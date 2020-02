1 feb 2020

Son un matrimonio tan bien avenido que hasta se atreven a interpretar a unos personajes que podrían ser ellos mismos. Hablamos con Marta Hazas y Javier Veiga, protagonistas de Pequeñas coincidencias, la primera producción española de Amazon Prime Video, que estrena segunda temporada.

Mujerhoy ¿Cómo se atrevieron a producir, escribir el guion e interpretar a los protagonistas?

Marta Hazas Bueno, eso no es nada. Solo te digo que rodamos el piloto mientras preparábamos nuestra boda y montábamos la obra Cinco y acción. Pero el showrunner es él… aunque yo hago mis aportaciones.

Javier Veiga Sí, mete baza en todo [Risas]. Yo ya había hecho otras cosas, pero no un 360º, como esta vez.

Marta Es que Javi siempre ha sido escritor, ha hecho sus obras de teatro y sus largometrajes. No ha sido un viaje inexplorado.

Mujerhoy ¿Conocerse tan bien es una ventaja a la hora de trabajar o todo lo contrario?

Javier Yo solo le veo cosas buenas, salvo que no quieras pasar tiempo con tu pareja. Mis padres tuvieron un restaurante a medias durante 40 años y siempre me pareció que aquello les iba muy bien. Y sí, claro que discutes. ¡Como si las parejas que no trabajasen juntas no lo hicieran

Marta Nosotros nos lo pasamos bien, y hasta diría que forma parte de nuestro ocio. Probamos esta fórmula hace tres años en el teatro, cuando montamos Amigos hasta la muerte y después Cinco y acción.

Mujerhoy ¿Son muy críticos con el trabajo del otro?

Marta Sí, nos obligamos a hacer esa reflexión. Y también le pedimos a los demás, que tienen otra perspectiva, que nos ayuden a distanciarnos.

Mujerhoy ¿Cuánto han volcado de su realidad en esta serie?

Javier Es verdad que es un trabajo más personal, pero casi todo lo que se cuenta en la serie es ficción.

Marta Bueno, hay alguna anécdota nuestra que has llevado al papel. Cuando nos conocimos, por ejemplo, yo le dije que no me pegaba su nombre, porque Javi era nombre de chico guapo, y eso le sentó fatal… pero lo incorporó en uno de los episodios.

La paternidad es el gran tema de nuestra generación”. J.Veiga

Javier Sí, bonita frase…

Marta Pero, funcionó, ¿no?

Mujerhoy Es difícil no identificar a los personajes con ustedes. Si hasta se llaman igual…

Javier Eso es una casualidad, una pequeña coincidencia. La guionista que empezó a trabajar conmigo en el primer capítulo se llamaba Marta y lo pusimos así en el borrador para cambiarlo, pero al final se quedó.

Mujerhoy ¿Con qué nos vamos a encontrar en los próximos episodios?

Marta Para empezar, venimos a contradecir esa creencia de que nunca se han hacen segundas partes buenas de las comedias románticas. Ahora vamos a contar qué pasa después de ese primer encuentro de chico conoce chica, de ese chispazo, y cómo conseguir que se cree una relación a la largo plazo.

Mujerhoy El tema de la maternidad/paternidad tiene mucho peso en la serie…

Javier Es que es el gran tema de nuestra generación. También entre los tíos: cuando estoy con mis amigos, los que no tenemos hijos estamos todo el día dándole vueltas al asunto.

Marta Antes esto no te lo planteabas, te casabas y tenías hijos, no te cuestionabas nada. Pero ahora es algo sobre lo que se debate. Por eso nos parecía muy interesante reflejarlo en la serie, y más para nosotros, que vivimos encantados sin hijos, pero estamos rodeados de gente que empieza a tener esa sensación de que o los tiene ya o pierde el tren. Así que decidimos abordarlo a través de dos personajes egocéntricos y que apuestan, antes de nada, por su carrera profesional.

Mujerhoy ¿Y en su vida real…?

Javier Es algo que nunca se tiene demasiado claro. Piensas que quizá te estás perdiendo algo, pero luego ves a los amigos que tienen hijos, que se preguntan en qué momento se les ocurrió… y ya te quedas más tranquilo. [Risas]

Mujerhoy ¿Qué importancia tiene el humor en el éxito de esta serie?

Javier A mí me gusta que las cosas respondan a su nombre y esta es una “comedia romántica” y tiene ese tono. Si falta alguna de esas dos patas, el trabajo falla. Creo que Pequeñas coincidencias es equilibrada, tiene partes emotivas, casi moñas, y también te pegas unas carcajadas.

Mujerhoy ¿Entonces habrá tercera temporada y serán padres?

Javier Esperemos que sí… a lo de la temporada.

Marta Ja, ja. Lo siento, no vamos a hacer ningún spoiler: ni de la serie ni de nuestra vida.