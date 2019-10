20 oct 2019 ixone díaz landaluce

Compartir en google plus

Marchan pacíficamente sujetando carteles y pancartas, pero también protagonizan mítines políticos, se han encarado con la policía y algunas de ellas han participado en el asalto al Parlamento o el bloqueo del aeropuerto. Las mujeres se han situado en la primera línea de las protestas que sacude esta región administrativa especial china desde el pasado junio. De hecho, según un estudio de la Universidad de Hong Kong, el 47% de los manifestantes son mujeres. Un dato que desafía un extendido estereotipo que tradicionalmente ha considerado a las hongkonesas como mujeres superficiales, materialistas y pasivas. Sin embargo, llevan seis meses demostrando lo contrario.

Todo empezó en abril, cuando el Gobierno hongkonés presentó un proyecto de ley de extradición que, una vez aprobado, permitiría entregar a los sospechosos de actividades criminales a terceros países, incluida China. Desde el principio, sus detractores denunciaron que una ley de esas características podría ser utilizada para encarcelar a los opositores políticos al régimen de Pekín. Desde 1997, cuando el Reino Unido traspasó la soberanía del territorio a China, Hong Kong se ha regido por un modelo territorial conocido como “un país, dos sistemas”. Pero ese status quo empezó a resquebrajarse en junio, cuando un millón de personas (de los siete millones de habitantes que tiene la ciudad autónoma) tomaron las calles para protestar contra el proyecto de ley. Unos días después, la directora ejecutiva del territorio, Carrie Lam, suspendía temporalmente el proyecto, pero se negaba a retirarlo. Ante su inacción, las protestas, en las que participan sobre todo jóvenes universitarios, fueron creciendo, pasaron de ser semanales a diarias y ganaron en intensidad y violencia, con el asalto al Parlamento y el colapso del aeropuerto de la ciudad.

Desde entonces, la situación ha tenido serias derivas diplomáticas y ha creado una gran tensión no solo con China, sino también con EE.UU. y el Reino Unido. Por eso, cuando finalmente el 4 de septiembre Lam anunció la cancelación del proyecto de ley, ya era demasiado tarde para zanjar el asunto con una simple rectificación. Sobre todo, teniendo en cuenta la brutalidad empleada por la policía, que ha utilizado gases lacrimógenos, cañones de agua y balas de goma para reprimir las protestas y que ha llegado a disparar a bocajarro a los manifestantes con armas de fuego.

¿Sin vuelta atrás?

Hoy, las demandas del movimiento son otras. Además de exigir la dimisión de Lam, quieren que se deje de utilizar la palabra “disturbios” para referirse a las manifestaciones, que desde Pekín han llegado a calificarse de “terrorismo”. También piden que un organismo independiente investigue la actuación policial y que se retiren los cargos que pesan contra los más de 1.200 detenidos hasta la fecha.

La última reivindicación pide la instauración de sufragio universal real en el territorio donde, desde 1979, el voto es indirecto y está mediado por un comité de notables que se encarga de designar al ministro jefe, de entre los candidatos que propone China. De momento, Lam se ha negado a escuchar las demandas.

En 2014, la llamada Revolución de los Paraguas, que exigía una democracia con garantías para Hong Kong, terminó diluyéndose entre los arrestos y la desmovilización de los manifestantes. Ahora, las autoridades esperan que suceda algo similar. Pero esta vez silenciar el descontento está siendo mucho más difícil. Entre otras cosas, por el significativo papel que las mujeres están jugando en las movilizaciones. Muchas activistas han denunciado violencia sexual por parte de la policía, así como ataques sexistas o fotomontajes humillantes en las redes orquestados por Pekín. Por eso, ya tienen un simbólico hashtag propio: #ProtestToo. Y por eso, no piensan detenerse.

Cinco activistas:

- DENISE HO: Su cuenta de Instagram, con más de 350.000 seguidores, es una galería de las protestas que han sacudido Hong Kong. En una de las últimas imágenes, aparece cubierta de pintura roja tras ser atacada durante una manifestación pro-hongkonesa en Taiwán. Denise Ho es una actriz y cantante de cantopop, género musical interpretado en cantonés, la lengua más popular en la región. Aunque nació en Hong Kong, vivió durante 10 años en Canadá, donde estudió artes, comunicación y diseño gráfico. Desde los 19 años, y bajo el nombre artístico de HOCC, es una de las artistas más famosas del país. Pero es su activismo político el que la ha convertido en un símbolo. En 2012, y después de salir del armario con un apasionado discurso público, se convirtió además en la cara más visible del colectivo LGTBI. Fue detenida durante las protestas de la Revolución de los Paraguas y desde entonces, tiene prohibido pisar China. En julio, dio un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tuvo un enorme impacto.

pinit getty

- AGNES CHOW: Su detención junto a otros activistas el pasado mes de agosto se convirtió en uno de los momentos más tensos de los últimos meses. A sus 22 años, Chow no es ninguna recién llegada al activismo. Cuando tenía 15 años, se movilizó contra los planes del Gobierno para introducir cuestiones morales en el currículum educativo y en 2014 volvió a las calles durante la Revolución de los Paraguas. Cofundadora de la organización política Demosisto, en 2018 renunció a su ciudadanía británica y aparcó sus estudios para entrar en política y presentarse a las elecciones para el Consejo Legislativo de Hong Kong. Sin embargo, su candidatura fue suspendida por la comisión electoral por considerar que su partido defendía el derecho a la autodeterminación. A principios de septiembre, un tribunal hongkonés sentenció que la candidatura de Agnes Chow había sido anulada de manera ilegal.

pinit getty

- ANSON CHAN: A sus 79 años, sigue siendo una de las voces más respetadas de Hong Kong. Fue la secretaria principal del territorio, y número dos de facto de la región, entre 1993 y 2001, pero también la cara más visible del Gobierno durante el cambio administrativo de 1997. Entonces, su fuerte liderazgo le valió el sobrenombre de la “dama de acero hongkonesa”. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en una activista a favor de la libertad de prensa. Muy crítica con la gestión de Carrie Lam durante la crisis, lleva años defendiendo la implantación del sufragio universal.

pinit getty

- BONNIE LEUNG: Tiene 32 años, pero esta consejera de distrito ya es una de las caras más visibles del movimiento por su papel como portavoz del Frente Civil de Derechos Humanos, unas de las plataformas organizadoras de las manifestaciones. Leung empezó a militar en los movimientos sociales hongkoneses durante la Revolución de los paraguas de 2014 y ahora aspira a transformar “el poder de la calle en poder político”.

pinit getty

- CLAUDIA MO: Antes de meterse en política, trabajó durante años como periodista. Aunque nació en Hong Kong, vivió y estudió en Canadá y terminó trabajando para la Agencia France-Presse cubriendo, entre otras cosas, las protestas contra el régimen chino en la Plaza de Tiananmen, en 1989. Desde 2012, ocupa un asiento en el Consejo Legislativo y en 2015 publicó un libro con vocación de manifiesto y título inequívoco We want true democracy [Queremos una democracia real]. Ha criticado con dureza la brutalidad policial en las protestas y defiende que el actual modelo territorial, el conocido como “un país, dos sistemas”, es una fórmula caduca que debe revisarse.

pinit getty

... y una jefa muy inpopular:

- CARRIE LAM: Desde que en 2017 fue designada jefa ejecutiva del territorio, es la mujer más poderosa de Hong Kong, pero también la más impopular. Sus índices de aprobación apenas llegan al 23% y “Carrie Lam, dimisión” es uno de los lemas más coreados en las protestas. Funcionaria de carrera, entró en política en 2007, al ser nombrada secretaria de Desarrollo. Cuando en 2014 la Revolución de los Paraguas puso al ejecutivo hongkonés contra las cuerdas, se convirtió en la interlocutora del Gobierno con los líderes estudiantiles.

pinit getty

Sin embargo, Lam no ha sabido gestionar esta nueva crisis y es acusada por sus opositores de ser una “marioneta de Pekín”. Uno de sus peores errores fue referirse a sí misma como la madre de unos “niños malcriados”, en referencia a los manifestantes. Días después, las protestas se inundaron de carteles con el mismo lema: “Carrie Lam, no eres mi madre”. También es responsable de controvertidas decisiones, como ilegalizar un partido proindependencia. Le quedan tres años de mandato, pero algunos medios afirman que ha llegado a presentar su dimisión ante el Gobierno chino, que no la habría aceptado.