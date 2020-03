7 mar 2020 Manu piñón/sergio muñoz

1. Ana de Armas: Llegó hace cinco años a Hollywood sin apenas hablar inglés, harta de que el cine español no le ofreciese proyectos. Tras dar la réplica a Ryan Gosling y Harrison Ford en Blade Runner 2049 y brillar en el reparto coral de Puñales por la espalda, en un papel con el que fue nominada al Globo de Oro, es la nueva mujer Bond de Sin tiempo para morir y Marilyn Monroe en Blonde, la película de Netflix basada en la novela de Joyce Carol Oastes.

2. Mafalda: Hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, ha prescindido de sus apellidos para presentarse como cantante y compositora en la escena alternativa. Alumna del Berklee College of Music, en Boston, se encuentra en Nueva York ultimando los detalles del que será su primer LP, cuyo lanzamiento está previsto a lo largo de 2020.

3. Elvira Sastre: La escritora segoviana, ganadora en 2019 del premio Biblioteca Breve con su novela Días sin ti, es una de las mejores representantes de los poetwitters que han dado el salto desde la red al mundo editorial. El reciente hilo que escribió sobre la difusión de vídeos privados de contenido sexual ha sido la última prueba de su influencia.

4. María Hervás: Actriz todoterreno desde que debutó en Los Serrano con 20 años, ha sido su trabajo en teatro, con obras como Iphigenia en Vallecas (premios Max y Unión de Actores) y Jauría (sobre La Manada), el que la ha convertido en una de esas escasas intérpretes que por sí solas justifican pagar el precio de una entrada.

5. Lucía López: Grandes de la moda como Carolina Herrera, Elie Saab, Balmain o Stella McCartney han visto en su fotogenia incuestionable a la mujer que imaginan. La anécdota de que fue descubierta en los pasillos de un supermercado solo agranda una historia cuyas mejores páginas están todavía por escribir.

6. Cocó Capitán:Artista en el sentido más warholiano del término, esta sevillana de 28 años no se pone límites. Afincada en Londres desde hace más de una década, se formó en Central Saint Martins y el Royal College of Art. Ha colaborado con firmas como Dior, Miu Miu o Paco Rabanne, y en 2019 expuso en la Maison Européenne de la Photographie, en París.

7. Carlota Barrera: Que Jean Paul Gaultier alabe tu trabajo ya es de por sí un premio. Esta asturiana de 27 años, proyecto de arquitecta, ha recibido además de manos del diseñador francés el Who’s On Next, de Vogue, que la señala como el gran talento emergente de la moda española. Su apellido no podría ser más paradójico: sus siluetas masculinas, arriesgadas y nostálgicas, ya traspasan fronteras.

8. Marta Ortiz: A sus 25 años, la modelo valenciana podría considerarse toda una veterana, tras haber desfilado en París, Nueva York o Londres, y ser reclamada como maniquí de alta costura. Admiradora de Linda Evangelista, Marta desprende el carisma y glamour de las top de los 90.

