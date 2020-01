26 ene 2020

Compartir en google plus

Pedro Almodóvar ya lo había advertido minutos antes en la alfombra roja, tenía un mensaje que darle al presidente de Gobierno Pedro Sánchez. "Respecto a la industria es evidente. Yo estoy muy contento con el Gobierno que tenemos y le deseo lo mejor, pero no hemos oído hablar, no ya de cine, sino que la palabra cultura no ha aparecido en ninguna de las campañas y hemos tenido muchas, demasiadas", dijo en la alfombra roja.

Y no se quedó con las ganas, al subir al escenario del Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga a recoger el premios a Mejor Guión Original.

Empezó su discurso recordando cómo comenzó su viaje para crear 'Dolor y gloria'. "No recuerdo el momento en que empecé a escribir este guion. Recuerdo que por mis dolores en la espalda, por las tardes me metía en la piscina y era el mejor momento del día", contó Almódovar. Dice que esa corriente le llevó a la de su infancia, a su madre "lavando ropa en el río". "Me di cuenta de que escribía de mí mismo, del paso del tiempo", añadió.

Para luego añadir: "Me han dicho que está con nosotros Pedro Sánchez. ¿Es esto cierto? ¿Está? En los próximos cuatro años va a ser el coautor del guion de todos nosotros. Espero que le vaya bien, porque así nos irá bien a todos los demás", concluyó Almodóvar.