21 oct 2019

Apunten esta frase: “Ellos son los que nos impusieron el deber de cubrirnos para ser consideradas dignas”. La ha escrito Najat El Hachmi, escritora, feminista y una mujer valiente. En su último libro, Siempre han hablado por nosotras, reflexiona sobre la obsesión de los hombres en cubrir el cuerpo de las mujeres. Najat se centra sobre todo en la realidad de las mujeres musulmanas, pero el problema va más allá de un colectivo concreto.

No sé en qué momento el cuerpo de la mujer empezó a ser estigmatizado. Supongo que en el mismo instante en que los hombres decidieron que les pertenecía, puesto que era el receptáculo de sus hijos y, por tanto, no podían caber confusiones al respecto. Así que inventaron toda una doctrina sobre la necesidad de cubrir los cuerpos femeninos hasta convertirlos en un problema. Porque durante siglos, y aún hoy, el cuerpo de las mujeres es un problema y así nos han hecho vivirlo también a nosotras mismas, hasta el punto de hacernos sentir incómodas con nuestra desnudez.

Y como es un problema, hay que mantenerlo oculto. Y como es un problema, de vez en cuando hay hombres que se vengan de las mujeres haciendo públicas fotos y videos de esos cuerpos femeninos, como si mostrar el cuerpo de una mujer desnuda fuera el peor de los delitos.

Como decía, durante siglos a las mujeres nos han instado a tapar nuestro cuerpo para evitar pensamientos pecaminosos en los hombres. Si enseñábamos un centímetro más de lo establecido, los pobrecitos podían verse perturbados y esa perturbación les podía llevar a cometer cualquier desatino. Ya sabemos que si una mujer sufría una violación, muchos se preguntaban si no era ella la causante por ir con menos vestimenta de la tenida por decente.

En realidad, esos prejuicios han provocado que, durante siglos, las mujeres hayamos tenido una relación extraña con nuestro propio cuerpo, ya que nos imponían que se mantuviera cubierto y no precisamente a causa del frío.

No fue hasta el siglo XX cuando las mujeres empezamos a asumir que nuestro cuerpo nos pertenecía y que, además, no teníamos por qué ocultarlo. Fuera sujetadores, viva el biquini, las faldas cortas, el nudismo en la playa.... Ahora todo eso nos parece normal, pero hace 60 o 70 años no lo era.

Por eso no podemos dar ningún paso atrás. Por eso no podemos avalar que se defienda que, en nombre de la religión o de las costumbres, el cuerpo de las mujeres debe de estar a buen recaudo. Como bien dice Najat El Hachmi, no podemos tolerar que nuestra dignidad como personas dependa de los metros de tela con que cubramos nuestro cuerpo.