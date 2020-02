next in fashion

25 feb 2020

Cuando empleamos el término ‘it girl’ no solo nos azota cierta nostalgia, pues ahora las influencers han venido a fagocitar lo que dicho término englobaba, sino que tendemos a pensar de forma irremediable en Alexa Chung. La presentadora y diseñadora, responsable de hacer que el cuello peter pan le ganara el pulso a escote de infarto, era hace tiempo un auténtico icono de estilo que con la voracidad y fugacidad de las redes sociales, quedó relegado a un segundo planto durante algunas temporadas. Sin embargo, al encontrarnos en un momento en el que los realities de moda vuelven a vivir un momento de esplendor, Alexa ha regresado al panorama por todo lo alto de la mano de 'Next in Fashion'.

Como no podía ser de otra forma, la británica luce diversos looks despampanantes a lo largo del programa, en el que la hemos visto apostar por diseños de marcas inglesas tan apasionantes como Christopher Kane y brillar con luz propia gracias a su particular forma de lucir las tendencias. El apogeo del show ha coincidido con el de la Semana de la Moda de Londres, donde vimos a Alexa disfrutar de los desfiles más apasionantes desde el 'front row'. Uno de nuestros looks preferidos ha sido este vestido con detalle cut-out de JW Anderson, un vestido que sin duda alguna encaja a la perfección con el estilo de Chung.

Alexa Chung luce un diseño de JW Anderson pinit

Hablar de los últimos looks de la presentadora sin hacer mención a este inolvidable vestido nupcial de Simone Rocha es imposible, pues con él Alexa parece rendir homenaje a una de esas muñecas de porcelana ataviadas con vestidos repletos de volantes y de volúmenes inabarcables.

Alexa Chung luce un vestido de Simone Rocha pinit

Las celebridades nos han hecho ver que los jeans pitillo son cosa del pasado, y Alexa no lo ha dudado ni un momento y ya ha cambiado sus pantalones skinny por este modelo de Dôen, que combina con bailarinas de Tabitha Simmons.

Alexa Chung sabe bien cuál es el jean de moda pinit

Alexa ha regresado por todo lo alto con su propio programa en Netflix, con sus apariciones perfectamente medidas y orquestadas en los desfiles de sus marcas preferidas y con su firma ya tan asentada. Tanto, que muchos olvidan mencionarla al hablar de firmas de celebrity. ¿La razón? Cuando la celebridad en cuestión es una auténtica experta de moda, no se puede comparar su aventura en la industria con la de quien se limita a poner su nombre y a posar en las fotos promocionales. Alexa también cuenta con su propia colección dentro de la mítica marca Barbour, por lo que no cabe duda de que esta 'it girl' está destinada a ser mucho más que un icono pasajero.

Alexa Chung trae al presente el recuerdo de las supermodelos de los 90 y de la película 'Fuera de Onda con este look. pinit

Su programa puede llamarse 'Next in Fashion', pero quien está realmente está ‘in fashion’ no es otra que la propia Alexa.