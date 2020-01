21 ene 2020

Compartir en google plus

Jennifer Aniston ha revelado su truco para llegar a una alfombra roja sin una arruga en el vestido. La reciente ganadora de un premio SSG admitió en su cuenta de Instagram que mantener su hermoso vestido perfecto fue "más difícil de lo que parece".

La actriz, de 50 años, compartió una foto de ella acostada en la parte trasera del coche en el que se dirigió a la entrega de premios el domingo pasado. En la instantánea sale sonriendo y haciendo el signo de paz y amor.

También compartió una segunda foto del vestido drapeado y color marfil que combinó con joyas de Fred Leighton, colocado sobre una bañera, junto con los zapatos que llevó y el galardón del SAG que ganó por su papel como Alex Levy en The Morning Show.

“Sin arrugas ... ¡más difícil de lo que parece! En algún lugar entre estas dos fotos, mis compañeros me dieron un regalo y viví una noche que nunca olvidaré ”, escribió en el pie de foto.

"Gracias @sagawards, @themorningshow y nuestro increíble elenco y equipo", agregó Aniston, listos para comenzar la segunda temporada. "¡Volvamos al trabajo!"

Aniston venció el domingo pasado a sus otras colegas nominadas: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Jodie Comer y Elisabeth Moss en la categoría a mejor actriz en una serie de drama.

"Oh, Dios mío, esto es tan increíble", dijo Aniston desde el escenario aceptando el premio, que marcó su primera victoria SAG desde 1996 cuando ganó con el elenco de Friends.

"Pudimos sumergirnos en nuestras propias experiencias y nuestra propia historia y realmente ser capaces de darle vida a estos personajes extraordinarios", continuó. “Quién sabía que las crisis emocionales se sentían tan bien. Fueron literalmente unos 7 meses de terapia que cubrieron 20 años de trabajo. Así que gracias por ver eso", añadió.

Además de su gran victoria, Aniston también fue parte del momento más viral de la noche: su reencuentro entre bastidores con su exesposo Brad Pitt.

El dúo fue visto sonriéndose el uno al otro y tomados de la mano después de sus victorias: Pitt también ganó por su papel en Once Upon a Time ... In Hollywood.