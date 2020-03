7 mar 2020 manu piñón

Lola Gallardo forma parte del proyecto Generación Next, 50 mujeres que tienen menos de 40 años y que ya están empezando a escribir nuestro futuro. Serán líderes indiscutibles en la ciencia, la empresa, la cultura, la política, el activismo y el deporte.

Portera del Atlético de Madrid, ha ganado los tres últimos títulos de Liga con su club, aunque no sacia su hambre de triunfos: quiere una Champions y el Mundial con la selección nacional de fútbol femenino.

Video: Lola Gallardo es Generación Next

Mujerhoy ¿Quién es tu referente?

Lola Gallardo Hope Solo, que aparte de ser una gran portera en la selección de EE UU le ha aportado mucho a su país. Ojalá algún día pueda parecerme como futbolista y mujer. Hacen falta personas como ella o Megan Rapinoe, toda una campeona del mundo que ha plantado cara a Donald. En ese aspecto, yo también lo habría hecho, me considero valiente. No me he visto en esa situación, pero si percibo una injusticia responderé.

Mujerhoy ¿Irás al 8-M?

Lola Gallardo Los fines de semana para las futbolistas son muy complicados porque suele haber partido, entrenamiento o viajes. Somos deportistas 24 horas al día y si no jugamos tenemos que estar descansando, pero la causa merece que se apoye.

Mujerhoy ¿Con qué reivindicaciones te identificas?

Lola Gallardo Ada Hegerberg, que fue Balón de Oro en 2018, no fue al Mundial con Noruega el año pasado porque quería igualdad de oportunidades y salario respecto a la selección masculina. Estamos haciendo lo mismo que ellos y nos sacrificamos tanto o más, lo normal es que ganemos igual. Cuando convocamos la huelga en nuestra liga lo hicimos por compañeras que no reciben ni el salario mínimo. La unión de todas las jugadoras ha hecho que se mejore nuestro convenio y se dé un paso más en la profesionalización del este deporte.

Mujerhoy ¿De qué logro estás más orgullosa?

Lola Gallardo Cuando llegué al Atlético de Madrid nunca imaginé que llevaría ganadas tres ligas consecutivas. He renunciado a mucho, desde dejar mi hogar, a perderme todas las bodas, bautizos y comuniones, que es muy duro para alguien tan familiar como yo, pero he alcanzado mis sueños.

Mujerhoy ¿Y qué ansías?

Lola Gallardo Con mi club, ganar una Champions; con la selección, el Mundial o la Eurocopa.

Mujerhoy Las futbolistas habéis ganado a vuestros compañeros la batalla de la visibilidad LGBT. ¿Por qué habéis salido del armario antes que ellos?

Lola Gallardo Se trata de transmitir normalidad con algo que para mí lo es. La orientación sexual no influye en tu manera de jugar. Intento cuidarme para ser mejor futbolista, y ahí sí que tiene que ver que puedas estar a gusto con la persona que tú quieras. Para los chicos sigue siendo un tabú, algo que no entiendo dados los años en los que estamos. No debería ser noticia que un futbolista, por muy millonario y famoso que sea, pasee con su pareja. Que se atrevan, que las chicas les apoyamos.

Mujerhoy

¿Cuándo supiste que las cosas serían diferentes para ti por haber nacido mujer?

Lola Gallardo Tuve mucha suerte desde pequeña, porque en los equipos de chicos en los que jugaba me sentía muy acogida. El deporte para nosotras es complicado, y el fútbol mucho más. Lo bueno es que estamos creciendo muy rápido y la afición está creciendo.