voz suena firme cuando asegura que la educación en igualdad es la única forma “de construir un mundo en el que tengamos las mismas oportunidades, porque el talento no tiene género”. Sabe bien de lo que habla: es candidata al Consejo de Administración y Presidencia de la Corporación de RTVE, y recuerda que de los 100 profesionales que optaron inicialmente, “solo 20 éramos mujeres. Al final, cuatro hemos sido seleccionadas. En los medios de comunicación también hay mucho trabajo por hacer. Nuestra responsabilidad desde la televisión es enorme. La imagen tiene mucho poder, porque perdura en la memoria más que lo que se escucha o se lee. Necesitamos una televisión pública con perspectiva de género, y esto no es una opción sino una obligación, una cuestión de justicia. El mundo necesita periodismo y el periodismo, sin duda, necesita a las mujeres”, asegura.

Eizaguirre reconoce que no es este el único campo en el que las niñas y niños carecen de referentes femeninos. Una de las entrevistas que pretenden inspirar a las niñas es la de María Teixidor, directiva del FC Barcelona. Desde febrero se ha convertido en la primera mujer que ocupa el puesto de secretaria de la Junta Directiva del club catalán. Desde hace dos meses es, además, la presidenta de la Comisión de Control y Transparencia del club, y también la responsable del Barça femenino. Sin embargo, si pidiéramos a un niño o a una niña que describiera a las personas que dirigen un equipo de fútbol, es muy posible que solo hablara de hombres con corbata.

Las niñas en cifras: En el mundo hay cerca de 1.100 millones de niñas.

Naciones Unidas calcula que en 2018 12 millones de niñas menores de 18 años contrajeron matrimonio y 21 millones de niñas de 15 a 19 años quedaron embarazadas en países en vías de desarrollo.

La tasa de desempleo entre las mujeres es más alta que entre los hombres, según la Organización Internacional del Trabajo.

De los 875 millones de analfabetos que hay en el mundo, dos terceras partes son mujeres según Unicef.

El peso de los estereotipos

Eso fue lo que ocurrió en una escuela británica donde tres mujeres hicieron un experimento: pidieron a alumnos menores de 10 años que dibujaran a una persona que apagara fuegos, a otra cuya profesión fuera la cirugía y a alguien que pilotara aviones de combate. Niños y niñas se pusieron manos a la obra. El resultado fue que 61 de ellos imaginaron en esas profesiones a hombres. Y solo a cinco se les ocurrió dibujar mujeres.

Ahí no acabó el experimento. Se preguntó a los niños si les gustaría conocer a personas que ejercieran esas profesiones, y todos respondieron con un entusiasmado “sí”. Minutos después, tres personas entraron en el aula con sus uniformes. Los niños vieron que bajo el gorro de la cirujana había una mujer, igual que bajo los cascos de piloto y bombera. Se hizo el silencio hasta que uno exclamó: “¡Van disfrazadas!”. El experimento pretendía poner en evidencia el gran peso que tienen los estereotipos en la infancia.

¿Cómo es posible que los niños sigan pensando que hay profesiones masculinas y femeninas, cuando en todos los campos en la actualidad hay presencia femenina? Marta Pérez Dorao, presidenta de Inspiring Girls España, cree que la falta de visibilidad de las profesionales es parte del problema. “En los libros de texto, en los medios de comunicación y en el mundo en general solo vemos hombres en muchísimos trabajos en los que hace tiempo ya hay presencia femenina. Las mujeres están en todos los ámbitos laborales, pero no son visibles. Por eso las niñas tienden a elegir profesiones que tradicionalmente se consideran más aptas para ellas, sin tener en cuenta otras que podrían ajustarse más a sus gustos o habilidades”, explica recordando que la fundación pone en marcha este mes el Club Inspiring Girls, al que las niñas pueden apuntarse a través de la web para participar en talleres de programación, tecnología, economía o ecología.

Los estudios que dicen que los estereotipos se instalan en nuestro pensamiento desde la infancia parecen darle la razón. Según una investigación de las universidades de Nueva York, Princeton e Illinois (EE.UU.) presentada hace dos años en la prestigiosa revista Science, aunque la inteligencia de niños y niñas sea similar, a partir de los seis años unos y otras asocian las “personas muy brillantes” al sexo masculino. Los autores de la investigación creen que este estereotipo interiorizado puede explicar la escasez de mujeres en carreras de tipo técnico, como las matemáticas, la física, las ingenierías. Ellas, sencillamente, “no se ven”.

STEM, la asignatura pendiente

Elisabeth Rasekoala, una ingeniera química y activista nigeriana, protagoniza otra de las entrevistas que pretenden servir como referente a los más pequeños. Lleva más de dos décadas trabajando en la industria del gas y el petróleo tanto en África como en Europa y América, y es la fundadora y presidenta de African Gong, la Red Panafricana para la Popularización de la Ciencia, la Tecnología y la Comunicación Científica. Durante los últimos 15 años, Rasekoala ha asesorado a gobiernos, instituciones y organizaciones como la ONU o la Comisión Europea, y en el vídeo que grabó para Inspiring Girls afirma que la ingeniería química es un campo que resuelve problemas relativos a procesos sociales. Por eso, y porque está convencida de que si las mujeres no están presentes en la ciencia y la tecnología seguirá creciendo la desigualdad, anima a las niñas a adentrarse en su mundo.

Lo manifestaba hace unos meses en una conferencia en la Universitat Politécnica de Catalunya. En ella aseguraba que actualmente las STEM –el acrónimo inglés que se refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– son las protagonistas del mercado, y que el hecho de que las mujeres no tengan suficiente representación en esas áreas revela que aún no son lo bastante significativas para la sociedad. “Y por eso hay que luchar”, advertía.

Comparte opinión con Paula Gómez de la Bárcena, directora de organización Inspiring Girls España, quien cree que “las niñas necesitan más referentes sobre todo en carreras STEM, donde la presencia femenina supera por poco el 30% y estudios sobre la evolución del mercado laboral apuntan a que un gran número de los puestos de trabajo del futuro requerirán de conocimientos en ingeniería y tecnología”, señala. Lo cierto es que las cifras dibujan un escenario pesimista. Aunque en la Universidad se matriculan más mujeres que hombres –ellas suponen el 54,84% de los estudiantes–, en Ingeniería y Arquitectura las matriculadas no llegan al 25%, y en Informática el porcentaje de mujeres en los campus públicos ronda el 10%, según datos recientes del Ministerio de Educación.

Las que están por llegar

La situación resulta preocupante. Como resaltaba la ministra de Economía, Nadia Calviño, en la presentación del Libro blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, el hecho de que haya menos mujeres en las carreras científicas y técnicas “repercutirá en el mercado laboral. En Europa, las mujeres ocupan solo el 30% de los siete millones de empleos tecnológicos; el porcentaje en España se reduce al 15,6%”.

Y a pesar de todos estos datos, hay esperanza para el cambio. Esa esperanza tiene nombres y apellidos que ahora todos los niños podrán conocer desde sus casas: Sylvia Earle, oceanógrafa; Elena Pisonero, presidenta de Hispasat; Mfoniso Ukwak, responsable de Estrategia y Operaciones en Google; Ruth Oniang’o, fundadora de Rural Outreach Africa y diputada en el Congreso de Kenia; Marieta Jiménez Urgal, presidenta de la multinacional farmacéutica Merck en España; Andrea Martín Marín, criminóloga; Therese Jamaa, directora general de la patronal mundial GSMA para la Mobile World Capital de Barcelona; Vanessa Estorach, consultora y cofundadora de Women in Mobile; Ana Cardells, gerente de producto a nivel mundial en HP; Pilar Conesa, directora de Anteverti y comisaria del Smart City Expo World Congress; Helen Scales, bióloga marina y escritora… Y muchas otras que todavía están por llegar.