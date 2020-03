7 mar 2020 manu piñón

Isabelle Mamadou forma parte del proyecto Generación Next, 50 mujeres que tienen menos de 40 años y que ya están empezando a escribir nuestro futuro. Serán líderes indiscutibles en la ciencia, la empresa, la cultura, la política, el activismo y el deporte.

Activista y defensora de los derechos humanos, congoleña de madre gallega y valenciana de adopción, conoce de primera mano la doble discriminación de ser mujer y racializada. Es la primera española seleccionada en el Programa de Naciones Unidas para Afrodescendientes.

Mujerhoy ¿De dónde nace tu compromiso con los derechos humanos?

Isabelle Mamadou Nací en una familia de defensores de derechos humanos. Tanto mi padre como sus hermanos trabajaron en diferentes países promoviendo el acceso a la justicia. El hecho de haber nacido en Congo, de padre centroafricano y madre gallega, y emigrado a España siendo muy joven, sufriendo discriminación racial desde que tengo conciencia, ha tenido un impacto muy fuerte en mi vocación también.

Mujerhoy ¿Qué consigna gritarás?

Isabelle Mamadou El feminismo será antirracista o no será.

Mujerhoy ¿De qué logro personal te sientes más satisfecha?

Isabelle Mamadou De haber sido elegida por Naciones Unidas como la primera española para colaborar en su programa para los afrodescendientes.

Mujerhoy ¿En qué consiste el Decenio Internacional para los Afrodescendientes?

Isabelle Mamadou Entre 2015 y 2024 Naciones Unidas y sus 193 estados miembros han asumido un compromiso real para combatir la discriminación racial. Se están implementando una serie de medidas que van desde incluir la historia de África en los programas educativos, a lanzar políticas específicas para personas afrodescendientes o recoger datos estadísticos sobre la composición étnico-racial de la población en cada país. En el caso de España todavía estamos esperando que se cumplan esos compromisos que asumió en Naciones Unidas.

Mujerhoy ¿Quién ha sido para ti un referente?

Isabelle Mamadou Cuando era muy joven Angela Davis y otras mujeres que han hecho mucho por la comunidad afroamericana. El contexto no es el mismo, el de EE UU parte de la esclavitud y sobre todo de la migración y el colonialismo, pero nos han abierto puertas a quienes hemos llegado después. Mis referentes ahora son personas que luchan en el día a día, no son activistas o políticos conocidos. Colaboro con gente que llega a las costas españolas, y aprendo muchísimo de esas personas que no tienen nada, que quieren integrarse y alcanzar nuevos espacios. Me muestran una fortaleza que no encuentro en otros sitios.

Mujerhoy ¿Ves señales de avance y esperanza?

Isabelle Mamadou El año pasado el Parlamento Europeo aprobó la primera resolución para los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes. Fue gracias al trabajo de Cécile Kyenge, ex ministra italiana y la primera eurodiputada negra.

Mujerhoy ¿Y una demanda urgente?

Isabelle Mamadou Las mujeres afrodescendientes necesitamos tener la confianza y seguridad suficientes para denunciar la violencia machista y también la violencia racista. Para eso las instituciones tienen que demostrar que las denuncias sirven para algo, que nos cuidan y protegen.

Mujerhoy ¿Qué sería para ti el feminismo?

Isabelle Mamadou La inclusión total y la igualdad también entre todas las mujeres. Ser mujer y ser afrodescendiente es un reto diario. La activista afrobrasileña Marielle Franco decía que ser negra es resistir y sobrevivir todo el tiempo. Aparte de la de género, la discriminación la profundizan el color de la piel, la religión, el status migratorio…

¿Cuándo fuiste consciente de la segregación de hombres y mujeres?

Desde que era pequeña ya percibí que había una diferencia en los juegos y en las actividades extraescolares, que ya separaban a niñas y niños. Yo quería jugar al fútbol y siempre me tocaba hacer otro tipo de cosas, como ballet y similares.

Mujerhoy ¿Una conquista pendiente del feminismo?

Isabelle Mamadou El feminismo blanco está universalizado y sus fechas reivindicativas deberían servir para visibilizar el abanico de feminismos que existe: árabe, negro, gitano… Voy a todas las manifestaciones del 8-M que puedo y echo en falta mayor diversidad.