6 mar 2020 manu piñón

Anna Castillo forma parte del proyecto Generación Next, 50 mujeres que tienen menos de 40 años y que ya están empezando a escribir nuestro futuro. Serán líderes indiscutibles en la ciencia, la empresa, la cultura, la política, el activismo y el deporte.

Ganadora de un Goya, representa a la actriz 360, que diría Paquita Salas. Triunfa en la cartelera con Adú, la película española más taquillera del año, y estrenará en 2020 La vida era eso y la serie La línea invisible (Movistar+).

Mujerhoy ¿Cuándo te enfrentaste por primera vez a la discriminación por ser mujer?

Anna Castillo Mi madre me había educado con un discurso feminista, repartiendo las tareas domésticas y los roles familiares. En el colegio un profesor mayor dijo algo así como “mientras vuestra madre hace la cena” y yo. que tendría 8 años, salté: “¿y por qué no el padre? También tiene dos manos, ¿no?”. Era lo que yo veía en casa. Creo que fue la primera vez que me dí cuenta de que existía esa discriminación.

Mujerhoy ¿Y tú? ¿Cuándo te reconociste comportamientos machistas?

Anna Castillo En los dos últimos años he descubierto que yo también he tenido comportamientos machistas. Desde no hablar del placer sexual a aceptar que no pagase por entrar en una discoteca… También esa idea de que las otras chicas son mi competencia. He tenido que desaprender muchas cosas que tenía soterradas.

Mujerhoy ¿Es tan dura la competencia entre las actrices como la ficción ha inmortalizado?

Anna Castillo Desde que trabajo como actriz, me nominan a premios y comparto mi vida con otras compañeras, siento que la rivalidad entre nosotras es mucho menor de lo que se proyecta. Hacemos más equipo que otra cosa. Todas estamos en una situación muy similar, con los mismos miedos, inseguridades e ilusiones.

Mujerhoy ¿Quiénes son tus refererentes como artista y mujer?

Anna Castillo Admiro mucho a mujeres que se han sabido manejar en un mundo de hombres como el cine. Por ejemplo, a Icíar Bollaín, que fue una de las primeras directoras en conseguir continuidad, o a Najwa Nimri, como actriz y también música. Me gusta mucho como escribe Elvira Sastre y tiene un mensaje súper potente.

Mujerhoy Danos una descripción personal e instransferible de feminismo

Anna Castillo ¿Qué es para mí el feminismo? No lo sé. Lo defiendo desde el sentido común: quiero para mí lo mismo que para el resto. ¿Sirve?

Mujerhoy ¿Hay alguna conquista pendiente que te parezca muy urgente?

Anna Castillo En el cine necesitamos más directoras de fotografía. Hay seis en toda España.

Mujerhoy ¿De qué logro personal te sientes orgullosa?

Anna Castillo En general, de que gente muy talentosa haya confiado en mí. He hecho proyectos muy interesantes y feministas, ojalá mi carrera siga siendo así. Cuando hice El olivo tenía 20 años fue una gran responsabilidad. Nunca había hecho un protagonista, ni una película de ese tamaño, compartía pantalla con Javier Gutiérrez… Cuando la película funcionó y se me reconoció, respiré aliviada: ‘menos mal.

Mujerhoy ¿De qué avance has sido testigo?

Anna Castillo La conciencia del feminismo ha crecido muchísimo. Darme cuenta de lo que estoy aprendiendo me da motivos para la esperanza.

Mujerhoy ¿Qué harás este 8 de marzo?

Anna Castillo Iré a la manifestación del 8-M en Madrid con mi chica y mis amigas, y tengo muchas ganas de gritar: "Estoy hasta el culo de tanto machirulo".