16 dic 2019

Jennifer Aniston no tiene pareja ni lo desea, y como ya hizo con esta carta abierta sobre la maternidad, lo ha gritado a los cuatro vientos, pues está hasta la cocorota de que se piense que una mujer sólo puede ser feliz y dichosa sin cuelga del brazo de un varón. "No estoy en OkCupid ni en ninguna aplicación similar. No tengo tiempo para eso si te soy sincera", declaró la actriz en la edición estadounidense de Harper’s Bazaar. Y es que la actriz, que acaba de cumplir unos espléndidos 50 años, se ha pasado la vida huyendo de tópicos: siempre dijo que no tenía intención de ser madre y que se siente completa sin pareja.

Y de ese modo, con su frescura y naturalidad habituales, ha roto una lanza a favor de las mujeres están hartas de recibir críticas por no andar emparejadas o no procrear. "Vivimos en una sociedad que envía ciertos mensajes a las mujeres; a esta edad, debes estar casada; a esta edad, deberías tener hijos. Ese es el molde que estamos intentando romper lentamente", reivindicó con valentía en una entrevista a Elle en Estados Unidos.

Pero los tópicos corren más. Y todo el mundo está empeñado en encontrarle novio a 'la novia de América'. Por lo que cada vez que se ve con unos de sus ex ¡zasca!, las redes arden fantaseando con una reconciliación. Como si Jennifer Aniston no pudiera mantener una buena relación con los que en otro momento compartieron su vida.

Recientemente, las especulaciones sobre una reconciliación con Justin Theroux se dispararon cuando lo invitó a su original Friendsgiving, que consiste en celebrar el día de Acción de Gracias con sus íntimos, entre los que se cuentan sus inseparables compañeros de 'Friends'. La presencia de Theroux, con quien estuvo casada del 2015 al 2018, se debía a que Aniston sigue teniéndole gran afecto. "Me preocupo mucho por él, es una persona tan buena. Me duele pensar que alguien le pueda haga daño", comentó en una entrevista a la edición estadounidense de Marie Claire.

Su amistad con Brad Pitt también se ha interpretado como una posibilidad de reconciliación, dando, generando incluso fakes news que apuntaban a que iban a tener un hijo. El hombre con el que estuvo casada desde 2000 hasta 2006 se quedó hecho una piltrafa tras su divorcio con Angelina Jolie y, sobre todo, tras sus problemas con el alcohol. Y recurrió a la que había sido su esposa y que continuaba siendo su amiga. Y Jennifer le echó una mano sin que ello significara que esperara una segunda parte. De hecho, otras de las cosas que le molestó mucho a la actriz es que la trataran de víctima y de "mujer abandonada" porque Brad Pitt se había separado de ella para desposarse con Angelina Jolie.

¿Por qué todo el mundo está tan empeñado en encontrarle un novio a Jennifer Aniston que no puede estar más feliz con su vida? Este empeño, que es muy cansino para cualquier mortal, resulta ridículo en su caso. Cuenta con unos amigos que la adoran y a los que adora. Acaba de estrenar con éxito The Morning Show', la primera serie la plataforma de Apple. Según la lista Forbes es la quinta actriz mejor pagada del mundo. Batió un record Guiness al abrir su cuenta de Instagram y conseguir más de un millón de seguidores en 5 horas y 16 minutos. Por no ponernos frívolos y hablar de lo estupenda que está y del estilazo que tiene. ¿De verdad le falta algo más?