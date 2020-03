7 mar 2020 manu piñón

Brisa Fenoy forma parte del proyecto Generación Next, 50 mujeres que tienen menos de 40 años y que ya están empezando a escribir nuestro futuro. Serán líderes indiscutibles en la ciencia, la empresa, la cultura, la política, el activismo y el deporte.

Cantante, mujer orquesta y compositora –coautora del éxito Lo malo–, ha conciliado estribillos tan pegadizos como reivinindicativos.

Video: Brisa Fenoy es Generación Next

Mujerhoy ¿Cuándo te diste cuenta de la discriminación que sufrirías por ser mujer?

Brisa Fenoy

Cuando iba a la playa siendo una niña, con mis padres y mi hermano. Sigo sin entender por qué las mujeres tenemos que ir tapadas siempre por la parte de arriba, por qué no podemos enseñar los pezones. Se nos pueden ver los pechos sólo si es para satisfacer a los hombres o para amamantar, siempre como un servicio al patriarcado. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? Las mujeres estamos muy hipersexualizadas y nuestra comodidad se ha visto sacrificada.

Mujerhoy

¿Cómo lo notas en el ámbito de la música?

Brisa Fenoy

Me pasa que me siguen preguntando antes de un concierto, en las pruebas de sonido, dónde están mis músicos. ‘La banda soy yo’, tengo que responderles, porque hay a quien le cuesta creer que pueda tocar el teclado o lanzar las bases electrónicas. Sé que no lo hacen con mala intención, pero eso tiene que cambiar.

Mujerhoy ¿Puede una canción provocar el cambio?

Brisa Fenoy Claro que sí. Depende de la receptividad del oyente y de cómo te expreses. Hay compañeras que trabajan detrás en favor de la sociedad, pero quienes estamos delante del público tenemos esa suerte y esa responsabilidad de hacer llegar estos mensajes. Hay chicas que me escriben para contarme que gracias a alguna canción mía se sienten comprendidas, acompañadas. La mayoría del entretenimiento está pensado para desconectar, para evadirse. Yo en cambio creo en el que estimula la conexión. Digo siempre que dono el arte en forma de arma pacífica, que soy ‘artivista’. Es un término que acuñó un colectivo de mujeres en Madrid y que me he apropiado

Mujerhoy ¿Una conquista pendiente?

Brisa Fenoy El feminismo es muy necesario, pero también el humanismo, construir desde el amor a nosotros mismos y a los demás. El otro día fui a una charla y no dejaron entrar a mi pareja por ser hombre. Me pareció muy extremista. ‘Los hombres ya están en todas partes, no pasa nada porque no puedan entrar por una vez en un sitio’, fue la explicación que me dieron. Así no vamos a solucionar nada, no tiene que haber juicio ni rencor o perpetuaremos muchos patrones que se nos han inculcado. Cuando entendamos que somos todos una misma conciencia comenzaremos a avanzar.

Mujerhoy ¿Irás a la manifestación del 8-M?

Brisa Fenoy El año pasado actué allí. Esta vez iré con mi familia, mis amigos, mi pareja y quien se quiera venir. Esta es una lucha diaria en la que todos estamos invitados.

Mujerhoy

¿Quién sería para ti un referente?

Brisa Fenoy En la música alguien que ha materializado lo que a mí me gustaría hacer, que es despertar conciencias, diría que Nina Simone. Luchó contra el racismo, el clasismo y el machismo en un tiempo muy difícil. Y en otro ámbito distinto, también Gloria Fuertes, Elsa Punset, Teresa Viejo…