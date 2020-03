2 mar 2020

Mucho se había hablado acerca de la orientación sexual de Cara Delevingne, pues es por todos sabido que nada le gusta más al mundo que poner etiquetas. Se ha relacionado a la modelo con Harry Styles, Jake Bugg y Paris Jackson, entre otras muchas celebridades, y Cara se esfuerza siempre por evitar etiquetarse en las entrevistas. De hecho, en la bio de su Instagram pide a sus seguidores que dejen de poner etiquetas y que se animen a vivir. Sin embargo, cuando tu vida amorosa intenta desenvolverse sin compartimentos y por ende, sin fronteras, es complicado que la gente lo comprenda.¿Un ejemplo? La modelo asegura que cuando les habla sobre un hombre a sus amigos heterosexuales, le espetan con incredulidad y sorpresa un dardo cuyo fin es delimitar también su vida amorosa: “Pero si eres lesbiana”.

En este huracán de citas y amoríos, su relación más formal había sido la que tuvo con St. Vincent, que a su vez es la ex novia de Kristen Stewart. Sin embargo, su relación más comentada y pública, por parte de ambas partes, es la que mantiene con Ashley Benson, la actriz conocida por la serie ‘Pretty Little Liars’. Mucho se había rumoreado acerca de este inesperado ‘match’, pero una fotografía de la estilista Jamine Mizrahi en redes sociales sirvió para oficializar su amor. Porque ya sabes que lo que no está en Instagram, no existe.

La famosa fotografía que oficializó la relación entre Cara Delevingne y Ashley Benson. pinit

Desde entonces, ambas han subido diversas fotografías en las que se declaran públicamente su amor, un amor que cuando algunos osaron criticar, empujó a Cara Delevingne a sacar las garras. Cuando una publicación en Instagram (el nuevo juzgado) en la que ambas se besaban fue comentada por usuarios que le recomendabna a Ashley buscar "un hombre religioso" con el que renunciar a su homosexualidad, o le decían "de verdad necesitas alejarte de ese demonio y no volver jamás con ella. Estoy seguro de que muchos hombres guapos y religiosos te traerían de nuevo -a la heterosexualidad- en un segundo. Tú no eres así, no eres gay, te gustan los hombres y necesitas uno", Cara optó por no morderse la lengua. "Me dais asco. Si tenéis algún problema con el amor verdadero, entonces decidme a mí estas cosas a la cara en lugar de proyectar vuestro patético odio en Instagram. Siento pena por vosotros, porque es evidente que no sois felices y que tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros una afición que no implique ser una persona homófoba y atacar a otros por ser felices”, respondió la modelo.

Ashley Benson compartió esta imagen en San Valentín. pinit

Ambas se conocieron en la película ‘Her Smell’ en el año 2018, y fue en mayo del 2018 cuando Cara Delevingne subió la primera imagen juntas a las redes. Tres meses después, Ashley Benson posó en Instagram con un collar adornado con los colgantes de sus inicales.

Si en marzo del año siguiente Instagram oficializó la relación gracias a la anteriormente nombrada estilista, en mayo fueron fotografiadas llevando a su casa un banco sexual. Cada fotografía subida a redes, cada comentario y cada instantánea robada sirvieron para recordarle al mundo que el amor entre dos mujeres sigue encontrándose con muchas trabas. Pero el que dos personajes tan populares no escondan su amor viene a normalizar no solo eso, sino también que no eres un bicho raro si de repente te enamoras de alguien de tu mismo sexo y a los dos años, te enamoras de alguien del contrario. Precisamente la semana pasada Dulceida subió a su canal de Youtube un vídeo en el que señalaba que no comprendía que a la gente no le pareciera normal que dos mujeres se enamoraran, y lo hizo a raíz de haber leído los comentarios homófobos que una imagen de dos mujeres besándose subida por H&M había desencadenado.

El beso de la discordia de H&M. pinit

Si Dulceida se ha convertido en un potente altavoz con el que gritarle al mundo que el amor LGTBI es exactamente igual que el heterosexual, siendo su mensaje muy potente en redes sociales, el amor entre Cara y Ashley sirve para mandar el mismo mensaje al mundo desde otra plataforma.

Ashley ha compartido esta imagen con su chica. pinit

Hasta que saliera la luz su relación con Cara, a Ashley solo se le habían conocido novios, entre los que se encuentra James Franco. ¿Eran su tapadera? En absoluto: la magia del amor entre Cara y Ashley es que le recuerda al mundo que la bisexualidad existe, y que es la gran olvidada. Afortunadamente, mujeres como ellas y como Miley Cyrus sirven para que nunca nos olvidemos.

Kaitlyeen Carter y Miley Cyrus pinit

La verdadera magia de que la cultura popular cuente con esta narrativa amorosa habitualmente silenciada es que la bisexualidad no es una novedad, sino una opción que el sistema nos ha amputado ante su afán por tenerlo todo compartimentado. El que historias como la de Miley (que tras su divorcio tuvo una aventura con Kaitlynn Carter y en la actualidad sale con Cody Simpson), Ashley, Cara e incluso Anna Castillo, que ahora tiene novia y que no siente la necesidad de definirse, consciente de que las etiquetas obstruyen, hacen que este mundo sea un poquito más libre, tolerante y en definitiva, mejor. Por cierto: si pese a todo, te sigues preguntando si Dulceida, Anna Castillo, Ashley Benson, Miley Cyrus y Cara Delevingne son o no bisexuales, quizás lo oportuno sea preguntarnos qué le va a aportar a nuestra vida saber la respuesta y sobre todo, si realmente la hay.