29 dic 2019

Compartir en google plus

1. Ana Peleteiro. La majestuosa triplista gallega aspira a volar hacia lo más alto en sus primeros Juegos Olímpicos. Llega a Tokio en la mejor forma posible y con el oro en los Campeonatos de Europa en el bolsillo. Ana Peleteiro (Ribeira, 1995) no solo tiene elegancia, técnica y carisma: también tiene un salto de 14,73 metros, nuevo récord de España absoluto. No se vislumbra aún el techo de esta atleta prodigiosa, merecedora este año de la medalla de bronce al Mérito Deportivo.

2. Isabel II. Comienza la cuenta atrás para la abdicación de la reina más longeva de la historia europea. En 18 meses, Isabel II cumplirá 95 años, los mismos que tenía el duque de Edimburgo cuando anunció su retirada. Eso convierte 2020 en el año en el que la Reina irá traspasando sus poderes. Más factores anuncian su jubilación: el escándalo de su hijo favorito, Andrés; el papel cada vez más importante de Carlos, su sucesor; su escaso éxito a la hora de controlar al matrimonio del príncipe Enrique y Meghan Markle...

3. Lizzo. ¿Una mujer negra tamaño XXL que toca la flauta en el número uno del Billboard? Pues sí. Además, se ha llevado también el premio Entertainer of the Year de la revista Time y ocho nominaciones a los Grammy por su tercer disco, Cuz I Love You. Lizzo (Detroit, 1988) es el rayo de luz que viene a rescatarnos de las tiranías de la mercadotecnia aplicadas a la feminidad. Divertida, inteligente y con una voz deslumbrante: o la amas o la amas.

4. Carrie Symonds. Intriga su postura frente a los "deberes" de las primeras damas de Downing Street. Hija del fundador del diario The Independent (paradójicamente europeísta), la señalan como la responsable de un Boris Johnson más sensato. A sus 31 años, trabaja para Oceana, la organización para la defensa de los océanos. ¿Se casará en 2020 para ejercer de primera dama?

5. Ana de Armas. Mujer fatal junto a James Bond y la nueva Marilyn Monroe de Netflix, este va a ser su año. La nominación a un Globo de Oro por su interpretación en Puñales en la espalda nos cogió por sorpresa. Sin embargo, Ana de Armas (La Habana, 1988) lleva tiempo decidida a hacer cine a lo grande y con los grandes: ya rodó Blade Runner 2049 con Denis Villeneuve y tiene en cartera No time to die. Por fin va a mil. Imposible, ahora, parar.

6. Nicola Sturgeon. Dispuesta a la desobediencia civil si no consigue un segundo referéndum de independencia para Escocia, la política escocesa podría conseguir el apoyo mayoritario que necesita en 2020. Para lograrlo se escuda en su deseo de seguir en Europa. De hecho, la grieta que el Brexit ha abierto en la sociedad británica es un abismo en Escocia, donde un 62% de los ciudadanos optaron por permanecer en la UE. Nicola Sturgeon (Irvine, 1970), ministra principal desde 2014, libra con Boris Johnson un pulso que puede terminar en una batalla legal de consecuencias insospechadas.

7. Adut Akech. Epítome de la supermodelo del siglo XXI que usa su poder en favor de la justicia social. Adut Akech (Sudán, 1999) se crió en un campo de refugiados en Kenia, saltó a Australia con su familia y aterrizó en la moda, donde en dos años lo ha hecho casi todo. Nombrada la Modelo del Año en los British Fashion Awards, lucha contra el racismo y denuncia la situación de los refugiados.

8. Vandana Shiva. En marzo de 2020, el Papa Francisco convocará a algunos de los economistas más relevantes del mundo para hacer "un pacto que cambie la economía actual". Entre ellos estará Vandana Shiva (India, 1852), filósofa, doctora en Física y defensora de la biodiversidad. Shiva impulsó la causa contra Monsanto por ecocidio ante el Tribunal de La Haya, un delito cuya tipificación se discutirá en el año que comienza.

9. Las Tesis. Inspiradas en la obra de la antropóloga Rita Segato, este colectivo feminista chileno creó la canción Un violador en tu camino, que acompañada por una coreografía ha sido replicada por mujeres en todo el mundo. Hasta las diputadas laicas del parlamento turco cantaron por Las Tesis ante la estupefacción del presidente Erdogán. Su grito de hartazgo contra la violencia será estruendoso en 2020. "Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía".

10. Equipo de balonmano femenino. Podrán resarcir ese penalti de la mala suerte en el Mundial de Japón en el preolímpico de marzo. Mantuvieron en vilo a todo un país, pendiente del que podría haber sido el primer Mundial para la selección española de balonmano. No pudo ser, pero quedan intactas las esperanzas de superar el preolímpico y llegar a Tokio con ambición y convencimiento. Las llaman Las Guerreras y nos tienen conquistadas.

11. Alexandria Ocasio-Cortez. La estrella viral del Partido Demócrata hará campaña con Bernie Sanders en las presidenciales estadounidenses. De ascendencia puertorriqueña y con 28 años de edad, lidera la nueva generación de mujeres que están accediendo masivamente a puestos de representación política en EE.UU. movidas por una reacción anti Trump. Ocasio-Cortez se sitúa en el ala izquierda de su partido y ha lanzado la idea de un New Green Deal para el mundo.

12. Melania Trump. Tras tres años como primera dama de EE.UU. continúa siendo un misterio. Su pétrea expresión y su silencio podrían tocar a su fin el año que viene, cuando su marido necesite de su apoyo para ganar la carrera presidencial. Por no decir ni palabra, Melania Trump (Eslovenia, 1970) ya no aparece en la lista Forbes de mujeres con poder.

13. Rosalía. Su fusión de flamenco y ritmos latinos tocará techo en 2020. Con altura. La conquista global de la cantante catalana (San Esteban de Sasroviras, 1993) culminará el 26 de enero en la gala de entrega de los Grammy, donde aspira a dos estatuillas: Artista Revelación y Mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo. Todo por el El mal querer, el disco donde fusiona flamenco, ritmos latinos, estudiadas coreografías y su personal estilo de moda. La nueva diva era ella.

14. Jennifer Lopez. Suyo es el trono de la gran diva latina del siglo XXI. Su cuerpo esculpido es la mejor representación de una carrera construida gracias a una voluntad de hierro y mucho esfuerzo. A sus 50 años, Jennifer Lopez (Nueva York, 1979) ha vuelto y recoge el testigo de las grandes latinas del Hollywood clásico, desde Dolores del Río a María Montez, y quizá 2020 le regale un Óscar a la Mejor Actriz de Reparto por Estafadoras de Wall Street. Viaja con un séquito de 200 personas e ingresa alrededor de 50 millones de dólares al año.

15. Awkwafina. Rapera, humorista y actriz Awkwafina (Nueva York, 1988) está llamada a destruir los estereotipos sobre las asiáticas. Ha grabado dos discos, debutado como monologuista y su carrera en el cine va como un cohete. De hecho, podría ser la primera asiático-americana nominada a los Óscar por The Farewell. Y ya lo está a los Globos de Oro.

16. Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo aclaró en su primer discurso que no tiene intención de alinearse con los halcones (Alemania) ni de ser paloma. La ambición de Christine Lagarde (París, 1956) es conducirse más bien "como un búho, por su asociación con la sabiduría". De momento, continúa con las políticas de su predecesor y está desconcertando al establishment económico por su intención de involucrar al Banco Central Europeo en la lucha climática.

17. Carolina Marín. 2019 no ha sido bueno para Carolina Marín (Huelva, 1993), prodigio del bádminton y actual campeona olímpica. Una grave lesión de rodilla la ha alejado siete meses de las pistas, pero lo ha ganado casi todo desde su reaparición en septiembre y nadie duda de que es la rival más fuerte en Tokio 2020. La expectación es enorme ante su renovado poderío. No se dice lo suficiente: Marín es la mejor deportista española de la historia, más que capaz de superar al mismísimo Rafa Nadal. Al tiempo.

18. Ursula von der Leyen. La primera mujer al mando en la Comisión Europea toma las riendas en el momento más difícil de la historia de la Unión Europea: con un Brexit por negociar, una ley climática por aprobar (en marzo) y una transición ecológica por financiar (100.000 millones de euros). Además, Von der Leyen (Bruselas, 1958) tendrá que lidiar con la oposición de Polonia, Hungría y República Checa, con la rivalidad del presidente francés Emmanuel Macron y con el reto de plantear la unión fiscal y bancaria.

19. Miuccia Prada. Su trabajo al frente de la firma que lleva su nombre protagoniza la gran exposición de moda del año, en el Design Museum de Londres. Y las muestras retrospectivas, para los creadores, tienen una doble lectura: celebran lo logrado, pero también se inquietan ante la sospecha de un próximo fin de fiesta. Por suerte, Miuccia Prada (Milán, 1949) está embarcada en tareas vitales para el futuro de las grandes firmas: la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad.

20. Jane Fonda. Desde Eisenhower hasta Trump, toda una vida en la coherencia de la desobediencia. Fonda (Nueva York, 1937) va a terminar el año con casi una decena de arrestos policiales por protestar contra la inacción gubernamental ante el cambio climático. Lleva desde los 50 manifestándose en favor de los derechos civiles y contra la guerra. La generación Thunberg tiene a quién mirar.