25 ene 2020

Hace unos días, Enric Auquer subió no una, sino dos veces al escenario de los Premios Feroz. Hoy, ya puede decir que subió una más al de los Premios Goya 2020. "Gracias a los académicos por todo este calor que estoy recibiendo este año", comenzaba su discurso tras conocerse que era el mejor actor revelación por 'Quien a hierro mata'. Y antes de alzarlo al cielo compartiéndolo con todos sus compañeros de nominación

Enric, que ya llegaba con los ojos rojos, no podía contener la emoción por momentos y empezaba por dar las gracias al hombre que le ha hecho llegar hasta aquí, el directo de la película: "Quiero agradecerle a Paco Plaza, porque todos sabéis lo difícil que es empezar en esto. No lo voy a olvidar en la vida. No he tenido que renuenciar a nada".

"Estoy temblando...", tenía que hacer un pequeño parón para coger aire y "compartirlo con todo el reparto de la película". Era entonces cuando se acordaba de su familia: "A mi madre, mami gracias. A mi padre, a mis dos hermanas confidentes, María y Ana". Para entonces, a esa madre ya la habían enfocado varias veces y no podía contener el llanto.

Y remataba con una frase reivindicativa: "Gracias a todas las antifascistas del mundo".