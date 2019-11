5 nov 2019 A.Morales

A Javier Iriono (Vizcaya, 1966) la ficción lo atrapó. Y no, no hablo de metáforas. El escritor y coach emocional se encontraba escribiendo su más recientes libro "La vida de está esperando" (Zenith) cuando descubrió que algo no andaba muy bien con su salud. Al igual que Sofía, el personaje principal de su historia, Javier de pronto se vio ingresado en un hospital para ser intervenido por un tumor que obligó a que le quitarán un testículo. "La vida te puede cambiar en un momento", asegura durante una entrevista en la que no solo promociona su publicación, sino también se anima a dar una llamada de atención a todas las personas que viven quejándose de su vida, pero no hacen nada para cambiarla.

Tal y como el título lo indica, en estas 263 páginas Iriondo intenta explicar cómo nuestra mente puede llegar a convertirse en nuestro mayor enemigo. Y es que según el escritor nos pasamos más tiempo pensando en "cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando gane tanto.... entonces voy a ser feliz", que nos olvidamos de que la vida es aquí y ahora, que es todas las mañanas y que debemos aprender a vivir el presente.

"Nos falta ser más agradecidos con lo que tenemos. Agradecidos por la salud, la vida...", explica Iriondo. Y es que el coach emocional se ha percatado que parte de la frustración que sentimos es por no aprender a valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos.

Desde su filosofía de vida la felicidad no es un estado per se, sino una decisión y nos invita a “gestionar mejor nuestros emociones y educar los pensamientos".

“Todos estamos buscando algo”, afirma Iriondo. Puede ser desde conseguir más seguridad, más fuerza para afrontar retos o mejorar nuestra calidad de vida emocional. Sin embargo, muchas veces este deseo por encontrar algo despierta al “okupa que tenemos en la cabeza, esa voz nunca se calla, un preocupador profesional, tu peor enemigo. Porque el cerebro puede ser también una máquina de historias de terror”, define.

Y según Iriondo este okupa nos acompañará siempre, "el resto de nuestra vida". Por eso es que es tan importante que aprendamos a lidiar con él para que "no determine nuestra calidad de vida”, afirmó.

El autor además hace un importante hincapié en que a pesar de que la sociedad a avanzado mucho tecnológicamente, no lo hemos hecho así en cuanto a nuestra inteligencia emocional. "Por un lado tenemos expectativas brutales sobre nuestras vidas, pero por otro, vamos aplazándolas todo el tiempo, siempre encontramos una excusa para no hacerlo en el momento", explica. Es como si nos dedicáramos a esperar ese futuro tan prometedor.

Iriondo también hablo del miedo, de la importancia de usarlo como motor de acción. “El cerebro está diseñado para sobrevivir y el miedo es lo más motivador que hay. Tienes dos opciones o paralizarte o usar ese miedo para hacer cambiar eso que quieres en tu vida". "Enfócate en lo que quieres no en aquello que temes”, apuntó.

Según su experiencia si sientes miedo tendrás la oportunidad de superarte. Sentir que te hundes puede ser lo que necesitas para pasar a la acción y dedicarte a eso que tanto quieres, pero más importante aún a vivir el presente y dejar de preocuparte tanto por un futuro que no sabes si llegará. Y es que para él uno de los mayores problemas a lo que nos enfrentamos es la educación. Una educación que nos dice que debemos pensar en qué lo mejor es tener un trabajo estable, que debemos apostar por la estabilidad y no arriesgarnos, porque arriesgarse puede poner en peligro nuestra estabilidad.

“Cuanto más seguridad necesites más inseguridad sientes. La seguridad viene de la confianza en ti”, explicó. "A veces el okupa te va a pedir que abandones tu sueño por hacer algo, que dejes ese reto porque seguro que no lo vas a conseguir y salir de esa zona de confort puede ser peligroso. Es mejor quedarse allí quejándote que arriesgarte", advirtió.

Su mayor consejo para no caer en los malos consejos del okupa que tenemos es invertir en ti mismo. "Es la mejor inversión que puedes hacer. Debes desarrollar tu potencial”.

Pero invertir en ti mismo no será fácil. "Los cambios cuestan y son incómodos... Pero debes responderte a esta pregunta: “¿Cuál es la historia que te estás contando?” Ahí entra en juego la percepción de tu identidad, que marca el limite de lo que te ves capaz de hacer. Siempre se quiere lo que no se tiene y se compran cosas para llenar vacíos en tiendas que son farmacias emocionales”, remató.

“A todos nos llegan tormentas en la vida, que nos llevan a lugares donde jamás hubiésemos llegado si tuviéramos una vida en calma”. Y es que como él mismo dice a veces no conseguir lo que quieres te ayuda a encontrar tu destino.

La vida te está esperando

‘La vida te está esperando’, su más reciente publicación le costó "un huevo". "Para mí lo que me sucedió ha sido un regalazo para escribir desde la vida", contó. “No es que la vida sea corta, es que perdemos mucho tiempo”, añade.

Otra fortuna de este libro fue conocer en persona a uno de los personajes que se había imagino. Y es que el enfermero del libro en realidad existe. "Se trata de un enfermero que está en el área de cáncer infantil. Él le lleva alegría a esos niño. Cuando lo acompañé conocimos a un niño al que lo acababan de operar de un cáncer en la cabeza, el médico nos dijo que le quedaba poco tiempo de vida y sin embargo, el niño sonreía. El enfermero me dijo que la diferencia entre los niños y los adultos que padecen cáncer es que los niños solo se quejan si sienten dolor, mientras que los adultos se lamentan de todo y todo el tiempo", contó.

Para él una vida buena es en la que tienes una buena calidad de relaciones personales, y una en la que te conoces bien, compartes y eres agradecido.

"Eres libre para cambiar, para empezar otra vez. Ésta es tu vida. La vida te esta esperando y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Así que vívela".