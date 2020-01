2 ene 2020

Compartir en google plus

Daisy Ridley, Lena Dunham, Padma Lakshmi, Sara Salamo, Beth, Susan Sarandon, Alexa Chung y ahora Chenoa son algunas de las celebrities que han hablado sin tapujos de una dolencia poco conocida que afecta al 10% de las mujeres

Chenoa ha confesado en el libro 'Hablemos de nosotras', escrito por su amiga Carlota Corredera que padeció endometriosis, principio de cáncer de útero y quistes. Por esta razón no pudo ser madre. Y por esta misma razón detestaba pisar la alfombra roja y tener que contestar a la impertinente pregunta: «¿cuándo vas a ser mamá?».

Su confesión pretende poner en el foco en una enfermedad, la endometriosis, poco conocida que afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo. El tejido endometrial crece en el útero y se desprende con la menstruación. Pero en algunos casos, aparece en otros órganos (ovarios, trompas de Falopio, vejiga, intestinos…) causando síntomas como dolor agudo, cólicos menstruales, fatiga, cansancio, sangrado, problemas dermatológicos, irritabilidad y en algunos casos infertilidad. Y el problema es que de media, en España, hacen falta unas cinco consultas para dar con el diagnóstico exacto. Y muchas veces, eso hace que el problema empeore.

Así las cosas, varias famosas han aprovechado la atención que provocan, para hablar de este tema y así ayudar a las mujeres que padecen la enfermedad o que buscan desesperadamente un diagnóstico que no sea «son los dolores de la regla», «no exageres».

Daisy Ridley

pinit gtres

La aguerrida Rey de Star Wars tuvo que enfrentarse a la enfermedad antes de luchar en la saga contra los peligros de la saga intergaláctica. Con 15 años se le diagnosticaron y resurgió al cabo de ocho, provocándole granos y problemas graves en la piel que la obligan a llevar siempre maquillaje, aunque lo odia. Se retrató con mascarilla, para visibilizar el problema. Publicó un conmovedor escrito en el que instaba a las mujeres a ir al médico, sin temor a que las tomaran por hipocondríacas.

Padma Lakshmi

La actriz y modelo hindú fue diagnosticada de endometriosis a los 36 años, después de 23 años de padecer los síntomas sin que nadie le diera respuesta a lo que le estaba ocurriendo. Por ello, en 2009, tras ser madre, creó la Fundación Endometriosis de América y emplea su notoriedad en redes sociales para visibilizar esta dolencia.

Beth

A la cantante catalana le diagnosticaron endometriosis con 16 años y se sometió a dos operaciones. “Es muy bestia el dolor de regla, he llegado a desmayarme, a vomitar, a tirarme por el suelo”, declaró en una entrevista. También ha querido incidir sobre la falta de investigación: “Si la tuvieran los hombres, se sabría más”.

Lena Dunham

La actriz, directora, productora y guionista de Girls ha emprendido una cruzada para visibilizar esta enfermedad, que lleva años padeciendo. Tras ocho intervenciones y con tan sólo 31 años se sometió a una histerectomía (extirpación del útero) en un intento desesperado de acabar con el dolor. “Acudí al hospital y anuncié que no me iría hasta que detuviesen el dolor o me quitasen el útero”, explicó.

Susan Sarandon

“Sufrir no debería definirte como mujer”, aseguró Susan Sarandon en 2011 en un acto de Fundación Endometriosis de América. Sabía de lo que hablaba. Tras tener tres hijos a la actriz le recomendaron que se extirpara los ovarios, para dejar de padecer dolor. “Me enfado tanto pensando en que si mi médico me hubiera hecho caso hace algunos años, seguramente podría haberlo evitado y conservado mis ovarios”, declaró Sarandon.

Sara Sálamo

La actriz canaria fue madre en octubre del 2019 junto al futbolista Isco Alarcón. Y se sentía muy afortunada, no como dicen todas las madres, si no de una forma diferente, pues ella pensó que nunca podría serlo a causa de la endometriosis. “Se sabe muy poco de la enfermedad y se habla muy poco. Sobre todo en España. Y no lo entiendo. Quizá por puritanismo”, ha declarado Sálamo.

Alexa Chung

La it girl, escritora y modelo dio la noticia hace algunos meses. “Nunca he querido pertenecer a ningún club que quisiera aceptarme entre sus miembros. Sin embargo, aquí estoy” y acompañó el comentario de hasta como “el club de la endometriosis”, lo siento si tú también la tienes porque no mola" o "concienciación sobre la endometriosis”. Y haciendo suyo aquello de a “las penas, puñaladas”, se dedicó a analizar la bata que le habían dado y el estilismo del hospital.