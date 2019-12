2 dic 2019 agencias

Con un nombre apocalíptico para convencer de la urgencia del reto, más de sesenta grandes nombres de la política y el espectáculo lanzaron este lunes World War Zero (Guerra Mundial Cero), una coalición destinada a formar un "ejército" ciudadano que exija acción ante la crisis climática.

La iniciativa, capitaneada por el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry, reúne a figuras como los actoresLeonardo DiCaprio, Arnold Schwarzenegger, Emma Watson, Shay Mitchell y Ashton Kutcher; el cantante Sting o los expresidentes de EE.UU. Bill Clinton (1993-2001) y Jimmy Carter (1977-1981).

"Esto no se trata solo de nuestro presidente (Donald Trump). Hay grandes proyectos de muchos grupos, en particular de los jóvenes activistas, pero ningún país está haciendo el trabajo que se necesita", dijo Kerry en una entrevista con la cadena NBC News para anunciar la coalición.

"Vamos con mucho retraso. Las cosas están empeorando, no mejorando", advirtió el que fuera titular de Exteriores durante el segundo mandato de Barack Obama, cuando se firmó el Acuerdo de París sobre el clima del que Trump ha ordenado retirar a EE.UU.

El grupo se lanzó un día antes de que arrancara en Madrid la Cumbre del Clima (COP25), que reunirá a representantes de todo el mundo con el objetivo de acelerar la lucha contra la crisis climática.

Con un presupuesto inicial de 500.000 dólares, la coalición liderada por Kerry organizará encuentros ciudadanos en todo EE.UU. a partir de enero, tanto en estados clave en las elecciones de 2020 como en zonas económicamente deprimidas o bases militares donde rara vez sale a relucir la necesidad de actuar ante la crisis climática.

"Vamos a intentar alcanzar a millones de personas, estadounidenses y gente en otras partes del mundo, para movilizar un ejército de personas que van a exigir una acción sobre el cambio climático que sea inmediata y suficiente para afrontar el reto", resumió Kerry en una entrevista con el diario The New York Times.

Para ello, se ha aliado con Schwarzenegger, un conservador moderado que fue el gobernador republicano de California entre 2003 y 2011 y que se declara "muy orgulloso" de la aprobación en ese estado -que supone por sí solo la quinta economía mundial- de leyes para una transición a energías limpias.

El protagonista de "Terminator" opinó que, para convencer a más conservadores de la causa, "no hay que hablar siempre de cambio climático, que no significa tanto para muchos", y usar más otros términos como "contaminación, porque eso supone una amenaza ahora mismo" y llega más a la gente.

Kerry aseguró, por su parte, que no teme organizar encuentros en estados como Virginia Occidental, el corazón de la industria del carbón en EE.UU. y el estado que más votó por Trump en 2016, porque a muchos de sus ciudadanos "no se les ha dado una alternativa" laboral a la explotación de los combustibles fósiles.

También hay personalidades que buscan mantener implicados a los más jóvenes, como el rapero Jayden Smith, la actriz Shay Mitchell o la adolescente estadounidense Katie Eder, fundadora de una red que este año organizó huelgas de estudiantes por el medioambiente en todo Estados Unidos.

Madrid se viste de verde

La Puerta de Alcalá, el palacio y la fuente de Cibeles se iluminarán de verde todas las tardes y noches desde la inauguración, este lunes, de la Cumbre del Clima, que se prevé que deje unos ingresos de 148 millones de euros en la ciudad, hasta que termine esta gran cita internacional de Naciones Unidas.

El Consistorio madrileño calcula que cada uno de los más de veinte mil viajeros que acudirán a la Cumbre del Clima COP25 gastarán 265 euros generando un impacto directo de 73 millones, a los que habría que sumar los ingresos derivados del alquiler de instalaciones y los indirectos, hasta un cómputo total de 148 millones.

Ifema destina a la cumbre seis pabellones completos y 100.000 metros cuadrados de superficie, cifras que suponen la mitad de la extensión del recinto y un 25 % más de lo previsto.