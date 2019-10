29 oct 2019 Mariela Michelena

Escucharla es un espectáculo: los brazos y las manos se expanden como fuegos artificiales y habla con dicción perfecta, adjetivación precisa y sonrisa acogedora. Habla de Venezuela, por supuesto, y su pasión resulta contagiosa. Reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes de 2018 –1.500.000 seguidores en Instagram–, la periodista Valentina Quintero lleva más de 35 años entregada a una pasión: descubrir (y compartir) los rincones de su país. Pero ahora hablar de Venezuela para ella tiene otras connotaciones de denuncia y resistencia. En una tierra de la que han huido ya cinco millones de personas, es la cara visible de quienes han decidido quedarse y, día a día, recogen los pedacitos de un país hecho trizas, les quitan el polvo y los atesoran para cuando sea la hora de juntar los retazos y reconstruirlo.

Parte de su público le es fiel desde 1986, cuando publicaba en el diario El Nacional una columna semanal, Manual de ociosidades; otros la siguen desde Bitácora (1994-2010), el programa de televisión con el que ganó el Premio Nacional de Periodismo, un programa icónico desde el que promovía el turismo nacional. La guía de Valentina Quintero, hoy transformada en app, es una de sus publicaciones más populares. Además, lleva dos años presentando en el canal de televisión IVC Networks, con su hija Arianna, Dos de viaje, un programa en el que hace lo que mejor se le da: recordar a la población venezolana que hay muchas razones, incluso hoy, para seguir amando a su país. Para ello, Valentina lo ha recorrido hasta sus recovecos más remotos y en cada uno ha hablado con sus gentes para compartir con su público sus historias mínimas, anónimas y admirables: Nancy, que prepara unos dulces de leche perfectos en Anzoátegui; la sexagenaria Marunga, pescadora de ostras en la Arestinga; Julio César y su empeño en acampar en el Amazonas.

Mujerhoy ¿Cómo se llega a ser una de las 100 mujeres más influyentes del mundo para la BBC?

Valentina Quintero Nací en una familia que siempre nos quiso mucho, y eso te da la certeza de que puedes lograr lo que te propongas. Mi papá fue siempre muy viajero: agarrábamos la camioneta y nos íbamos, mis padres y los cinco hermanos, por todo el país.

M.H. Pertenece usted a una estirpe de mujeres recias: su madre, su hermana Inés, su hija…

V.Q. Mi mamá terminó Bachillerato cuando estábamos en la universidad. Estudió Letras y durante 17 años escribió tres columnas semanales en El Siglo de Maracay. Mi papá era el representante del alboroto y la aventura, y en mi mamá tuvimos la pasión por el lenguaje. También le debo mi fortaleza de carácter, eso de que los principios no se negocian.

M.H. ¿Qué significa #SembradaenVenezuela, el hashtag que usa en la mayoría de sus publicaciones en Instagram?

V.Q. Que no me voy a ir, no voy a permitir que me la arrebaten. ¡Que se vayan ellos que no la quieren! Todo lo que yo he hecho ha sido en, por y para Venezuela. Es el país que me duele, y me desbarata ver lo que le está ocurriendo. Tengo la convicción irreductible de que lo vamos a resolver gracias a la resistencia, que es una forma de combate diario; y como yo viajo por todo el país, lo veo muy de cerca. La gente se inventa cómo sobrevivir, pero se queda defendiendo su rincón. Cuando me nombraron entre las 100 mujeres más influyentes, sentí que eso había sido un reconocimiento a la fortaleza de la resistencia en Venezuela: no la mía, sino la de todos. Las dos venezolanas que estábamos en la lista, María Corina Machado y yo, hacemos un trabajo muy local. Por eso me sorprendió que hubiera tenido repercusión mundial. Las historias que tienen más peso son siempre las que ocurren en la esquina, las más cotidianas, porque son universales.

M.H. ¿Se siente la voz de esos venezolanos que siguen resistiendo y que, de alguna manera, están custodiando el país?

V.Q. Sí, absolutamente. Esto es una custodia. Los venezolanos seremos recordados como esos ciudadanos que salvaron a su país por la fortaleza del arraigo. Aunque hayan salido seis, ocho millones, ya no sé… somos un país con 30 millones de habitantes y muchos seguimos allí porque queremos recuperar el país. Somos la entrada a Sudamérica y lo que ocurre en Venezuela afecta al resto de la región.

Valentina Quintero junto a Mariela Michelena, la entrevistadora, también venezolana y autora de Mujeres malqueridas. pinit Álex Rivera

M.H. ¿Se acerca el final del régimen?

V.Q. Sí, muchos estamos absolutamente convencidos de que esta es la recta final. Esto es un estado de sitio y no puede durar mucho más. Vamos a dar la batalla final con una enorme solidaridad por parte del resto del mundo, que fue algo que no tuvimos durante los primeros 17 años. Entonces no éramos incómodos. Empezamos a serlo cuando la migración se hizo masiva. Sobre todo la última oleada.

M.H. Nadie se va de donde es feliz

V.Q. Para toda esa gente que salió a pie fue una huída desesperada, porque si tú tienes un hijo enfermo tú lo quieres salvar, vas a hacer lo que sea, y si te tienes que ir, te vas.

M.H. Cuando se escucha su pasión por Venezuela, una se pregunta: ¿será que a Valentina no le falta la luz, ni el agua, ni medicinas?

V.Q. Esa es la única democracia que hay en Venezuela. Todos tenemos racionamiento de agua, a todos se nos va la luz y nadie consigue medicinas. Pero yo no vivo tan mal. La única manera de sobrevivir, es tener ingresos en dólares y yo tengo esa suerte porque hago publicidad. Pero nunca me he llevado una caja de comida de EE.UU. a Venezuela. Yo como de lo que encuentro. Lo pago carísimo. Pero si no hay carne o si no hay arroz, prescindo; como más vegetales y me adapto. Llevo una vida mucho más austera. Lo que más angustia es enfermarse porque no hay medicinas para nadie…

M.H. ¿Y el miedo?

V.Q. Yo nunca he sido una persona temerosa. Además, viajando por Venezuela, me siento protegida por el afecto de la gente. Ahora hay menos delincuencia porque hasta los delincuentes se han marchado. ¿Miedo al régimen? ¿Qué me pueden hacer? ¿Acusarme de traidora a la patria y meterme presa? No creo que se atrevan. Aunque no me hacen la vida fácil, no. Por ejemplo, no me dan permiso para grabar en los Parques Nacionales. No me dicen que no directamente, pero nunca responden a mis peticiones. Así que voy y grabo disimuladamente. Pero también he encontrado militares que me han recibido con los brazos abiertos, porque llevan conociendo Venezuela conmigo desde chiquitos y lo agradecen. Nada de eso me amedrenta. Ni el miedo ni la escasez. Conmigo no van a poder.

M.H. Usted reivindica el turismo como la principal salida económica para Venezuela. En un país en el que no están cubiertas, ni de lejos, las necesidades básicas, fomentar el turismo puede parecer una banalidad…

V.Q. Tenemos que reconocer que Venezuela ya no es un país petrolero. Eso se acabó. Yo soy una convencida de que el turismo es la única forma de sacar a Venezuela adelante. Mira a Croacia, después de una guerra se han levantado gracias al turismo. Ten en cuenta que es una actividad transversal, que necesita un país con seguridad, con servicios que funcionen, que garantice la luz, el agua, la comida. Por supuesto que hay que empezar por cubrir esas necesidades. Si lo piensas, el único mérito de esta dictadura es haber logrado que el mundo sepa dónde está Venezuela. Nosotros nunca hemos tenido ni siquiera un millón de turistas al año; ahora tenemos seis millones de venezolanos que están afuera, que probablemente no van a regresar a vivir al país, pero que serán los primeros turistas que nos visiten porque querrán visitar sus afectos. Tenemos una red de carreteras que recorre todo el país; están en mal estado, pero están. Hay aeropuertos en todas partes; no hay vuelos, pero en la medida en la que haya demanda, los habrá. Llevo 50 años viajando por Venezuela y siempre me asombra, me conmueve, me sacude... A los demás también les pasará.