4 nov 2019 mujerhoy

1. AMAIA SALAZAR: Protagonista de la saga del Baztán.

Protagoniza muchas de mis novelas. Representante del sistema matriarcal en el que me crié, e inspirada en lo que amo y admiro de las mujeres. Me ha permitido conocerme, tanto a mí como a ellas.

2. VIRTUDES: Mi abuela.

Viuda y con una hijita, a los 25 años abandonó su pueblo en Galicia para emprender una nueva vida en la zona industrial del puerto de Pasajes, en el País Vasco. Siempre ha sido para mí la fortaleza, la independencia, la decisión.

3. MARY (SHELLEY) WOLLSTONECRAFT: Escritora.

La inmortal creadora de Frankenstein firmó sus obras con el apellido de su marido, el poeta Shelley, y tuvo que enfrentarse a los que ponían en duda que tal genialidad sórdida hubiera podido salir de una mente femenina. Recomiendo leer su biografía, en la que cuenta una anécdota propia de una novela: cuando su hijo falleció, ella conservó su corazón envuelto en poemas y lo llevó consigo hasta el día de su muerte.

4. ROSALÍA DE CASTRO: Escritora.

Fue hija ilegítima de un sacerdote, lo que marcó su infancia, su vida y el peso de su obra. Me parece maravillosa su forma de abordar el paisaje, de una belleza que casi duele, cuando se compara con la sordidez, la suciedad, y la brutalidad de sus personajes. Una de mis influencias.

5. ANA MARÍA MATUTE: Escritora.

Siempre me gustó leer; leerla a ella hizo que quisiera escribir. Conocerla en persona ha sido uno de los mejores regalos que he recibido en mi vida.

6. ELENA QUIROGA: Escritora.

Me marcó su novela Viento del norte. Maestra, gran representante de nuestra literatura, de una sensibilidad extraordinaria para el paisaje y las emociones de la mujer.

7. MARGUERITE DURAS: Escritora.

Novelista y directora de cine, es la autora de una belleza literaria como Moderato Cantabile; la he leído más de 10 veces.

8. SILVIA SESÉ: Editora.

Mi primera editora –que ahora codirige Anagrama– me enseñó a no tener miedo de usar mi voz. Al principio me preguntaba: “¿Por qué les gusta lo que escribo?”. Ya no; si me espera un lector, escribiré. Uno de esos raros editores que buscan lo original más allá de repetir fórmulas que ya están funcionando.

9. LAS BRUJAS: Personajes históricos.

He leído las declaraciones de cientos de ellas, sus autoinculpaciones y confesiones. Sus historias y condenas. La mayoría solo eran mujeres que reclamaron control sobre sus vidas y sus cuerpos. Me han marcado profundamente. Seguiré contando sus historias.

10. MARIE CURIE: Científica.

l La vida de esta mujer extraordinaria me ha servido como inspiración desde que era pequeña y mi abuelo me habló de ella. A pesar de trabajar junto a su esposo, no perdió jamás su perspectiva, su identidad ni la autoría de sus trabajos y descubrimientos. Mi abuelo me contó que ya desde muy pequeña lo cuestionaba todo.