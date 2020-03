4 mar 2020

Vamos a repasar cuáles son las celebridades que apoyan los derechos de las mujeres con más fuerza y convicción. Algunas lo hacen empleando su voz en sus discursos, otras emplean la moda y otras lo hacen mediante sus proyectos, pero absolutamente cada una de ellas se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos.

Natalie Portman

Natalie Portman y su reinvindicativa capa de Dior pinit

Es imposible no hablar de la capa de Christian Dior con la que Natalie Portman posó en la alfombra roja de los Oscar, y no lo decimos por el hecho de que fuera preciosa (lo era), sino porque su capa llevaba los nombres de las directoras ignoradas en las nominaciones de este año. No era la primera vez que Natalie Portman visibilizaba la ausencia de nombres femeninos en una entrega de premios, pues al dar a conocer los nombres de los nominados en los Globos de Oro 2018, recalcó al hacerlo que absolutamente todos los nominados eran hombres.

Sin embargo, la actriz Rose McGowan ha criticado la famosa capa de Natalie y ha asegurado que Portman tan solo ha trabajado con dos directoras en su carrera. Su productora, a su vez, únicamente ha contado con una mujer directora, obligando a la actriz a hacer un comunicado. “Estoy de acuerdo con ella en que es incorrecto llamarme ‘valiente’ por vestir una prenda con nombres de mujeres bordados. Valiente es un término que asocio con más fuerza a acciones como las de todas esas mujeres que han testificado contra Harvey Weinstein en las últimas semanas, bajo una increíble presión”.

Leticia Dolera

¿Cómo no íbamos a incluir a Leticia Dolera en este listado? Su libro, ‘Morder la Manzana’, es un auténtico éxito que ha conseguido que los pilares del feminismo se cuelen en cada uno de los hogares de sus lectores, y cada una de sus entrevistas y discursos se esfuerzan en apoyar y defender los derechos de las mujeres. Su galardonada serie, ‘Vida Perfecta’, libera a las mujeres de la necesidad de abrazar un imposible: la perfección.

Shonda Rhime

Si a alguien le debemos la diversidad con la que algunas de las series más populares de la televisión cuentan, es a la productora y guionista Shonda Rhimes, responsable de series de la talla de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Scandal’. Ella se esfuerza por contar con personajes LGBTI+ en sus series y con peresonajes de diferentes etnias. Teniendo en cuenta que el imaginario que construímos a través de las series y películas que vemos nos ayuda a construir el discurso de nuestras vidas, es esencial que la diversidad esté presente en la ficción, y Rhimes se encarga de ello con cada uno de sus proyectos y su empresa.

Lena Dunham

El estigma del cuerpo imperfecto. El estigma de la soltería. El estigma del sexo. Esos son algunos de los estigmas contra los que Lena Dunham diariamente. Sus redes sociales y la serie 'Girls' nos recuerdan que no hace falta tener una talla cero para triunfar en Hollywood y que voces como la suya son esenciales para moldear el mundo. Tras desfilar en la Semana de la Moda de Londres, les ha recordado a sus seguidores que las normas acerca de cómo vestirnos son agotadoras y que no hemos de ceñirnos a ellas a la hora de elegir nuestros looks sea cuál sea nuestra talla.

Reese Witherspoon

No lo neguemos: cuando salió ‘Una rubia muy legal’, no todas nos dimos cuenta (yo no, lo confieso) de que teníamos ante nosotras una película feminista, pero lo cierto es que lo era. Desde entonces, Reese se ha esforzado por interpretar a personajes cuyos mensajes son capaces de cambiar las cosas. Forma parte de diferentes organizaciones de apoyo a la mujer y fue una de las responsables del Time's Up. En 2012 fundó la productora Pacific Standard, tras la que nació Hello Sunshine, cuyo objetivo es impulsar historias creadas por mujeres y para mujeres. Gracias a esta productora estamos disfrutando de proyectos de la talla de ‘The Morning Show’, en el que Reese y Jennifer Aniston comparten pantalla y protagonismo absoluto. Al parecer, el secreto para que los personajes femeninos sean verdaderamente complejos radica en que haya una mujer tras el proyecto, y Witherspoon se quiere asegurar de que así sea.

Taylor Swift

Muchos pensábamos que Taylor Swift era una cantante de derechas a la que los derechos de las mujeres le importaban un bledo, a no ser que fueran las de sus amigas de Victoria´s Secret, claro. Pero entonces llegó el documental Miss Americana, de Netflix, en el que la cantante habla abiertamente acerca de sus desórdenes alimenticios, las presiones estéticas a las que se somete a las mujeres en la industria de la música, el porqué de su silencio político a lo largo de estos años y el miedo al fracaso y nos dimos cuenta de que no estábamos en lo cierto.

Tras sacar canciones en las que abofetea a la homofobia, Taylor lanza 'Man', un himno feminista que ejerce una maravillosa sátira sobre la masculinidad tóxica cuyo videoclip está repleta de dardos envenenados, como viene siendo habitual en la historia de la cantante. Por cierto: ella misma interpreta al personaje masculino que protagoniza el vídeo, dejando bien claro que Taylor no necesita, como le dijo a Cher su madre, a un hombre rico, porque como le respondió Cher a su progenitora, ella es ese hombre rico.