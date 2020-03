6 mar 2020 sergio muñoz

Laura Lacarra forma parte del proyecto Generación Next, 50 mujeres que tienen menos de 40 años y que ya están empezando a escribir nuestro futuro. Serán líderes indiscutibles en la ciencia, la empresa, la cultura, la política, el activismo y el deporte.

A sus 33 años, Laura es Software and Data Engineering en Telefónica. Está especializada en arquitecturas de Big Data, es decir, gestiona grandes volúmenes de datos. El currículum de esta zaragozana está lleno de reconocimientos. Ha sido la única española nominada en los Women In IT Awards Ireland 2019 y es una de los 23 jóvenes seleccionados en 2019 por la publicación Business Insider llamados a liderar la revolución tecnológica. Además, ha sido galardonada como una de los 25 Gentes de valor de Telefónica 2019. Por si todo eso fuera poco, organiza eventos y conferencias tecnológicas para mujeres como Mulleres Tech y Women Techmakers, ambos en Zaragoza.

Mujerhoy ¿Por qué decidiste dedicarte a la ingeniería informática?

Laura Lacarra A los 9 años me regalaron mi primer ordenador y me encantaba. Jugaba y creaba yincanas con los editores de texto. Además, yo era buena en matemáticas y en física y no sabía muy bien qué hacer. Pensé en estudiar Arquitectura porque tenía muy claro qué hace un arquitecto: casas, puentes, edificios... Al final me decidí por la Ingeniería Informática porque veía que era una carrera con futuro, pero empecé con mucho miedo porque no sabía muy bien a qué me iba a dedicar, si me iba a gustar. Sin embargo, descubrí justamente que lo bueno de la informática es que no sabes a qué te vas a dedicar. Cada día surge un problema nuevo y tú lo tienes que solucionar. Creo que esa es la magia de esta y otras carreras técnicas.

Mujerhoy Veo que eres muy activa en tu profesión.

Laura Lacarra Hace ocho años empecé a organizar eventos mensuales de software en Zaragoza. Nos juntábamos varios informáticos y hablábamos de proyectos y tecnología y todo ello fue a más. Empecé a colaborar con Cachirulo Valley y desde hace siete años organizamos eventos para startups en Zaragoza. Luego, cuando me vine a Madrid, tuve un parón hasta que empecé a conocer las comunidades de mujeres técnicas de la capital y pensé que eso tenía que llevarlo a mi ciudad. Así que arranqué Mulleres Tech y con un equipo monté el primer Women Techmakers Zaragoza, que ha tenido ya tres ediciones.

Mujerhoy ¿Cómo surgió toda esta actividad?

Laura Lacarra Hace tiempo, en 2016, en un evento masivo en el que era ponente –y en el cual éramos el 15% de mujeres– tuve una mala experiencia mientras daba la charla. Estuve a punto de dejarlo. No merecía la pena si lo pasaba tan mal. Pero un grupo de mujeres “agile girls” de Madrid me ayudaron a quitarme el miedo. Y pensé: esto lo tengo que hacer en Zaragoza, crear una comunidad de mujeres para hablar, para crear conexiones y ayudarnos. Es así como nació Mulleres Tech. Al principio pensaba que todo esto me iba a perjudicar, no había tantos grupos de mujeres como ahora. Pero veo que hemos conseguido muchas cosas: antes no encontrabas mujeres técnicas en ningún lado (había un 10%) y ahora de repente hay un montón, así como referentes y contactos. El ecosistema está mucho mejor. Es muy cansado, porque todo esto lo haces en tu tiempo libre, pero puedo ver que consigo ayudar igual que me ayudaron a mí.

Mujerhoy Aún faltan más mujeres en los equipos tecnológicos, pero, ¿ha mejorado la situación en los últimos años?

Laura Lacarra

Yo he trabajado con grupos muy majos y gente de diez. Tengo y he tenido compañeros aliados y que empatizan con el hecho de que el trato a veces no es igual. Y noto que las cosas han cambiado mucho. Al principio te encontrabas con más comentarios fuera de lugar, pero la cosa va a mejor. El principal problema es que las mujeres hemos crecido con más inseguridad, tenemos la autoestima baja cuando nos dedicamos a áreas tecnológicas. Nosotras mismas no vemos de lo que somos capaces y estamos perdiendo oportunidades laborales. Nos faltan esas ganas de comernos el mundo. Además, hemos crecido con muchos sesgos y prejuicios. Se cuestiona antes a una mujer que a un hombre. ¿Cómo ha llegado una mujer a directora? ¿Qué habrá hecho? La realidad es que si una mujer ha llegado muy arriba es porque es muy buena.

Mujerhoy

¿Cuáles son tus referentes?

Laura Lacarra

Carme Artigas (Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial), Carolina Bouvard (Directora de Business Intelligence y Big Data de Telefónica España), mis padres y mi hermana Elisabet. Cuando era pequeña mis padres vieron que me gustaban mucho los coches y mi juego preferido era montar mecanos, construir estructuras y coches con motor. Mi hermana es Teleco y siempre he ido siguiendo sus pasos. Por aquella época en el instituto en la asignatura de informática te enseñaban ofimática. ¿Cómo iba a saber entonces que la informática me iba a gustar?