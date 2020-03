5 mar 2020

Compartir en google plus

Llevábamos ya un tiempo pensando, al ver a Jessica Goicoechea y a su chico, River Viiperi, que nos recordaban a otra pareja. ¿Qué otra celebridad espigada, rubísima y con los ojos claros posa siempre con su chico en sus redes sociales y promociona sus propios diseños como nadie? Lo sabemos: con semejantes pistas, te pueden venir a la cabeza varios nombres, pero he aquí otra clave a tener en cuenta. La pareja de la celebridad en cuestión también tiene muchísimos seguidores y ambos forman una de las parejas más aclamadas de las redes sociales. Sí: hablamos de Chiara Ferragni y de Fedez, y la verdad es que ambos nos recuerdan cada día más a nuestra versión patria.

Dos mujeres emprendedoras

Ambas se han abierto un hueco en el mundo de la moda gracias a las redes sociales y a sus espectaculares siluetas y han aprovechado el tirón para lanzar sus propias marcas. Chiara triunfa con Chiara Ferragni Collection, una firma que le reporta ingentes beneficios y que es tan deseada que cuenta con infinidad de falsificaciones. Ahora la bloguera se ha lanzado a diseñar también sugerentes bañadores que nos recuerdan muchísimo a los que Jessica también diseña.

Chiara Ferragni lleva un loo de Chiara Ferragni Collection pinit

Sí: a su vez, Jessica triunfa con su marca, Gio, y aunque parecía imposible que su moda de baño XXS fuera recibida con los brazos abiertos, sus seguidores lo han hecho.

Jesca Goicoechea lleva un look de Goi pinit

Celebridades como Úrsula Corberó llevan ya los diseños de Ferragni, mientras que Cristina Pedroche es la mayor fan de las creaciones de Goicoechea dentro del universo de las celebridades patrias. En resumidas cuentas, ambas han triunfado no solo entre nosotros, los mortales, sino también entre el universo más 'glossy'.

Apoyo incondicional

Chiara posa junto a Fedez pinit

Aunque por supuesto en estas historias de amor son ellas las reinas indiscutibles y las caras más visibles, ellos siempre están a su lado. Es el claro ejemplo de la fuerza de la sinergia amorosa, pues como pareja son aún más poderosos. Los medios siempre buscan la imagen de los tortolitos juntos y la alfombra roja se convierte en el mejor escaparate de su amor, ese del que no dudan en presumir en sus redes sociales.

Jessica posa con su chico pinit

Reinas del maquillaje

Chiara Ferragni siempre presume de maquillaje impecable pinit

Ambas han sabido aprovechar también la fuerza que sus 'make up looks' tienen. Mientras que Jessica Goicoechea cuenta con sus propios labiales, Chiara Ferragni se ha aliado con su maquillador, Manuele Mameli, para dar master-classes con las que sus seguidoras pueden aprender sus tips de maquillaje, y no nos extrañaría que pronto se marcara un Kardashian y junto a su maquillador se atreviera también a lanzar su propio maquillaje. De momento, cuenta con su paleta de maquillaje con Lancôme.

Jessica posa con su propio maquillaje, Goi Cosmetics pinit

Si Chiara y Fedez se hacen llamar los Ferragnez, ¿podrían ser River y Jessica los Riverchea? Nosotros dejamos ahí la propuesta.